Le esperienze di cartomanzia AI e i contenuti astrologici affascinano il pubblico in cerca di orientamento e ispirazione. Che tu stia fornendo letture personalizzate dell'oroscopo o esperienze interattive di divinazione, HeyGen dà potere agli astrologi, ai guide spirituali e ai creatori di contenuti di produrre rapidamente video di cartomanzia di alta qualità con l'intelligenza artificiale.