Il tuo marchio è più di un logo; è una narrazione. Distinguersi in un affollato panorama digitale può essere difficile. Con HeyGen, puoi creare video di branding di qualità da studio, bobine accattivanti e contenuti narrativi in pochi minuti. Nessuna squadra di produzione necessaria.
People crave engaging narratives—not static content. According to our 2025 AI Sentiment Report, 54.2% note that premium AI video enhances trust. Use HeyGen to develop compelling branding video storytelling that humanizes your business, highlights your core values, and establishes credibility without a blockbuster budget.
Connecting with global audiences is essential for any modern brand. With HeyGen, you can create and translate your branding videos into more than 170 languages and dialects, boosting brand awareness and ensuring your message resonates anywhere in the world.
A well-crafted branding video does more than build awareness; it inspires action. From website traffic and sign-ups to purchases and recruiting initiatives, HeyGen helps you produce videos that convert engagement into measurable business results.
With HeyGen’s AI video technology, Ogilvy and Milka delivered a one-of-a-kind brand experience—turning emotions into personalized songs and videos.
Come
creare video di marca con HeyGen
Inizia in pochi minuti - non è necessario un montaggio professionale o una grande troupe di produzione per creare video promozionali straordinari.
HeyGen è una piattaforma di creazione video alimentata dall'intelligenza artificiale che ti permette di produrre contenuti narrativi professionali e bobine di presentazione—senza grandi budget o lunghi cicli di produzione. Avatar AI, design personalizzabili e traduzioni istantanee assicurano che tu possa pubblicare un video di branding di alta qualità in soli pochi minuti.
HeyGen è perfetto per creare:
La produzione tradizionale può essere costosa e richiedere molto tempo. L'approccio guidato dall'IA di HeyGen elimina la necessità di troupe cinematografiche, attori e post-produzione, aiutandoti a creare video promozionali rapidamente e in modo economico.
Sì! Puoi aggiungere il logo del tuo marchio, i colori, i caratteri e le immagini per mantenere i tuoi video coerenti con l'identità del tuo marchio.
Assolutamente! La tecnologia di traduzione e sincronizzazione labiale alimentata dall'IA di HeyGen supporta oltre 170 lingue e dialetti, rendendo semplice la creazione di video di marca per un pubblico globale.
No! HeyGen è pensato per i marketer, i creativi e i leader aziendali, non per i montatori video professionisti. La piattaforma è intuitiva e facile da usare, con un semplice editor drag-and-drop per personalizzare i tuoi video.
Esportalo in vari formati e condividilo sui social media, sul tuo sito web, nelle campagne email, sui canali pubblicitari o nelle comunicazioni interne.
Sì! Scegli tra oltre 700 avatar AI realistici o crea il tuo gemello digitale per trasmettere il tuo messaggio in modo personalizzato e coinvolgente.
Puoi finalizzare un video di branding in pochi minuti, rispetto alle settimane o mesi necessari con i metodi tradizionali.
I visual dinamici e i video di branding di alta qualità di HeyGen catturano l'attenzione, aiutandoti a migliorare la visibilità del marchio, rafforzare la credibilità e generare un coinvolgimento orientato alla conversione.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.