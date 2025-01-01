Le storie dei clienti e gli studi di caso sono strumenti potenti per costruire fiducia e credibilità. Che tu stia evidenziando l'impatto di un prodotto, condividendo esperienze reali dei clienti o presentando prove sociali, HeyGen consente alle imprese di produrre rapidamente video testimonianza raffinati senza la necessità di ampie squadre di produzione.