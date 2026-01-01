Voor Jim McDonner betekende opvallen als nieuwe makelaar dat hij iets anders moest doen.

Na zijn pensionering bij de U.S. Navy en het beginnen aan een tweede carrière in de vastgoedsector, stapte Jim een van de meest competitieve woningmarkten van het land binnen. Northwest Arkansas is de thuisbasis van Walmart, Tyson Foods en J.B. Hunt, en elke dag verhuizen er ongeveer 40 nieuwe inwoners naar de regio. Tegelijkertijd dingen meer dan 4.000 geregistreerde makelaars naar hun klandizie.

"Ik ben op zoek gegaan naar manieren om via AI een netwerk op te bouwen," zei Jim.

In plaats van dezelfde woningvideo’s en marktupdates te maken als iedereen, richtte Jim zich op educatie. Elke week beantwoordt hij de vragen die kopers en verkopers het vaakst stellen en maakt hij video’s die de markt uitleggen in plaats van alleen maar huizen te adverteren.

Na de ontdekking van HeyGen heeft Jim een workflow opgebouwd waarmee hij consequent educatieve video’s kan publiceren, verhuiskopers kan bereiken nog voordat ze in Arkansas aankomen, en kan concurreren met makelaars die tientallen jaren aan hun bedrijf hebben gebouwd.

Uren aan montage vervangen door een herhaalbare workflow

Voor HeyGen kostte het maken van één video bijna een hele dag. Jim deed onderzoek naar onderwerpen, schreef scripts, verzamelde B-roll, nam de voice-over op en zette alles handmatig in elkaar in Canva.

"Ik was uren bezig met het monteren van elke video," zei hij. "Zoveel tijd heb ik gewoon niet."

Om de kwaliteit te verbeteren, huurde hij een professionele videograaf in om een serie van 12 video’s te maken. Hoewel de resultaten goed waren, bleef het proces duur en tijdrovend. Zelfs dan lukte het hem maar om één of twee video’s per week te publiceren en sloeg hij vaak weken helemaal over.

"Het was niet erg consistent," zei hij. "Geen wonder dat mijn kanaal geen tractie kreeg."

Jim wist dat consistentie zou bepalen of video een echte aanjager van zijn bedrijf zou worden, maar hij had een workflow nodig die paste in een druk makelaarschema.

Een AI-gestuurd contentsysteem opzetten

Na het afronden van een AI-certificeringscursus begon Jim tientallen AI-tools te testen om de juiste technologiestack voor zijn bedrijf op te bouwen. Tegenwoordig is zijn proces vrijwel volledig geautomatiseerd.

Hij gebruikt Manus om de nieuwste markttrends te onderzoeken, ChatGPT om scripts te schrijven, Gamma om koop- en verhuisgidsen te maken en HeyGen's Video Agent om verzorgde video's te produceren met zijn merkassets.

Elke maandagochtend plant hij de content voor die week, schrijft hij zijn scripts, maakt hij vijf video’s, plant hij ze allemaal in en gaat hij verder met zijn week.

"Ik kan op maandagochtend maximaal drie à vier uur besteden en daarmee genoeg video's maken voor een hele week en ze van tevoren inplannen," zei Jim.