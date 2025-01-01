"Abbiamo fatto test con altre piattaforme di video personalizzati, e HeyGen era la migliore in termini di qualità. Siamo stati trasparenti con il loro team fin dall'inizio a causa dell'ambiente ad alto rischio e alta ricompensa nel provare questo per la prima volta, e il rischio ne è valso la pena."

Kelly Peters

Vicepresidente del Marketing presso Tomorrow.io