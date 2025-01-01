Rendi ogni punto di contatto del marketing degli eventi significativo con la soluzione video AI di HeyGen. Ti aiuta ad aumentare la partecipazione, a connetterti con i partecipanti e ad estendere il valore dei tuoi eventi utilizzando funzionalità personalizzate.
With HeyGen, crafting quality event marketing promos is as easy as writing a script. Choose from a wide array of ready-made templates to streamline the process, whether it's a conference, webinar, or meetup. You can swiftly produce custom marketing videos in over 170 locales and dialects, primed to share in no time.
HeyGen makes it seamless to send personalized videos featuring the event speakers, or their lifelike digital avatars, to attendees. Thank registrants, share event details, and give a sneak peek to build excitement with personalized video message features. This approach enhances the experience by integrating personalized content in digital marketing, creating a memorable engagement that energizes people about your event, especially through personalized interactive video opportunities.
Leverage attendee data effectively. Use HeyGen to promptly create personalized event summaries, key highlights, and follow-ups that keep your audience engaged and stimulate conversions long after the event concludes, using personalized video email marketing.
"Abbiamo fatto test con altre piattaforme di video personalizzati, e HeyGen era la migliore in termini di qualità. Siamo stati trasparenti con il loro team fin dall'inizio a causa dell'ambiente ad alto rischio e alta ricompensa nel provare questo per la prima volta, e il rischio ne è valso la pena."
Kelly Peters
Vicepresidente del Marketing presso Tomorrow.io
Come creare video di marketing per eventi con HeyGen
Avvia il creatore di video promozionali di HeyGen per iniziare a realizzare video per promuovere, invitare o riassumere il tuo evento con funzionalità video personalizzate - non sono necessarie competenze di ripresa o di montaggio.
HeyGen stimola una maggiore partecipazione aiutandoti a creare promozioni video coinvolgenti e personalizzate che catturano l'attenzione. Distinguiti nelle caselle di posta affollate e sui canali digitali con video di qualità professionale adattati al tuo pubblico, incoraggiando più registrazioni e aumentando la partecipazione.
Sì! HeyGen rende semplice inviare inviti video personalizzati e follow-up. Crea messaggi personalizzati con gli speaker dell'evento o i loro avatar digitali per ringraziare i partecipanti, condividere anteprime esclusive o evidenziare i dettagli delle sessioni. Un approccio personalizzato aumenta l'entusiasmo e mantiene il tuo pubblico coinvolto.
Puoi creare sorprendenti video promozionali per eventi in pochi minuti utilizzando il nostro creatore di video promozionali. Basta digitare il tuo script, scegliere tra i modelli pronti all'uso di HeyGen e personalizzarli come necessario. Non è richiesta esperienza di progettazione o montaggio, rendendo il processo veloce e privo di stress.
Assolutamente! HeyGen ti aiuta a fornire video personalizzati post-evento, inclusi riassunti, punti chiave e messaggi di ringraziamento. Personalizza i tuoi follow-up per diversi segmenti di partecipanti per mantenere il tuo pubblico coinvolto e stimolare conversioni a lungo dopo l'evento.
HeyGen è perfetto per promuovere e personalizzare conferenze, webinar, incontri, workshop e altro ancora. Dalle promozioni pre-evento ai riassunti post-evento, HeyGen rende il tuo marketing incisivo ad ogni fase.
Sì! HeyGen supporta oltre 170 località e dialetti, permettendoti di localizzare i video degli eventi per un pubblico globale. Che si tratti di inviti, promozioni o follow-up, il tuo messaggio risuonerà attraverso lingue e culture diverse.
HeyGen elimina la necessità di costose produzioni video e grandi team creativi. Con strumenti e modelli guidati dall'intelligenza artificiale, puoi creare rapidamente video di alta qualità senza spendere una fortuna, permettendoti di concentrare le tue risorse sul massimizzare il successo dell'evento.
Sì, HeyGen si integra perfettamente con le piattaforme email, gli strumenti di social media e i sistemi di gestione eventi. Incorpora facilmente i tuoi video nelle campagne per semplificare il flusso di lavoro del marketing eventi.
HeyGen si distingue rendendo il video marketing personalizzato semplice e accessibile. Invece di affidarsi a materiali generici, puoi creare video che sono adattati a segmenti specifici, includere avatar del relatore e offrire contenuti coinvolgenti che rendono il tuo evento unico.
Iniziare è facile. Iscriviti a HeyGen, sfoglia i modelli progettati per gli eventi e inizia a creare video personalizzati per promuovere la tua prossima conferenza, webinar o incontro. Con HeyGen, realizzerai campagne più coinvolgenti che porteranno a risultati concreti.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.