Trasforma la tua visione in video con presentazioni aziendali coinvolgenti e professionali. Con HeyGen, puoi produrre presentazioni di qualità da studio con il tuo team esecutivo senza mai comparire davanti a una telecamera. Niente problemi di programmazione. Nessun ritardo nella produzione. Nessuna ripresa. Puoi persino modificare fino all'ultimo secondo.
Whether it's your CEO, CMO, or a guest, HeyGen's photorealistic AI avatars let you feature your speakers without the need for travel, studio time, or memorizing scripts. Create custom avatars of your executives to deliver keynotes that feel personal, polished, and on-brand. With consistent delivery and zero production overhead, you can scale brand storytelling like never before.
Forget reshoots and production delays. HeyGen makes it easy to control every word of your keynote with intuitive script-based editing. Adjust your messaging on the fly, personalize intros for different audiences, and maintain brand tone across every video. You’re in complete command. Revise a line, and your presenter updates in seconds. It’s video production, simplified for marketing agility.
Reach global audiences with AI-powered localization in over 170 languages and dialects. HeyGen supports multilingual voiceovers, subtitle generation, and regional avatar delivery—all with a few clicks. Whether you're targeting enterprise customers or partners, your keynote feels native, authentic, and inclusive. Additionally, built-in accessibility features, such as captions and diverse voice options, ensure your message resonates across every screen.
Sì. HeyGen ti permette di creare avatar personalizzati del tuo team, inclusi i dirigenti. Con solo un breve video e un campione vocale, possiamo generare presentatori digitali realistici che possono trasmettere contenuti con la voce e l'autorità del tuo marchio.
AI Studio, l'editor basato su script di HeyGen, ti permette di modificare il video in qualsiasi momento. Basta modificare lo script e il video verrà rigenerato con le modifiche—non c'è bisogno di rifare le riprese o di rieditare.
HeyGen supporta oltre 170 lingue e dialetti con voiceover dall'aspetto nativo e sottotitoli automatici. Puoi generare versioni localizzate del tuo discorso principale per ogni mercato senza doverlo registrare nuovamente.
I video delle presentazioni prodotti da HeyGen sono ottimi per la distribuzione on-demand (email, social, pagine di atterraggio) e come sessioni preregistrate per eventi dal vivo o riunioni aziendali interne.
Con Brand Kit, puoi personalizzare tutto, dall'abbigliamento dell'avatar e gli sfondi ai font e ai colori. Carica le tue immagini o utilizza modelli brandizzati per mantenere la coerenza tra team e campagne.
Assolutamente. HeyGen supporta flussi di lavoro di editing e revisione basati su team, così che marketer, dirigenti e designer possano collaborare in un unico luogo senza continui scambi.
Sì. Puoi caricare direttamente nel tuo video diapositive, video, grafici e altri media. HeyGen ti permette di sincronizzare le immagini con il tuo script per un flusso elegante e stile presentazione.
I video delle presentazioni AI possono essere incorporati nelle pagine di atterraggio, condivisi tramite campagne email, pubblicati sui canali social o utilizzati in webinar. Molte squadre di marketing li riutilizzano anche per l'abilitazione dei partner o per riunioni interne.
Iniziare è facile. Puoi registrarti per una prova gratuita per vedere come funziona. Da lì, puoi scegliere un avatar, caricare il tuo script e iniziare a creare il tuo video in pochi minuti. Il nostro team di onboarding è disponibile per guidarti attraverso le migliori pratiche per video esecutivi, localizzazione e branding.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.