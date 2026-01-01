Aan de slag

Laten we je account afronden met de checklist Aan de slag. Aan de slag is een ingebouwde checklist in het HeyGen-dashboard. Je ziet deze op het dashboard zodra je voor het eerst inlogt op je account. De checklist is bedoeld om nieuwe beheerders te begeleiden bij de belangrijkste eerste stappen om hun HeyGen-werkruimte te activeren en hun team klaar te maken om samen te werken.

Open het paneel Aan de slag

Log in op je HeyGen-account en open het dashboard.

Selecteer in het dashboard Aan de slag om je onboardingervaring te starten.

Begrijp de onboarding-stappen

De checklist Aan de slag bevat drie kernstappen:

Richt je werkruimte in

Leden uitnodigen

Beveiligingsinstellingen configureren

Elke stap wordt automatisch afgevinkt zodra je de vereiste taken hebt voltooid. Je kunt op elk moment terugkeren naar de checklist en je hoeft niet alles in één sessie af te ronden.

Richt je werkruimte in

In deze stap richt je je op het personaliseren van je HeyGen-omgeving.

Je voegt je merkdetails toe, uploadt belangrijke assets en past de werkruimte-instellingen aan, zodat alles aansluit bij de identiteit van je team en klaar is voor gebruik.

Nodig leden uit

Gebruik deze stap om je teamgenoten naar HeyGen te halen.

Je kunt leden uitnodigen voor je werkruimte en de juiste rollen en rechten toekennen, zodat iedereen de toegang heeft die nodig is om effectief samen te werken.

Beveiligingsinstellingen configureren

Deze stap zorgt ervoor dat je werkruimte goed is beveiligd.

Je configureert beveiligingsfuncties zoals single sign-on met aanbieders als Okta of Azure en stelt toegangsbeheer in om je account veilig te houden.

Elke voltooide stap wordt gemarkeerd in het paneel Aan de slag. Zodra je klaar bent, wordt je werkruimte een volledig gebrandmerkt, veilige en collaboratieve hub voor je team.