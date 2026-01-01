Laten we bekijken hoe je teamleden kunt uitnodigen voor je workspace, zodat jullie kunnen samenwerken en meteen aan de slag kunnen met creëren.
Nodig leden uit voor je werkruimte
Klik in het dashboard op je account en ga naar werkruimtes beheren. In het werkruimtebeheer zie je:
In dit gedeelte worden mogelijk ook teamleden voorgesteld die zich hebben aangemeld voor HeyGen met jouw zakelijke e‑maildomein.
Je kunt nieuwe leden uitnodigen door:
Na het versturen van een uitnodiging verschijnt het e-mailadres van de gebruiker in de lijst met de status Uitnodiging verzonden.
Als je werkruimte zo is ingesteld dat goedkeuring vereist is om lid te worden, zie je in deze weergave ook lidmaatschapsaanvragen.
Volg de status van uitnodigingen en aanvragen
Zodra een gebruiker zich aanmeldt bij HeyGen, de uitnodiging accepteert en lid wordt van de werkruimte, wordt hun status bijgewerkt naar Actief.
Als je een verzoek om lid te worden goedkeurt, wordt de gebruiker direct een actief werkruimtelid. Hun naam verschijnt in de lijst met actieve leden en er wordt een licentie in gebruik genomen.
Begrijp werkruimterollen
HeyGen-werkruimtes ondersteunen verschillende rollen, elk met eigen rechten.
Aanvragen om lid te worden goedkeuren of weigeren
Als voor je werkruimte vereist is dat gebruikers toegang aanvragen, kun je deze aanvragen op twee plaatsen bekijken:
Vanaf beide locaties kun je openstaande verzoeken accepteren of weigeren. Zodra een verzoek is goedgekeurd, wordt de gebruiker een actief lid en neemt hij een seat in gebruik.
Deel content binnen de werkruimte
Naast rollen kun je de toegang beheren tot afzonderlijke projecten, video's of mappen.
Content delen:
Vanaf daar kun je het volgende doen:
Gebruikers met de rol Viewer blijven altijd alleen-lezen.
Video’s delen en publiceren
Zodra een video is gegenereerd, wordt deze geopend op de Deelpagina, waar je kunt:
Je kunt ook het tabblad Delen gebruiken om de video op het web te publiceren, zodat iedereen een alleen-lezen versie kan bekijken zonder in te loggen.
Met deze stappen voltooid ben je klaar om samen te werken met je team in HeyGen door leden uit te nodigen, rollen toe te wijzen en content veilig te delen.