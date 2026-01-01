Voor Jim McDonner betekende opvallen als nieuwe makelaar dat hij iets anders moest doen.
Na zijn pensionering bij de U.S. Navy en het beginnen aan een tweede carrière in de vastgoedsector, stapte Jim een van de meest competitieve woningmarkten van het land binnen. Northwest Arkansas is de thuisbasis van Walmart, Tyson Foods en J.B. Hunt, en elke dag verhuizen er ongeveer 40 nieuwe inwoners naar de regio. Tegelijkertijd dingen meer dan 4.000 geregistreerde makelaars naar hun klandizie.
"Ik ben op zoek gegaan naar manieren om via AI een netwerk op te bouwen," zei Jim.
In plaats van dezelfde woningvideo’s en marktupdates te maken als iedereen, richtte Jim zich op educatie. Elke week beantwoordt hij de vragen die kopers en verkopers het vaakst stellen en maakt hij video’s die de markt uitleggen in plaats van alleen maar huizen te adverteren.
Na de ontdekking van HeyGen heeft Jim een workflow opgebouwd waarmee hij consequent educatieve video’s kan publiceren, verhuiskopers kan bereiken nog voordat ze in Arkansas aankomen, en kan concurreren met makelaars die tientallen jaren aan hun bedrijf hebben gebouwd.
Uren aan montage vervangen door een herhaalbare workflow
Voor HeyGen kostte het maken van één video bijna een hele dag. Jim deed onderzoek naar onderwerpen, schreef scripts, verzamelde B-roll, nam de voice-over op en zette alles handmatig in elkaar in Canva.
"Ik was uren bezig met het monteren van elke video," zei hij. "Zoveel tijd heb ik gewoon niet."
Om de kwaliteit te verbeteren, huurde hij een professionele videograaf in om een serie van 12 video’s te maken. Hoewel de resultaten goed waren, bleef het proces duur en tijdrovend. Zelfs dan lukte het hem maar om één of twee video’s per week te publiceren en sloeg hij vaak weken helemaal over.
"Het was niet erg consistent," zei hij. "Geen wonder dat mijn kanaal geen tractie kreeg."
Jim wist dat consistentie zou bepalen of video een echte aanjager van zijn bedrijf zou worden, maar hij had een workflow nodig die paste in een druk makelaarschema.
Een AI-gestuurd contentsysteem opzetten
Na het afronden van een AI-certificeringscursus begon Jim tientallen AI-tools te testen om de juiste technologiestack voor zijn bedrijf op te bouwen. Tegenwoordig is zijn proces vrijwel volledig geautomatiseerd.
Hij gebruikt Manus om de nieuwste markttrends te onderzoeken, ChatGPT om scripts te schrijven, Gamma om koop- en verhuisgidsen te maken en HeyGen's Video Agent om verzorgde video's te produceren met zijn merkassets.
Elke maandagochtend plant hij de content voor die week, schrijft hij zijn scripts, maakt hij vijf video’s, plant hij ze allemaal in en gaat hij verder met zijn week.
"Ik kan op maandagochtend maximaal drie à vier uur besteden en daarmee genoeg video's maken voor een hele week en ze van tevoren inplannen," zei Jim.
In plaats van elke overgang handmatig te bewerken, maakt Video Agent automatisch boeiende visuals, ondertitels en lokale B-roll.
"De Video Agent is wat ik nu bijna uitsluitend gebruik," zei hij.
Het realisme verraste hem ook. "Ik was erg verrast dat je in feite een stilstaand beeld kunt nemen en daar de hele mimiek uit kunt halen," zei Jim. "De meeste mensen hebben het niet door, tenzij ik het ze vertel."
Meer kopers bereiken met educatieve video
Sinds hij HeyGen is gaan gebruiken, is Jim afgestapt van algemene marktupdates en richt hij zich nu op educatieve content die is opgebouwd rond echte vragen van kopers.
"Als iemand mij een vraag stelt die op de een of andere manier bij mij binnenkomt, maak ik een korte aantekening," zei hij. "Daarna schrijf ik een script en maak ik er een video over."
De strategie heeft zijn publiek gestaag laten groeien. Zijn YouTube-kanaal heeft nu meer dan 1.000 abonnees, terwijl zijn doelgroepen op TikTok en LinkedIn blijven groeien. Nog belangrijker is dat hij een duidelijke verschuiving ziet in wie zijn content bekijkt.
Toen hij zijn kanaal net lanceerde, bestond het grootste deel van zijn kijkerspubliek uit andere makelaars.
"Ik zou zeggen dat nu waarschijnlijk 70% van mijn publiek in die belangrijkste doelgroep valt," zei hij, verwijzend naar kopers tussen de 25 en 45 jaar oud.
Zijn video’s beginnen ook al zaken op te leveren. Eén educatieve campagne voor een woningaanbod hielp een huis van $650.000 te verkopen na slechts zeven dagen op de markt. Een andere video trok verhuiskopers uit Memphis aan.
Hij heeft ook aanvragen uit Californië gegenereerd na het draaien van gerichte educatieve videocampagnes in gebieden waar mensen vaak naar Noordwest-Arkansas verhuizen.
Een van zijn meest succesvolle video’s legde uit waarom de Zestimate van Zillow vaak afwijkt van de daadwerkelijke marktwaarde. De video werd zo populair dat een koper Jim aan zijn stem herkende terwijl hij door Sam’s Club liep.
"Ze kwam naar me toe en zei: 'Hé, ik heb net je video over Zillow gezien,'" zei Jim.
Voor Jim bevestigde dat moment dat zijn educatieve aanpak werkte.
Een modern vastgoedbedrijf opbouwen met AI
Jim gelooft dat AI is uitgegroeid tot een van de grootste concurrentievoordelen voor nieuwe makelaars.
Zonder AI, zegt hij, zou hij nog steeds handmatig video’s monteren, onregelmatig publiceren en moeite hebben om kopers die naar Arkansas willen verhuizen buiten de staat te bereiken.
"Ik had nooit in de buurt gekomen van het publiek dat ik nu bereik," zei hij.
Tegenwoordig vertrouwt hij niet alleen op HeyGen voor zijn eigen marketing, maar raadt hij het ook aan andere makelaars aan. Hij bereidt een trainingssessie voor voor de 24 makelaars in zijn kantoor, waarin hij laat zien hoe ze met behulp van AI consistente videowerkflows kunnen opzetten.
"Het is waarschijnlijk de makkelijkste manier om een professionele video te maken die ik tot nu toe heb gevonden," zei Jim.
Terwijl hij zijn bedrijf blijft laten groeien, ziet Jim video als de basis van moderne vastgoedmarketing.
"Om mensen te bereiken, vooral de jongere groep kopers, moet je het via video doen," zei hij.
En voor hem heeft HeyGen dat mogelijk gemaakt.