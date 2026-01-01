Nodig leden uit voor je werkruimte (voor Teams/Pro-gebruikers)

Laten we bekijken hoe je teamleden kunt uitnodigen voor je workspace, zodat jullie kunnen samenwerken en meteen aan de slag kunnen met creëren.

Klik in het dashboard op je account en ga naar werkruimtes beheren. In het werkruimtebeheer zie je:

Een lijst met gebruikers die je al hebt uitgenodigd

Hun toegewezen rollen

Hun huidige uitnodigingsstatus

In dit gedeelte worden mogelijk ook teamleden voorgesteld die zich hebben aangemeld voor HeyGen met jouw zakelijke e‑maildomein.

Je kunt nieuwe leden uitnodigen door:

Hun e-mailadres in te voeren, of

De uitnodigingslink kopiëren en delen

Na het versturen van een uitnodiging verschijnt het e-mailadres van de gebruiker in de lijst met de status Uitnodiging verzonden.

Als je werkruimte zo is ingesteld dat goedkeuring vereist is om lid te worden, zie je in deze weergave ook lidmaatschapsaanvragen.

Volg de status van uitnodigingen en aanvragen

Zodra een gebruiker zich aanmeldt bij HeyGen, de uitnodiging accepteert en lid wordt van de werkruimte, wordt hun status bijgewerkt naar Actief.

Als je een verzoek om lid te worden goedkeurt, wordt de gebruiker direct een actief werkruimtelid. Hun naam verschijnt in de lijst met actieve leden en er wordt een licentie in gebruik genomen.

Begrijp werkruimterollen

HeyGen-werkruimtes ondersteunen verschillende rollen, elk met eigen rechten.

Superbeheerder

Superbeheerders beheren doorgaans het HeyGen-abonnement en de werkruimtes. Ze hebben volledige toegang, waaronder het beheren van gebruikers en rechten, het doen van aankopen of upgrades, en het maken, bewerken en beoordelen van content.

Developer

Ontwikkelaars kunnen content maken en toegang krijgen tot de HeyGen API. Wijs deze rol toe aan teamleden die geavanceerde integraties nodig hebben, zoals het koppelen van een CRM- of e-mailsysteem.

Maker

Makers zijn gebruikers die regelmatig content maken. Ze kunnen avatars, video’s en stemmen bouwen, maar kunnen geen machtigingen, aankopen of API-toegang beheren.

Viewer

Viewers zijn meestal beoordelaars of goedkeurders. Ze kunnen content bekijken, maar geen wijzigingen aanbrengen.

Aanvragen om lid te worden goedkeuren of weigeren

Als voor je werkruimte vereist is dat gebruikers toegang aanvragen, kun je deze aanvragen op twee plaatsen bekijken:

Het meldingenpaneel

Het tabblad Leden en Werkruimtes

Vanaf beide locaties kun je openstaande verzoeken accepteren of weigeren. Zodra een verzoek is goedgekeurd, wordt de gebruiker een actief lid en neemt hij een seat in gebruik.

Deel content binnen de werkruimte

Naast rollen kun je de toegang beheren tot afzonderlijke projecten, video's of mappen.

Content delen:

Selecteer het menu met drie puntjes bij een concept, video of map

Kies Delen

Vanaf daar kun je het volgende doen:

Delen met specifieke gebruikers

Wijs alleen-lezen- of bewerkingsrechten toe

Stel de algemene toegang in op alleen jezelf, alleen geselecteerde gebruikers of iedereen met toegang tot de werkruimte

Gebruikers met de rol Viewer blijven altijd alleen-lezen.

Video’s delen en publiceren

Zodra een video is gegenereerd, wordt deze geopend op de Deelpagina, waar je kunt:

Beveilig de video met een wachtwoord

Algemene toegangsrechten configureren

Ondertitels toevoegen of bewerken

Je kunt ook het tabblad Delen gebruiken om de video op het web te publiceren, zodat iedereen een alleen-lezen versie kan bekijken zonder in te loggen.

Met deze stappen voltooid ben je klaar om samen te werken met je team in HeyGen door leden uit te nodigen, rollen toe te wijzen en content veilig te delen.