Benvenuto nella tua guida rapida ai video con IA per creator di contenuti
Vuoi creare più contenuti video ma ti senti frenato da tempo, budget o risorse di produzione limitate? Non sei il solo. La buona notizia? Con HeyGen puoi creare, tradurre e riadattare facilmente video dall’aspetto professionale, senza gli alti costi o i lunghi tempi di consegna della produzione tradizionale.
Questa guida è pensata appositamente per i content creator che vogliono far crescere il proprio brand, raggiungere nuovi clienti e scalare la produzione di contenuti. Imparerai come passare dall’idea al video finito in pochissimo tempo. Niente videocamere, studi o talenti davanti alla camera necessari!
Non perderti l’esercizio pratico di creazione video nella sezione Realizza il tuo primo video. È pensato per aiutarti a imparare facendo e a prendere velocità in pochissimo tempo.
Principali casi d’uso: come i creator utilizzano HeyGen
HeyGen è molto più di uno strumento per creare video. È un motore creativo pensato per i professionisti che devono muoversi velocemente, scalare i contenuti e ottenere risultati senza compromettere la qualità. Dai corsi multilingue alle inserzioni sui social, ecco come piccole imprese e imprenditori di ogni tipo utilizzano HeyGen per creare video ad alto impatto su larga scala.
Video per influencer sui social
Perfetto per le aziende che si basano sulla riprova sociale: attività basate su prodotti (skincare, arredamento, ecc.), attività basate su servizi (immobiliare, coach, consulenti), attività di nicchia o basate sulla passione (brand per animali domestici, aziende eco‑consapevoli)
Annunci video
Perfetto per: marchi, aziende o servizi di marketing
- Come Ask The Agent ha aumentato i nuovi contatti di clienti costruendo fiducia e mettendo in risalto, su larga scala, i personal brand dei professionisti del settore immobiliare
- Come l’artista di strass Crystal Ninja ha utilizzato i video AI per lanciare un negozio al dettaglio, un sito di e‑commerce, un hub educativo VIP e una serie di eventi
Corsi di apprendimento
Ideale per: formatori, consulenti, coach, professionisti del benessere, formazione sui prodotti
- Come Happy Cats l’educatrice online e comportamentista felina Anneleen Bru ha raggiunto nuovi pubblici globali con gli avatar HeyGen e la traduzione
- Come l’istruttrice di arti marziali Kung Fu Kendra ha ridotto drasticamente le ore di produzione video raggiungendo al contempo un nuovo pubblico globale grazie agli avatar e alla traduzione di HeyGen
Perché il video è fondamentale oggi
La sfida
- L’esternalizzazione dei contenuti video divora il tuo budget e il tuo tempo
- Riprenderti ogni giorno? È impegnativo e ti distoglie dal far crescere il tuo brand
- Hai bisogno di contenuti che fermino lo scroll e siano pronti a performare su ogni piattaforma, in ogni lingua.
Cosa rende possibile il video con l'IA
Velocità, scalabilità e risparmio sui costi
Tempi di produzione dei videocorsi ridotti da 4 settimane a 15 minuti per video da Anneleen Bru, comportamentista felina e formatrice online presso Happy Cats
Localizzazione
Marketing e corsi offerti in oltre 6 lingue da Kung Fu Kendra grazie alle funzionalità di traduzione di HeyGen
Personalizzazione
Centinaia di professionisti del settore immobiliare hanno aumentato i contatti con i clienti grazie a video per la costruzione del brand personale su Ask The Agent
Vuoi approfondire ulteriormente?
→ Strategia di video marketing con l’IA eBook
→ 5 modi per rendere più efficiente il tuo budget di marketing eBook
→ Consulta la nostra guida pratica per i professionisti L&D eBook
Creare il tuo primo video con l’IA
Introduzione
Nuovo al video o stai provando HeyGen per la prima volta? Ce la farai. Questa sezione ti guiderà passo dopo passo per aiutarti a creare un ottimo video, in poco tempo.
Corso di apprendimento
Ideale per tutorial o walkthrough che richiedono registrazioni dello schermo o altri elementi visivi
Ti piace imparare facendo?
Scegli un tipo di video qui sopra per aprire un modello già pronto in HeyGen e segui le istruzioni man mano che procedi.
Secchione?
Ci piace! Vai direttamente a Passo 4: Scegli il giusto portavoce avatar AI e crea il tuo avatar AI: il tuo gemello digitale e futura star dei video.
Non sei ancora pronto a tuffarti?
Nessun problema. Dai un’occhiata veloce ai passaggi ora e torna alla guida completa quando ti sentirai pronto.
Pronto per iniziare? Comincia con questo tour di 2 minuti dell’AI Studio Editor di HeyGen, e poi passiamo all’azione!
Per maggiori informazioni, visita i nostri video tutorial passo dopo passo
→ HeyGen Academy: 101
panoramica completa di tutte le funzionalità di HeyGen
→ HeyGen Academy: AI Studio
approfondimento sul montaggio video
Passaggio 1: configura il tuo workspace HeyGen per la scalabilità
Gli imprenditori intelligenti non ripartono da zero ogni volta: costruiscono sistemi che possono crescere e scalare.
Con HeyGen è facile mantenere i tuoi video in linea con il brand impostando un Brand Kit per utilizzare automaticamente i tuoi font, colori, loghi e asset.
Per iniziare, ti basta incollare l’URL del tuo sito web oppure caricare manualmente gli elementi del tuo brand.
Di fretta? Nessun problema. Puoi sempre tornare più tardi e completare questo passaggio.
Consiglio professionale
Una volta che il tuo Brand Kit è impostato con i colori del tuo brand, puoi aggiornare facilmente la maggior parte dei Template HeyGen per abbinarli. Ti basta sostituire i tuoi colori così ogni video rimane in linea con il brand, oppure premere il pulsante Mescola colori per lasciare che HeyGen li cambi automaticamente.
Passaggio 2: definisci la tua strategia
Prima di iniziare a creare video, prenditi un momento per chiarire il tuo obiettivo, pubblico e piattaforma, e il tuo messaggio. Questo ti aiuterà a creare video che non solo hanno un aspetto professionale, ma che funzionano davvero per i tuoi risultati di business.
Obiettivo
Cosa vuoi che questo video riesca a ottenere?
Esempi: aumenta il tuo seguito, promuovi un nuovo prodotto, condividi una breve guida pratica, recensione di un prodotto
Pubblico di riferimento
Chi sta guardando questo video e cosa gli interessa in questo momento?
Esempi: nuovi follower su TikTok, fan fedeli, potenziali partner per collaborazioni, utenti che scorrono casualmente
Canale di distribuzione principale
Per quale piattaforma è stato creato e come lo troveranno le persone?
Esempi: Instagram Reels, TikTok, YouTube, link nella pagina bio
Messaggio o gancio
Quale problema stai risolvendo e come fermerai lo scroll nei primi 5 secondi?
Esempi: «Ti sei mai chiesto perché non vedi risultati dopo un allenamento intenso?» oppure «Questa app mi ha aiutato a raggiungere 10.000 follower in 30 giorni».
[STRATEGIA DI ESEMPIO]
Suggerimento professionale
Hai bisogno di un secondo parere? Vai su ChatGPT, Claude o un altro strumento di tua scelta e inserisci il seguente prompt:
"Sto creando un video per la mia piccola impresa. Il mio obiettivo è [goal], il mio pubblico è [audience], lo condividerò su [platform], e il mio gancio è: [hook]. Che tipo di feedback o suggerimenti di miglioramento mi daresti?"
Passaggio 3: scrivi il tuo copione
Il tuo script è la spina dorsale di un ottimo annuncio video o di un’esperienza di apprendimento chiara ed efficace.
Per un video promozionale o uno spot pubblicitario, ecco come renderlo davvero efficace:
- Inizia con un forte hook (i primi 3-5 secondi sono i più importanti) che metta in evidenza un problema comune o una proposta di valore.
- Concludi con una chiara CTA (call to action), ad esempio indirizzando al tuo sito web, a una nuova offerta, ecc.
- Usa un linguaggio semplice e colloquiale, parlando in modo diretto e chiaro al tuo pubblico.
Per un video educativo, ecco come farlo nel modo giusto:
- Inizia dal contesto e dalla rilevanza ad esempio con uno scenario, una domanda o una sfida comune per mostrare perché l’argomento è importante. Questo aumenta la motivazione e il coinvolgimento delle persone che apprendono.
- Mantieni una struttura chiara e mirata, suddividendo i contenuti in passaggi logici, facili da seguire e con un ritmo costante.
- Usa un linguaggio semplice e colloquiale, parlando in modo diretto e chiaro alla persona che sta imparando.
- Rafforza i concetti chiave e i passaggi successiviconcludendo con un breve riepilogo, un invito a riflettere o mettere in pratica quanto appreso, oppure un chiaro rimando al modulo o alla risorsa successiva.
Suggerimento professionale
Vuoi procedere più velocemente? Consulta la seguente pagina delle Best Practices per trovare indicazioni su come utilizzare strumenti come ChatGPT per scrivere il tuo script.
Non sei ancora sicuro da dove iniziare? Ecco alcuni esempi di scalette da cui trarre ispirazione.
Se stai seguendo in HeyGen, questi script sono già integrati nel tuo template.
Accedi ai template che includono questi script qui:
Video di influencer sui social
Esplora modelli di script e altri consigli per i tipi di video di marketing più popolari
→ Annunci video
→ Video di influencer sui social
→ Video tutorial
→ Video esplicativi sui prodotti
Approfondisci la scrittura dei copioni
Best practice: scrivi copioni meglio e più velocemente con l’IA
Hai contenuti da creare, quindi lascia che l’IA si occupi del lavoro più pesante per le tue sceneggiature. Tra montaggio, pubblicazione e inseguire i trend, scrivere script per i video non dovrebbe richiedere ore. Strumenti come ChatGPT, Claude e Gemini possono aiutarti a generare in pochi minuti script rifiniti e pronti per ogni piattaforma.
Passaggio 1: inizia con una richiesta chiara
Indica all’AI che tipo di video stai creando e cosa vuoi che faccia per la tua azienda. Includi dettagli come:
- Il tipo di video (ad es. Reel, intro YouTube, collaborazione con un brand)
- A chi è destinato (ad es. nuovi follower, fan fedeli, brand)
- Il tuo obiettivo (ad es. aumentare le visualizzazioni, promuovere il merchandising, spiegare qualcosa)
- Il tono o la voce (ad es. rilassato, energico, sarcastico, esperto)
Prompt di esempio:
"Scrivi una sceneggiatura di 60 secondi, adatta ai principianti, per un TikTok di finanza personale su come costruire un fondo di emergenza. Il tono deve essere sicuro, informativo e in cui un giovane possa riconoscersi. Concludi con una CTA che inviti a iscriversi tramite il link nel mio bio."
Passaggio 2: Aggiungi i punti chiave del discorso
Vuoi un copione che suoni davvero come te? Fornisci all’IA alcuni punti chiave a cui ancorarsi.
Esempio:
- Il tuo prodotto, servizio o offerta
- Proposta di valore chiave
- Invito all’azione (ciò che vuoi che gli spettatori facciano)
Prompt di esempio:
"Includi questi punti: inizia con un obiettivo di risparmio di 1.000 $. Il 60% degli americani non è in grado di far fronte a una spesa imprevista di 400 $. Evita di tenere questo denaro su un conto corrente. CTA: usa il tracker nella lezione per pianificare il tuo obiettivo di risparmio."
Passaggio 3: Chiedi il formato giusto
Spiega all’AI come presenterai il video. Parlerai direttamente alla videocamera? Userai una voce fuori campo? Faglielo sapere così potrà azzeccare il tono giusto.
Esempio:
- Un copione parlato recitato da me davanti alla videocamera
- Verrà distribuito su Instagram Reels
- Un tono informale e giovanile che piaccia agli adolescenti
Prompt di esempio:
"Scrivi questo come un copione parlato recitato dal mio avatar AI per Instagram Reels. Mantienilo informale, coinvolgente e vicino al mondo degli adolescenti."
Fase 4: Rivedi e perfeziona
Incolla lo script in HeyGen, visualizzalo in anteprima con il tuo avatar e ascolta. Ti sembra davvero la tua voce? In caso contrario, perfezionalo con prompt di follow-up come:
- Rendilo più colloquiale
- Aggiungi un gancio che catturi l’attenzione nei primi 3 secondi
- Trasforma questo in una versione più breve di 30 secondi per i social
- Includi una statistica rapida sul quartiere
- Prova tre versioni della CTA finale
Approfondisci la scrittura degli script
→ Come scrivere video script vincenti con l'AI: la guida del marketer moderno (eBook)
Passaggio 4: Crea un avatar iperrealistico
Esplora la libreria di oltre 700 avatar predefiniti e diversificati di HeyGen Public Avatars oppure crea un Custom Avatar che abbia il tuo stesso aspetto e la tua stessa voce.
Che tu stia costruendo un personal brand o creando contenuti per una collaborazione con un brand, HeyGen ti offre opzioni flessibili e adatte ai creator per avatar personalizzati.
Scopri qui sotto come crearne uno perfetto per te.
Tipo di avatar
Ti servirà
Otterrai
Ideale per
Video di formazione da 2-5 minuti
Aspetto, movimenti, voce e sincronizzazione labiale più realistici basati sul tuo video di training
Gemello digitale iperrealistico
10-15 foto
Aspetto realistico basato sulle tue foto, con movimento, voce e sincronizzazione labiale generati dall’IA
Gemello digitale realistico
Prompt di testo
Aspetto, movimenti, voce e sincronizzazione labiale interamente generati dall’IA
Personaggi di fantasia in stili di animazione realistici o variabili
Avatar IV (nuovo!)
1 foto
Aspetto estremamente realistico a partire da una foto, con movimento, voce e sincronizzazione labiale generati dall’IA. Richiede crediti per la generazione.
Video di meno di 30 secondi, incluso il lip sync sulla musica
Quando crei un Avatar Personalizzato, ricorda: qualità in = qualità fuori. Migliori sono le tue foto, i tuoi video e i prompt scritti, più realistico e rifinito sarà il tuo avatar.
Tutto ciò che è presente nel tuo video di training dell’Avatar Iper Realistico, dai gesti alle espressioni facciali fino alle inflessioni vocali, si rifletterà nel risultato finale.
Tipo di avatar
Ti servirà
Best practice
Video di formazione da 2-5 minuti
10-15 foto
Genera avatar
Prompt di testo
Se sei alle prime armi con la scrittura dei prompt, dai un’occhiata alle nostre migliori pratiche di prompting
Avatar IV (nuovo!)
1 foto
1 foto che includa solo il soggetto, ben illuminata e ad alta risoluzione
Consiglio da esperto
Usa la funzione Generating Looks per cambiare la posa, l’ambiente o l’abbigliamento del tuo avatar usando solo un prompt di testo.
Vuoi approfondire ulteriormente?
→ Tutorial passo dopo passo per la creazione di Avatar iper-realistici
Best practice: creare voci AI personalizzate di alta qualità
HeyGen offre un’enorme libreria di voci AI predefinite in oltre 175 lingue, dialetti e tonalità emotive, ma a volte il video perfetto richiede qualcosa di personalizzato. Di seguito trovi tre modi per creare Voci Personalizzate.
Tipo di voce personalizzata
Metodo di creazione
Output
Ideale per
Automatico durante la creazione di un avatar iperrealisticooppure
Clonazione vocale realistica basata sulla tua vera voce e intonazioni. Supporta molteplici emozioni.
Un clone vocale che suona proprio come te
Prompt di testo che specifica gli attributi (età, accento, genere, tono, altezza della voce, emozione)
Voce completamente generata dall'IA in base al prompt.
Una voce fittizia o voci fortemente caratterizzate
Servizio esterno di voce AI (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Clone vocale realistico addestrato sulla tua vera voce e sulle tue intonazioni. I controlli di fine-tuning variano a seconda del servizio. Ottima opzione per un gemello digitale, ma di solito richiede un costo aggiuntivo.
Un clone vocale che suona proprio come te
Per ottenere la migliore qualità della voce, parti da un audio sorgente di alta qualità. Ecco come realizzare un’ottima registrazione:
• Usa un microfono o uno smartphone di alta qualità, tenuto a 15–20 cm dalla bocca
• Registra in un ambiente silenzioso e privo di rumori
• Parla chiaramente, con pause naturali e una leggera espressione emotiva
• Carica più campioni con diverse intonazioni emotive per una maggiore versatilità (per HeyGen Custom Voice Clones solo)
Vuoi approfondire ulteriormente?
→ Guida definitiva al clonaggio vocale personalizzato iper‑realistico
Best practice: come un professionista dei prompt
Il prompting è la pratica di elaborare e perfezionare con cura istruzioni testuali (chiamate prompt) utilizzate per guidare gli strumenti di IA nella creazione di contenuti da zero, come immagini, animazioni o audio.
Il prompting è una competenza potentissima per chiunque lavori con l’AI. Quando lo abbini a HeyGen, il prompting sblocca infiniti modi per creare video ad alto impatto, dove l’unico limite è la tua immaginazione! Preparati a sperimentare e iterare.
Funzionalità
Funzione
Usalo per
Modifica la posa, l’ambiente o l’outfit di un avatar personalizzato
Dai vita agli avatar fotografici
Creare avatar personalizzati (realistici o animati)
Creare voci personalizzate
Best practice per i prompt
Sii specifico
Più chiaramente descrivi ciò che desideri (tono, aspetto, gesto, emozione), meglio l’IA potrà rispecchiare la tua visione.
Inizia dalla struttura
Usa una struttura coerente: cosa, chi, dove, come. Questo vale per gli elementi visivi, il tono di voce e la direzione del movimento.
Includi contesto e intento
Fai sapere all’IA qual è l’obiettivo: è per una demo di prodotto? Un annuncio sui social? Un tutorial? Il contesto aiuta a personalizzare il risultato.
Usa un linguaggio descrittivo
Usa aggettivi che trasmettano emozione, stile o chiarezza (ad es. "sicuro di sé", "minimalista", "ad alta energia", "dal ritmo calmo").
Itera e perfeziona
Non accontentarti del primo tentativo. Piccole modifiche ai prompt possono portare a risultati nettamente migliori in tutti i tipi di contenuti multimediali!
Le migliori pratiche di prompt possono variare leggermente a seconda di ciò che stai creando
Esplora le risorse qui sotto per approfondire ogni tipologia e ottenere il massimo dai tuoi prompt!
Passaggio 5: Crea e perfeziona le tue scene in AI Studio
Ora che il tuo script e il tuo avatar sono pronti, è il momento di dare vita al tuo messaggio nell’editor AI Studio di HeyGen, dove è facile personalizzare, migliorare e rifinire ogni parte del tuo video, senza bisogno di alcuna esperienza di montaggio!
- Progetta le tue scene in pochi minuti utilizzando il Brand Kit oppure i Template che hai configurato nel Passaggio 1.
- Rafforza il tuo messaggio con testo o elementi visivi sullo schermo e impostane la comparsa/scomparsa con Animazioni.
- Esplora la libreria di contenuti multimediali stock di HeyGen per video b-roll di alta qualità, senza royalty.
- Usa Transizioni di scena premium per dare al tuo video un tocco fluido e professionale.
- Aggiungi e personalizza Sottotitoli per rendere i tuoi video più coinvolgenti e accessibili.
- Traduci i tuoi video per raggiungere studenti, colleghi e pubblici di tutto il mondo
Suggerimento professionale
Crea e confronta più versioni dei tuoi video per capire cosa migliora coinvolgimento e prestazioni.
Pronto a montare come un professionista?
→ HeyGen Academy: AI Studio, un corso video approfondito che copre le funzionalità di editing di HeyGen
Best practice: regola la pronuncia, le emozioni e le intonazioni
Hai bisogno che il tuo avatar suoni esattamente come desideri? HeyGen ti offre potenti strumenti per perfezionare i voiceover, ottenendo una resa naturale e accurata che sembra davvero reale.
Funzione
Funzione
Usalo per
Aggiungi pause e regola la pronuncia di parole specifiche direttamente nel Pannello Script
Carica o registra un audio con il tono, il ritmo e la pronuncia che desideri, e lascia che qualsiasi avatar lo riproduca con la propria voce
Dai forma alle emozioni e al tono di un copione con un semplice clic
Amplia la gamma della tua Voce Personalizzata caricando registrazioni aggiuntive con toni emotivi diversi. Scegli ogni volta quella che si adatta meglio al momento.
Vuoi vederlo in azione?
Strategie per amplificare il tuo impatto
Che tu stia entrando in nuovi mercati, testando cosa funziona o adattando i contenuti a pubblici diversi, queste pratiche avanzate e questi strumenti ti aiuteranno a ampliare il tuo impatto con la massima precisione.
Espandi la tua presenza globale con la traduzione
Scopri come tradurre e localizzare i tuoi video in oltre 175 lingue e dialetti, senza bisogno di doppiaggio o attori vocali.
Usa la funzione Brand Voice di HeyGen per mantenere la coerenza nei video tradotti, personalizzando il modo in cui vengono gestite determinate parole (ad es. pronuncia dei nomi dei brand, forzando o bloccando la traduzione di alcuni termini).
Gli utenti dei piani Enterprise e Team possono anche modificare direttamente le sceneggiature tradotte utilizzando la nostra funzione Proofread.
Cerchi ispirazione? Scopri come Trivago ha utilizzato HeyGen per localizzare contemporaneamente spot TV in 30 mercati.
Supporta il change management con contenuti flessibili e aggiornabili
Il cambiamento è costante e i tuoi materiali didattici devono tenere il passo. Che tu stia aggiornando un intero modulo del corso o modificando un singolo video di formazione, la produzione di contenuti tradizionale, con nuove riprese e montaggio, può trasformare anche un piccolo aggiornamento in un lavoro enorme.
Con HeyGen, aggiornare i video richiede minuti, non giorni. Sostituisci gli script, modifica i testi, cambia le grafiche e genera nuove versioni con pochi clic. Niente più colli di bottiglia. Solo video rapidi e flessibili che aiutano i tuoi learner ad adattarsi alla stessa velocità con cui si muove la tua organizzazione. Scopri di più su come utilizzare HeyGen per la gestione del cambiamento.
Personalizza su larga scala
Aggiungi un tocco personale alle tue campagne email, alle attività di vendita o all’assistenza clienti con Video personalizzati. Utilizzando elementi dinamici, come il nome dello spettatore o dettagli adattati ai suoi interessi, puoi creare un’esperienza unica e più coinvolgente per ogni persona.
Integra i Video personalizzati direttamente nel tuo flusso di lavoro su HubSpot, Zapier, Make, Clay e molto altro!
Avatar interattivo
Che si tratti di vendite, assistenza clienti o formazione, Avatar Interattivi trasformano i video a senso unico in conversazioni dinamiche a doppio senso. È un modo potente per aumentare il coinvolgimento, personalizzare le esperienze e stimolare l’azione.
Hai bisogno di ispirazione? Scopri come getitAI aumenta le vendite ecommerce con esperienze di shopping dal vivo e personalizzate.
Caso d’uso n. 1: Video di influencer sui social
Storie e casi d’uso dei clienti
Come Reply.io ha potenziato la presenza del suo CEO su TikTok con il suo avatar HeyGen
Favoured aumenta di 6 volte i contenuti UGC con HeyGen per sbloccare quantità e qualità
Come l’istruttrice di arti marziali Kung Fu Kendra ha ampliato la portata dei suoi corsi con la promozione multilingue sui social media
Ideale per
Aziende che prosperano grazie alla riprova sociale, tra cui: aziende di prodotti (skincare, articoli per la casa, ecc.), aziende di servizi (immobiliare, coach, consulenti), aziende di nicchia o basate sulla passione (brand per animali domestici, aziende eco‑consapevoli)
Best practice
- Cattura subito l’attenzione degli spettatori. Punta a conquistare l’attenzione nei primi 1-2 secondi con movimento, testo in grassetto o un elemento visivo coinvolgente.
- Progetta per la riproduzione automatica silenziosa. Usa i sottotitoli, sovrimpressioni di testo e uno storytelling visivo, dato che molti utenti guardano i video senza audio.
- Mantienilo breve. Meno è meglio. Punta a stare sotto i 15-30 secondi su TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts. Regola la velocità del tuo script usando le impostazioni avanzate della voce.
- Adattalo al feed. Usa formati verticali (9:16) o quadrati a seconda della piattaforma. Evita l’orientamento orizzontale, a meno che tu non stia pubblicando su YouTube.
- Metti in primo piano l’“aha”.Metti subito in evidenza la trasformazione, il beneficio o l’impatto emotivo, non solo le caratteristiche del prodotto.
- Fallo sembrare nativo.Usa i trend della piattaforma, montaggi in stile creator dal ritmo più veloce o avatar UGC per mimetizzarti nel feed.
Funzionalità principali
- Avatar UGC: esplora centinaia di avatar stock generati dall’IA con l’autentico stile dei content creator.
- Sottotitoli: assicura che il tuo messaggio arrivi, anche quando l’audio è disattivato.
Suggerimento avanzato
Ecco una struttura di contenuti ad alte prestazioni utilizzata dai migliori creator su TikTok, Reels e Shorts:
- Elementi visivi che fermano lo scroll: inizia con testo in grassetto, movimento o un elemento visivo sorprendente per bloccare lo scroll
- Momento in cui ci si riconosce: rifletti un vero punto dolente o una situazione da “ci sono passato anch’io” per creare un legame immediato
- Trasformazione o risultato finale: mostra il valore del tuo prodotto in azione
- Punto di vista del creator: usa una voce fuori campo o del testo sullo schermo per raccontare con un tono personale e autentico
- CTA semplice: rendi il prossimo passo evidente! (“Prova questo”, “guarda di più” o “visita il sito web.”)
Pronto a immergerti più a fondo?
→ Guarda una guida passo dopo passo per creare video di influencer sui social
→ Scopri l’ebook di HeyGen 5 modi per migliorare i tuoi video annunci e le loro performance
Caso d’uso n. 2: annunci video
Storie e casi d’esempio dei clienti
Ask The Agent ha costruito fiducia per aumentare i nuovi contatti di potenziali clienti
I video AI hanno aiutato Crystal Ninja a lanciare retail, e‑commerce, formazione ed eventi
L’autore Jason Felts ha promosso il suo libro con video avatar
Perfetto per
promuovere marchi, aziende o servizi
Best practice
- Mantieni i video brevi. Punta a meno di 60 secondi per mantenere alta l’attenzione e aumentare le probabilità che il tuo pubblico guardi fino alla fine.
- Metti in primo piano il valore.Condividi subito il tuo messaggio principale o il beneficio. Non aspettare la fine per dire alle persone cosa ci guadagnano.
- Allinea il tuo messaggio al tuo obiettivo. Adatta lo stile, la durata e la call to action del video in base a dove verrà pubblicato, che si tratti di un Reel di Instagram, di una landing page del sito web o di un’email ai clienti.
- Pensa prima al mobile.La maggior parte delle persone guarderà dal telefono, quindi mantieni l’inquadratura ravvicinata, il ritmo incalzante e le immagini facili da seguire.
- Fai risaltare i tuoi montaggi. Usa semplici animazioni di testo, inquadrature del prodotto o esempi dei clienti per evitare che il tuo video sembri piatto o statico.
- Testa e migliora nel tempo.Prova diverse versioni del tuo hook, del messaggio o della CTA per capire cosa genera più clic, chiamate o vendite, quindi punta di più su ciò che funziona.
Funzionalità principali
- Product Placement: aggiungi prodotti fisici ai tuoi video con un clic.
- Genera look: rendi il tuo avatar più dinamico cambiandone posa, ambiente o abbigliamento usando solo un prompt di testo.
Consiglio avanzato
Ecco una struttura di script collaudata del producer di contenuti social George “GG” Gossland di Favoured:
- Hook – Qualcosa di visivamente strano o inaspettato.
- Problema – Quali sfide sta affrontando il tuo spettatore?
- Soluzione – In che modo il prodotto o il servizio allevia queste difficoltà?
- USP – ovvero i “punti di forza unici”. Metti in evidenza le caratteristiche che spiccano!
- CTA – Dai sempre agli spettatori qualcosa da fare dopo.
Pronto a fare il salto di qualità?
→ Watch a step-by-step tutorial for creating video ads
→ Scopri il 5 modi per migliorare i tuoi video ads e le prestazioni (ebook)
Caso d’uso n. 3: Corsi di apprendimento
Whether you’re reaching new markets, testing what works, or tailoring content to different audiences, these advanced best practices and tools will help you scale your impact with precision.
Customer Stories & Examples
Happy Cats online educator scaled course creation with avatars
Kung Fu Kendra cut video production time and reached global audiences
HeyGen Academy: AI Studio follow along video course
Perfect For
Educators, consultants, coaches, wellness professionals, product education
Best Practices
Break content into bite-sized chunks
Keep each lesson short and focused, ideally 3 to 7 minutes, so it’s easier for your audience to follow, revisit, and retain.
Keep your script clear and conversational
Don’t just teach—connect. Use everyday language, simplify technical terms, and bring ideas to life with stories or real-world examples.
Be intentional with visuals
Use avatar presenters alongside screen recordings, demos, or supporting graphics to make your content more dynamic and easier to understand.
Add light interactivity
Encourage engagement with quick knowledge checks, reflection prompts, or simple exercises. Even a one-question quiz can boost retention.
Update easily as you grow
Use HeyGen to revise and refresh content based on feedback or product updates, no need to re-film everything from scratch.
Top Features
- Animations: add animated text or visuals to highlight key steps, reinforce learning, and keep viewers engaged.
- Templates: streamline creation and keep things consistent. Don’t forget you can customize HeyGen’s stock templates with your brand’s colors!
- Generate Looks: use text prompts to adapt your avatar instructor’s outfit, environment, or pose to fit the subject or audience
Pro tip
If your how-to video needs extra visuals like screen recordings, make sure they align with your script. Start by writing your script, then use the preview button to play the audio while recording your screen in sync with the narration for the best timing.
Ready to dive in deeper?
→ Dive in deeper with our Practical Guide for L&D Professionals eBook
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