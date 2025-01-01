Trasforma newsletter e aggiornamenti della comunità in video coinvolgenti

Le persone non leggono sempre le email lunghe, ma guardano i video. Che tu stia condividendo aggiornamenti aziendali, approfondimenti sul settore o raccolte di contenuti, HeyGen rende semplice trasformare newsletter statiche in video coinvolgenti che mantengono il tuo pubblico informato e interessato.

G24.8Oltre 1.000 recensioni
Benefici e valore

Aggiornamenti visivamente attraenti che il tuo pubblico vorrà davvero guardare

Save time by creating updates in minutes

Crafting a traditional newsletter can be time-consuming. Producing a video newsletter doesn’t have to be. HeyGen helps you create videos from scratch. Simply add a script and convert your written content into professional videos featuring AI-powered avatars. No filming or editing required.


A digital interface featuring an AI-generated avatar of a woman in a white blazer presenting a market trends update

Boost engagement by converting text into video

Text-based updates and long emails often go unnoticed, but video grabs attention. With HeyGen’s asset-to-video feature, you can transform plain text-based documents into visually engaging video updates, helping your audience stay informed and entertained.



a man is standing in front of a screen that says generate video

Personalize and scale updates effortlessly

Whether you’re speaking to global enterprises, niche communities, or your social media followers, HeyGen helps you tailor video updates for different audiences. You can localize instantly in multiple languages, ensuring you connect with more people, more effectively.


a man in a suit sits at a desk in front of a screen that says real estate update

Come creare newsletter e aggiornamenti per la community con HeyGen

  1. Apri HeyGen

Inizia a creare newsletter video di qualità professionale e aggiornamenti per la comunità in pochi minuti—non è necessario avere un team di produzione video o competenze di montaggio.


  1. Scegli un modello o inizia da zero
  1. Aggiungi il tuo script e seleziona un avatar
  1. Personalizza il tuo video
  1. Traduci e adatta per team globali
  1. Invia il tuo video

FAQ

Cos'è HeyGen e come può aiutare con gli aggiornamenti di newsletter e comunità?

HeyGen è una piattaforma di creazione video alimentata da intelligenza artificiale che aiuta le aziende a produrre formazione video aziendale coinvolgente e scalabile senza la necessità di un team di produzione. Ti permette di creare rapidamente e con efficienza formazione sulla conformità, sviluppo della leadership, tutorial su software e programmi per la diversità, equità e inclusione.

Perché dovrei creare video alimentati dall'intelligenza artificiale invece di email tradizionali?

Le newsletter tradizionali e gli aggiornamenti aziendali vengono spesso trascurati o ignorati, mentre si è dimostrato che i contenuti video catturano l'attenzione e aumentano il coinvolgimento. HeyGen rende semplice trasformare email statiche in video dinamici che il pubblico è più propenso a guardare, ricordare e su cui agire.

Quali tipi di aggiornamenti video posso creare con HeyGen?

HeyGen è perfetto per creare una varietà di video per newsletter e aggiornamenti della comunità, tra cui:

  • Annunci aziendali – aggiornamenti sulla leadership, revisioni trimestrali, focus sui dipendenti
  • Riepiloghi di contenuti – riassunti di post di blog, rapporti di settore o momenti salienti dei social media
  • Notizie e tendenze del settore: analisi approfondite sul mercato e sulle tendenze emergenti per il tuo pubblico
  • Aggiornamenti della comunità – coinvolgere i membri con eventi imminenti, traguardi importanti o contenuti esclusivi

Quanto velocemente posso creare una newsletter video con l'AI di HeyGen?

Con HeyGen, puoi creare un video notiziario completamente prodotto e di alta qualità in pochi minuti. Scegli semplicemente un modello, aggiungi il tuo script, seleziona un avatar AI e personalizza i tuoi elementi visivi—senza la necessità di riprese, doppiaggi o post-produzione.

È possibile preservare l'identità del mio marchio in questi video?

Sì! HeyGen ti permette di personalizzare i video con i colori, i font, i loghi e le immagini del tuo marchio, assicurando che ogni aggiornamento sia in linea con l'identità e il messaggio della tua azienda.

Posso personalizzare i video AI per diversi pubblici o segmenti?

Assolutamente. HeyGen rende semplice personalizzare i contenuti video per diverse regioni, squadre o segmenti di pubblico. Puoi rapidamente adattare il messaggio, sostituire le immagini e creare molteplici versioni dello stesso aggiornamento per garantire la rilevanza.

Quali piattaforme supportano la condivisione di newsletter e aggiornamenti video basati sull'intelligenza artificiale?

I video HeyGen possono essere esportati in diversi formati e condivisi tramite:

  • Newsletter via email (incorpora o collega direttamente)
  • Piattaforme di social media (LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter, ecc.)
  • Piattaforme comunitarie (Slack, Discord, forum privati)
  • Canali di comunicazione interna (intranet aziendale, portali HR, aggiornamenti di squadra)

HeyGen supporta newsletter video multilingue?

Sì. Le funzionalità di traduzione e sincronizzazione labiale dell'IA di HeyGen ti aiutano a raggiungere un pubblico globale con il minimo sforzo aggiuntivo.

Come fa l'utilizzo di un generatore di video AI a risparmiare denaro e tempo?

HeyGen elimina la necessità di costose riprese, montaggi e lavori di doppiaggio, permettendo ad aziende e creatori di produrre aggiornamenti video di qualità professionale a una frazione del costo e del tempo.

Come posso aggiornare le mie newsletter video con nuovo contenuto?

Aggiornare i contenuti video con HeyGen è semplice: basta modificare lo script, aggiornare le immagini e rigenerare il video in pochi minuti. Niente nuove riprese, niente montaggi complessi, solo aggiornamenti rapidi ogni volta che ne hai bisogno.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

CTA background