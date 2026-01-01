Al meer dan 20 jaar Michael Vrlaku heeft zijn hypotheekbedrijf opgebouwd door nieuwe technologie te omarmen. Van CRM‑systemen tot workflowautomatisering, hij is altijd op zoek geweest naar manieren om zijn bedrijf efficiënter te maken.

Maar één uitdaging bleef moeilijk op te lossen: consequent video’s maken.

Net als veel andere hypotheekadviseurs had Michael kennis genoeg om te delen. Wat hij miste, was de tijd om video’s op te nemen, te monteren en te publiceren, terwijl hij zijn klanten bediende en het bedrijf liet groeien.

"Eén ding wist ik al vroeg: of het nu om AI of een AI-avatar ging, de technologie zou op een punt komen waarop je er niet meer omheen kunt," zei Michael.

In plaats van te wachten tot AI-video mainstream zou worden, wilde Michael er juist op vooruitlopen.

"De reden dat ik HeyGen heb ontdekt, was eigenlijk gewoon dat ik op zoek was naar een manier om te automatiseren wat ik moet doen," zei hij.

Hij begon meer dan twee jaar geleden HeyGen te gebruiken en maakte AI-video al vroeg onderdeel van zijn dagelijkse workflow, lang voordat de nieuwste generatie avatars verscheen.

Vandaag stelt die vroege investering Michael in staat om consistent video’s te maken die voorheen uren aan filmen en montage zouden hebben gekost.

Van videoproductie een herhaalbare routine maken

Voor Michael is het grootste voordeel van HeyGen niet dat het mensen vervangt, maar dat het productietijd vervangt.

Een recente promotievideo leek alsof er een volledige filmploeg, meerdere takes en uitgebreide montage voor nodig waren. In werkelijkheid besteedde Michael slechts een paar minuten aan het beoordelen van het eindresultaat.

"Mijn team heeft het gemaakt. Ze stuurden me een script, ik gaf aan wat het doel was, zij stopten het in HeyGen en het komt er dan zo uit," zei hij.