Salta le riprese di produzione e crea video per il tuo brand istantaneamente

Il tuo marchio è più di un logo; è una narrazione. Distinguersi in un affollato panorama digitale può essere difficile. Con HeyGen, puoi creare video di branding di qualità da studio, bobine accattivanti e contenuti narrativi in pochi minuti. Nessuna squadra di produzione necessaria.

G24.8Oltre 1.000 recensioni
Benefici e valore

Video di marca di qualità da studio senza uno studio

Build trust and credibility with compelling storytelling

People crave engaging narratives—not static content. According to our 2025 AI Sentiment Report, 54.2% note that premium AI video enhances trust. Use HeyGen to develop compelling branding video storytelling that humanizes your business, highlights your core values, and establishes credibility without a blockbuster budget.


a woman stands in front of a screen that says about the brand

Capture global attention and boost brand awareness

Connecting with global audiences is essential for any modern brand. With HeyGen, you can create and translate your branding videos into more than 170 languages and dialects, boosting brand awareness and ensuring your message resonates anywhere in the world.



a creative brief for a sipscape tumbler

Drive action and increase conversions with brand awareness

A well-crafted branding video does more than build awareness; it inspires action. From website traffic and sign-ups to purchases and recruiting initiatives, HeyGen helps you produce videos that convert engagement into measurable business results.


a screenshot of a brand kit for digital eye

Scopri come i marchi leader utilizzano i video per aumentare la visibilità

Ogilvy & Milka use HeyGen to create a personalized brand experience

Ogilvy & Milka use HeyGen to create a personalized brand experience

With HeyGen’s AI video technology, Ogilvy and Milka delivered a one-of-a-kind brand experience—turning emotions into personalized songs and videos.

Come
creare video di marca con HeyGen

  1. Apri HeyGen

Inizia in pochi minuti - non è necessario un montaggio professionale o una grande troupe di produzione per creare video promozionali straordinari.


  1. Scegli un modello o inizia da zero
  1. Aggiungi il tuo script e seleziona un avatar (o creane uno tuo)
  1. Personalizza il tuo video con elementi del brand e grafiche
  1. Traduci e personalizza per diversi pubblici
  1. Invia il tuo video

FAQ

Cos'è HeyGen e come aiuta con i video di marca?

HeyGen è una piattaforma di creazione video alimentata dall'intelligenza artificiale che ti permette di produrre contenuti narrativi professionali e bobine di presentazione—senza grandi budget o lunghi cicli di produzione. Avatar AI, design personalizzabili e traduzioni istantanee assicurano che tu possa pubblicare un video di branding di alta qualità in soli pochi minuti.

Quali tipi di video di branding posso creare con HeyGen?

HeyGen è perfetto per creare:

  • Demo emozionali – Video ad alta energia che presentano il tuo marchio in modo dinamico
  • Storytelling del marchio – Condividi la missione, la visione e i valori della tua azienda
  • Video di lancio prodotti – Annunciare nuove offerte con contenuti video coinvolgenti
  • Storie di successo dei clienti – Metti in evidenza testimonianze e casi studio
  • Video di employer branding – Attira i migliori talenti mostrando la cultura aziendale della tua società

In che modo HeyGen si differenzia dalla produzione video tradizionale?

La produzione tradizionale può essere costosa e richiedere molto tempo. L'approccio guidato dall'IA di HeyGen elimina la necessità di troupe cinematografiche, attori e post-produzione, aiutandoti a creare video promozionali rapidamente e in modo economico.

Posso personalizzare il mio video aziendale con l'aspetto e la sensazione del mio marchio?

Sì! Puoi aggiungere il logo del tuo marchio, i colori, i caratteri e le immagini per mantenere i tuoi video coerenti con l'identità del tuo marchio.

Posso creare video di branding in più lingue?

Assolutamente! La tecnologia di traduzione e sincronizzazione labiale alimentata dall'IA di HeyGen supporta oltre 170 lingue e dialetti, rendendo semplice la creazione di video di marca per un pubblico globale.

Ho bisogno di esperienza in montaggio video per usare HeyGen?

No! HeyGen è pensato per i marketer, i creativi e i leader aziendali, non per i montatori video professionisti. La piattaforma è intuitiva e facile da usare, con un semplice editor drag-and-drop per personalizzare i tuoi video.

Come posso condividere il video del mio marchio una volta creato?

Esportalo in vari formati e condividilo sui social media, sul tuo sito web, nelle campagne email, sui canali pubblicitari o nelle comunicazioni interne.

Posso usare avatar AI per il racconto del brand?

Sì! Scegli tra oltre 700 avatar AI realistici o crea il tuo gemello digitale per trasmettere il tuo messaggio in modo personalizzato e coinvolgente.

Quanto tempo ci vuole per creare un video di branding con HeyGen?

Puoi finalizzare un video di branding in pochi minuti, rispetto alle settimane o mesi necessari con i metodi tradizionali.

Come può HeyGen aiutare ad aumentare la consapevolezza del marchio e l'engagement?

I visual dinamici e i video di branding di alta qualità di HeyGen catturano l'attenzione, aiutandoti a migliorare la visibilità del marchio, rafforzare la credibilità e generare un coinvolgimento orientato alla conversione.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

CTA background