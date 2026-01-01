Al meer dan 20 jaar Michael Vrlaku heeft zijn hypotheekbedrijf opgebouwd door nieuwe technologie te omarmen. Van CRM‑systemen tot workflowautomatisering, hij is altijd op zoek geweest naar manieren om zijn bedrijf efficiënter te maken.
Maar één uitdaging bleef moeilijk op te lossen: consequent video’s maken.
Net als veel andere hypotheekadviseurs had Michael kennis genoeg om te delen. Wat hij miste, was de tijd om video’s op te nemen, te monteren en te publiceren, terwijl hij zijn klanten bediende en het bedrijf liet groeien.
"Eén ding wist ik al vroeg: of het nu om AI of een AI-avatar ging, de technologie zou op een punt komen waarop je er niet meer omheen kunt," zei Michael.
In plaats van te wachten tot AI-video mainstream zou worden, wilde Michael er juist op vooruitlopen.
"De reden dat ik HeyGen heb ontdekt, was eigenlijk gewoon dat ik op zoek was naar een manier om te automatiseren wat ik moet doen," zei hij.
Hij begon meer dan twee jaar geleden HeyGen te gebruiken en maakte AI-video al vroeg onderdeel van zijn dagelijkse workflow, lang voordat de nieuwste generatie avatars verscheen.
Vandaag stelt die vroege investering Michael in staat om consistent video’s te maken die voorheen uren aan filmen en montage zouden hebben gekost.
Van videoproductie een herhaalbare routine maken
Voor Michael is het grootste voordeel van HeyGen niet dat het mensen vervangt, maar dat het productietijd vervangt.
Een recente promotievideo leek alsof er een volledige filmploeg, meerdere takes en uitgebreide montage voor nodig waren. In werkelijkheid besteedde Michael slechts een paar minuten aan het beoordelen van het eindresultaat.
"Mijn team heeft het gemaakt. Ze stuurden me een script, ik gaf aan wat het doel was, zij stopten het in HeyGen en het komt er dan zo uit," zei hij.
Zonder AI zou het maken van dezelfde content een totaal ander project zijn geweest.
"Bedenk eens hoe lang het iemand zou kosten om dat te doen. Dat is een project voor een hele dag: alles voorbereiden om daarheen te gaan, iemand laten filmen, al die verschillende edits en takes, en dan nog de nabewerking," zei Michael.
In plaats van video als een speciaal project te behandelen, heeft Michael het geïntegreerd in het vaste ritme van zijn bedrijf. Een virtuele assistent beheert een groot deel van de productie, terwijl Michael de richting bepaalt en het eindresultaat beoordeelt.
Het resultaat is een workflow die consistente content oplevert zonder dat je uren achter de camera hoeft door te brengen.
Content opschalen op elk klantcontactmoment
In plaats van alleen video’s voor sociale media te maken, heeft Michael AI-video verweven in zijn volledige marketingstrategie.
Zijn wekelijkse routine bestaat nu uit video-updates over de markt, video-nieuwsbrieven, één-op-één klantcommunicatie en gepersonaliseerde follow-upberichten.
Hij breidt ook de manier uit waarop hij samenwerkt met makelaars.
Telkens wanneer er een nieuwe woning op de markt komt, is Michael van plan om samen met de verkopend makelaar video’s te maken die zowel de woning als de financieringsmogelijkheden toelichten.
"Elke keer dat we een nieuwe woning in de verkoop krijgen, laten we samen een video maken," zei hij. "Ik zou mezelf in de woningvideo kunnen zetten en zeggen: 'Dit is een prachtig huis van 4.000 vierkante voet. Zo ziet de hypotheek eruit.'"
Hij experimenteert ook met geautomatiseerde bedankvideo's.
Na een gesprek met een potentiële klant kan AI een gepersonaliseerde follow-up genereren die het gesprek samenvat en de volgende stappen benadrukt, waardoor een sterkere relatie ontstaat zonder dat er een nieuwe opnamesessie nodig is.
Voor Michael veranderen deze workflows video van een incidentele marketingtactiek in een geïntegreerd onderdeel van de klantervaring.
De focus leggen op inhoud in plaats van productie
Naarmate AI-video zich verder ontwikkelt, gelooft Michael dat de technologie zelf minder belangrijk wordt dan de waarde van de content.
"Ik denk dat de kwaliteit echt de kern is van wat we maken, niet per se het geluid of het beeld," zei hij. "HeyGen levert geweldige kwaliteit, maar het stelt ons vooral in staat ons te richten op wat het belangrijkst is, en dat is de inhoud."
Die filosofie vormt ook de basis van zijn advies aan professionals die net beginnen. In plaats van te wachten op perfecte workflows of perfecte video’s, moedigt hij mensen aan om gewoon eenvoudig te beginnen.
"Wat al eeuwenlang werkt, is het gewoon doen," zei hij. "Neem het op in je workflow."
In de loop van de tijd heeft Michael zijn aanpak verder verfijnd door audio op te nemen met zijn eigen stem, avatars vast te leggen in verschillende omgevingen tijdens het reizen en te experimenteren met nieuwe functies zodra deze worden uitgebracht.
Maar hij gelooft dat consistentie veel belangrijker is dan perfectie. Voor professionals die zich zorgen maken over de vraag of door AI gegenereerde content wel authentiek aanvoelt, heeft Michael een eenvoudige kijk daarop.
"Jij bent het," zei hij. "Het is gewoon de digitale versie van jezelf. Je brengt een andere versie van jezelf naar buiten zodat je je klanten en publiek consistenter van meer content kunt voorzien."
Voor Michael vervangt HeyGen niet de menselijke kant van het bedrijf. Het maakt het juist mogelijk om zijn expertise consistenter te delen, meer mensen te bereiken en minder tijd te besteden aan het maken van content en meer tijd aan het bedienen van klanten.