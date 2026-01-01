HeyGen per Content Creator: la guida definitiva per iniziare subito con i video AI

HeyGen per Content Creator: la guida definitiva per iniziare subito con i video AI

Benvenuto nella tua guida rapida ai video con IA per creator di contenuti

Vuoi creare più contenuti video ma ti senti frenato da tempo, budget o risorse di produzione limitate? Non sei il solo. La buona notizia? Con HeyGen puoi creare, tradurre e riadattare facilmente video dall’aspetto professionale, senza gli alti costi o i lunghi tempi di consegna della produzione tradizionale.

Questa guida è pensata appositamente per i content creator che vogliono far crescere il proprio brand, raggiungere nuovi clienti e scalare la produzione di contenuti. Imparerai come passare dall’idea al video finito in pochissimo tempo. Niente videocamere, studi o talenti davanti alla camera necessari!

Non perderti l’esercizio pratico di creazione video nella sezione Realizza il tuo primo video. È pensato per aiutarti a imparare facendo e a prendere velocità in pochissimo tempo.

Principali casi d’uso: come i creator utilizzano HeyGen

HeyGen è molto più di uno strumento per creare video. È un motore creativo pensato per i professionisti che devono muoversi velocemente, scalare i contenuti e ottenere risultati senza compromettere la qualità. Dai corsi multilingue alle inserzioni sui social, ecco come piccole imprese e imprenditori di ogni tipo utilizzano HeyGen per creare video ad alto impatto su larga scala.

Video per influencer sui social

Perfetto per le aziende che si basano sulla riprova sociale: attività basate su prodotti (skincare, arredamento, ecc.), attività basate su servizi (immobiliare, coach, consulenti), attività di nicchia o basate sulla passione (brand per animali domestici, aziende eco‑consapevoli)

a man with a beard is next to a reply button

Annunci video

Perfetto per: marchi, aziende o servizi di marketing

kellie defries is an artist and owner of crystal ninja

Corsi di apprendimento

Ideale per: formatori, consulenti, coach, professionisti del benessere, formazione sui prodotti

a picture of a woman with the name kung fu kendra on the bottom
Holly Xiao e Kieran Flanagan sono ritratti su uno sfondo viola

Perché il video è fondamentale oggi

tre cerchi con percentuali diverse su uno sfondo nero
La sfida
  • L’esternalizzazione dei contenuti video divora il tuo budget e il tuo tempo
  • Riprenderti ogni giorno? È impegnativo e ti distoglie dal far crescere il tuo brand
  • Hai bisogno di contenuti che fermino lo scroll e siano pronti a performare su ogni piattaforma, in ogni lingua.
Cosa rende possibile il video con l'IA

Velocità, scalabilità e risparmio sui costi

Tempi di produzione dei videocorsi ridotti da 4 settimane a 15 minuti per video da Anneleen Bru, comportamentista felina e formatrice online presso Happy Cats

Localizzazione

Marketing e corsi offerti in oltre 6 lingue da Kung Fu Kendra grazie alle funzionalità di traduzione di HeyGen

Personalizzazione

Centinaia di professionisti del settore immobiliare hanno aumentato i contatti con i clienti grazie a video per la costruzione del brand personale su Ask The Agent

Vuoi approfondire ulteriormente?

Strategia di video marketing con l’IA eBook

5 modi per rendere più efficiente il tuo budget di marketing eBook

Consulta la nostra guida pratica per i professionisti L&D eBook

Creare il tuo primo video con l’IA

Introduzione

Nuovo al video o stai provando HeyGen per la prima volta? Ce la farai. Questa sezione ti guiderà passo dopo passo per aiutarti a creare un ottimo video, in poco tempo.

Video per influencer sui social

Ideale per video verticali sui social media

Apri il modello

a before and after photo of a woman on a purple background

Annuncio video

Ideale per pubblicizzare prodotti e servizi

Apri il template

a woman stands in front of a sign that says benefit 1 benefit 2 benefit 3

Corso di apprendimento

Ideale per tutorial o walkthrough che richiedono registrazioni dello schermo o altri elementi visivi

Apri il template

a woman stands in front of a purple background that says learn how to [ topic ]
Ti piace imparare facendo?

Scegli un tipo di video qui sopra per aprire un modello già pronto in HeyGen e segui le istruzioni man mano che procedi.

Secchione?

Ci piace! Vai direttamente a Passo 4: Scegli il giusto portavoce avatar AI e crea il tuo avatar AI: il tuo gemello digitale e futura star dei video.

Non sei ancora pronto a tuffarti?

Nessun problema. Dai un’occhiata veloce ai passaggi ora e torna alla guida completa quando ti sentirai pronto.

Pronto per iniziare? Comincia con questo tour di 2 minuti dell’AI Studio Editor di HeyGen, e poi passiamo all’azione!

Per maggiori informazioni, visita i nostri video tutorial passo dopo passo

HeyGen Academy: 101

panoramica completa di tutte le funzionalità di HeyGen

HeyGen Academy: AI Studio

approfondimento sul montaggio video

Passaggio 1: configura il tuo workspace HeyGen per la scalabilità

Gli imprenditori intelligenti non ripartono da zero ogni volta: costruiscono sistemi che possono crescere e scalare.

Con HeyGen è facile mantenere i tuoi video in linea con il brand impostando un Brand Kit per utilizzare automaticamente i tuoi font, colori, loghi e asset.

Per iniziare, ti basta incollare l’URL del tuo sito web oppure caricare manualmente gli elementi del tuo brand.

Di fretta? Nessun problema. Puoi sempre tornare più tardi e completare questo passaggio.

uno screenshot di un brand kit per Digital Eye

Consiglio professionale

Una volta che il tuo Brand Kit è impostato con i colori del tuo brand, puoi aggiornare facilmente la maggior parte dei Template HeyGen per abbinarli. Ti basta sostituire i tuoi colori così ogni video rimane in linea con il brand, oppure premere il pulsante Mescola colori per lasciare che HeyGen li cambi automaticamente.

Passaggio 2: definisci la tua strategia

Prima di iniziare a creare video, prenditi un momento per chiarire il tuo obiettivo, pubblico e piattaforma, e il tuo messaggio. Questo ti aiuterà a creare video che non solo hanno un aspetto professionale, ma che funzionano davvero per i tuoi risultati di business.

Obiettivo

Cosa vuoi che questo video riesca a ottenere?

Esempi: aumenta il tuo seguito, promuovi un nuovo prodotto, condividi una breve guida pratica, recensione di un prodotto

Pubblico di riferimento

Chi sta guardando questo video e cosa gli interessa in questo momento?

Esempi: nuovi follower su TikTok, fan fedeli, potenziali partner per collaborazioni, utenti che scorrono casualmente

Canale di distribuzione principale

Per quale piattaforma è stato creato e come lo troveranno le persone?

Esempi: Instagram Reels, TikTok, YouTube, link nella pagina bio

Messaggio o gancio

Quale problema stai risolvendo e come fermerai lo scroll nei primi 5 secondi?

Esempi: «Ti sei mai chiesto perché non vedi risultati dopo un allenamento intenso?» oppure «Questa app mi ha aiutato a raggiungere 10.000 follower in 30 giorni».

[STRATEGIA DI ESEMPIO]

Suggerimento professionale

Hai bisogno di un secondo parere? Vai su ChatGPT, Claude o un altro strumento di tua scelta e inserisci il seguente prompt:

quote icon
"Sto creando un video per la mia piccola impresa. Il mio obiettivo è [goal], il mio pubblico è [audience], lo condividerò su [platform], e il mio gancio è: [hook]. Che tipo di feedback o suggerimenti di miglioramento mi daresti?"

Passaggio 3: scrivi il tuo copione

Il tuo script è la spina dorsale di un ottimo annuncio video o di un’esperienza di apprendimento chiara ed efficace.

Per un video promozionale o uno spot pubblicitario, ecco come renderlo davvero efficace:

  • Inizia con un forte hook (i primi 3-5 secondi sono i più importanti) che metta in evidenza un problema comune o una proposta di valore.
  • Concludi con una chiara CTA (call to action), ad esempio indirizzando al tuo sito web, a una nuova offerta, ecc.
  • Usa un linguaggio semplice e colloquiale, parlando in modo diretto e chiaro al tuo pubblico.
una donna con un cappello da cowboy dice: cavalca con audacia, vivi libera, sii la cowgirl che sei nata per essere

Per un video educativo, ecco come farlo nel modo giusto:

  • Inizia dal contesto e dalla rilevanza ad esempio con uno scenario, una domanda o una sfida comune per mostrare perché l’argomento è importante. Questo aumenta la motivazione e il coinvolgimento delle persone che apprendono.
  • Mantieni una struttura chiara e mirata, suddividendo i contenuti in passaggi logici, facili da seguire e con un ritmo costante.
  • Usa un linguaggio semplice e colloquiale, parlando in modo diretto e chiaro alla persona che sta imparando.
  • Rafforza i concetti chiave e i passaggi successiviconcludendo con un breve riepilogo, un invito a riflettere o mettere in pratica quanto appreso, oppure un chiaro rimando al modulo o alla risorsa successiva.

Suggerimento professionale

Vuoi procedere più velocemente? Consulta la seguente pagina delle Best Practices per trovare indicazioni su come utilizzare strumenti come ChatGPT per scrivere il tuo script.

Non sei ancora sicuro da dove iniziare? Ecco alcuni esempi di scalette da cui trarre ispirazione.

Se stai seguendo in HeyGen, questi script sono già integrati nel tuo template.

uno schema di una video inserzione, dei social media e di un corso di formazione

Accedi ai template che includono questi script qui:

Video di influencer sui social

Annuncio video

Corso di apprendimento

Esplora modelli di script e altri consigli per i tipi di video di marketing più popolari

Annunci video
Video di influencer sui social
Video tutorial
Video esplicativi sui prodotti

Corsi di apprendimento
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Approfondisci la scrittura dei copioni

Best practice: scrivi copioni meglio e più velocemente con l’IA

Hai contenuti da creare, quindi lascia che l’IA si occupi del lavoro più pesante per le tue sceneggiature. Tra montaggio, pubblicazione e inseguire i trend, scrivere script per i video non dovrebbe richiedere ore. Strumenti come ChatGPT, Claude e Gemini possono aiutarti a generare in pochi minuti script rifiniti e pronti per ogni piattaforma.

una pubblicità per Smarty Pillow mostra un uomo in abito elegante
Passaggio 1: inizia con una richiesta chiara

Indica all’AI che tipo di video stai creando e cosa vuoi che faccia per la tua azienda. Includi dettagli come:

  • Il tipo di video (ad es. Reel, intro YouTube, collaborazione con un brand)
  • A chi è destinato (ad es. nuovi follower, fan fedeli, brand)
  • Il tuo obiettivo (ad es. aumentare le visualizzazioni, promuovere il merchandising, spiegare qualcosa)
  • Il tono o la voce (ad es. rilassato, energico, sarcastico, esperto)

Prompt di esempio:

quote icon
"Scrivi una sceneggiatura di 60 secondi, adatta ai principianti, per un TikTok di finanza personale su come costruire un fondo di emergenza. Il tono deve essere sicuro, informativo e in cui un giovane possa riconoscersi. Concludi con una CTA che inviti a iscriversi tramite il link nel mio bio."

Passaggio 2: Aggiungi i punti chiave del discorso

Vuoi un copione che suoni davvero come te? Fornisci all’IA alcuni punti chiave a cui ancorarsi.

Esempio:

  • Il tuo prodotto, servizio o offerta
  • Proposta di valore chiave
  • Invito all’azione (ciò che vuoi che gli spettatori facciano)

Prompt di esempio:

quote icon
"Includi questi punti: inizia con un obiettivo di risparmio di 1.000 $. Il 60% degli americani non è in grado di far fronte a una spesa imprevista di 400 $. Evita di tenere questo denaro su un conto corrente. CTA: usa il tracker nella lezione per pianificare il tuo obiettivo di risparmio."

Passaggio 3: Chiedi il formato giusto

Spiega all’AI come presenterai il video. Parlerai direttamente alla videocamera? Userai una voce fuori campo? Faglielo sapere così potrà azzeccare il tono giusto.

Esempio:

  • Un copione parlato recitato da me davanti alla videocamera
  • Verrà distribuito su Instagram Reels
  • Un tono informale e giovanile che piaccia agli adolescenti

Prompt di esempio:

quote icon
"Scrivi questo come un copione parlato recitato dal mio avatar AI per Instagram Reels. Mantienilo informale, coinvolgente e vicino al mondo degli adolescenti."

Fase 4: Rivedi e perfeziona

Incolla lo script in HeyGen, visualizzalo in anteprima con il tuo avatar e ascolta. Ti sembra davvero la tua voce? In caso contrario, perfezionalo con prompt di follow-up come:

  • Rendilo più colloquiale
  • Aggiungi un gancio che catturi l’attenzione nei primi 3 secondi
  • Trasforma questo in una versione più breve di 30 secondi per i social
  • Includi una statistica rapida sul quartiere
  • Prova tre versioni della CTA finale
Approfondisci la scrittura degli script

Come scrivere video script vincenti con l'AI: la guida del marketer moderno (eBook)

Passaggio 4: Crea un avatar iperrealistico

Esplora la libreria di oltre 700 avatar predefiniti e diversificati di HeyGen Public Avatars oppure crea un Custom Avatar che abbia il tuo stesso aspetto e la tua stessa voce.

Che tu stia costruendo un personal brand o creando contenuti per una collaborazione con un brand, HeyGen ti offre opzioni flessibili e adatte ai creator per avatar personalizzati.

un DJ con capelli viola brillanti e occhiali da sole a LED

Scopri qui sotto come crearne uno perfetto per te.

una donna con capelli neri corti, espressione calma e composta, con lineamenti del viso marcati e ben definiti.

Tipo di avatar

Ti servirà

Otterrai

Ideale per

Avatar iperrealistico

Video di formazione da 2-5 minuti

Aspetto, movimenti, voce e sincronizzazione labiale più realistici basati sul tuo video di training

Gemello digitale iperrealistico

Avatar fotografico

10-15 foto

Aspetto realistico basato sulle tue foto, con movimento, voce e sincronizzazione labiale generati dall’IA

Gemello digitale realistico

Genera avatar

Prompt di testo

Aspetto, movimenti, voce e sincronizzazione labiale interamente generati dall’IA

Personaggi di fantasia in stili di animazione realistici o variabili

Avatar IV (nuovo!)

1 foto

Aspetto estremamente realistico a partire da una foto, con movimento, voce e sincronizzazione labiale generati dall’IA. Richiede crediti per la generazione.

Video di meno di 30 secondi, incluso il lip sync sulla musica

Quando crei un Avatar Personalizzato, ricorda: qualità in = qualità fuori. Migliori sono le tue foto, i tuoi video e i prompt scritti, più realistico e rifinito sarà il tuo avatar.

Tutto ciò che è presente nel tuo video di training dell’Avatar Iper Realistico, dai gesti alle espressioni facciali fino alle inflessioni vocali, si rifletterà nel risultato finale.

Tipo di avatar

Ti servirà

Best practice

Avatar iperrealistico

Video di formazione da 2-5 minuti

  • Registra con uno smartphone in modalità cinematografica o con una videocamera 4K
  • Usa uno sfondo semplice con luce naturale
  • Evita: gesti ampi, coprirti la bocca

Avatar fotografico

10-15 foto

  • Mix di primi piani e inquadrature a figura intera
  • Mix di angolazioni, espressioni e outfit
  • Evita: foto con altri volti, animali domestici, occhiali da sole, cappelli, filtri, immagini di bassa qualità

Genera avatar

Prompt di testo

Se sei alle prime armi con la scrittura dei prompt, dai un’occhiata alle nostre migliori pratiche di prompting

Avatar IV (nuovo!)

1 foto

1 foto che includa solo il soggetto, ben illuminata e ad alta risoluzione

Consiglio da esperto

Usa la funzione Generating Looks per cambiare la posa, l’ambiente o l’abbigliamento del tuo avatar usando solo un prompt di testo.

Vuoi approfondire ulteriormente?

Tutorial passo dopo passo per la creazione di Avatar iper-realistici

Best practice: creare voci AI personalizzate di alta qualità

HeyGen offre un’enorme libreria di voci AI predefinite in oltre 175 lingue, dialetti e tonalità emotive, ma a volte il video perfetto richiede qualcosa di personalizzato. Di seguito trovi tre modi per creare Voci Personalizzate.

una donna è in piedi davanti a uno schermo con la scritta notizie meteo

Tipo di voce personalizzata

Metodo di creazione

Output

Ideale per

Clone vocale personalizzata HeyGen

Automatico durante la creazione di un avatar iperrealisticooppure
Carica una registrazione audio di 2-5 minuti

Clonazione vocale realistica basata sulla tua vera voce e intonazioni. Supporta molteplici emozioni.

Un clone vocale che suona proprio come te

Genera voce

Prompt di testo che specifica gli attributi (età, accento, genere, tono, altezza della voce, emozione)

Voce completamente generata dall'IA in base al prompt.

Una voce fittizia o voci fortemente caratterizzate

Voce di terze parti

Servizio esterno di voce AI (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)

Clone vocale realistico addestrato sulla tua vera voce e sulle tue intonazioni. I controlli di fine-tuning variano a seconda del servizio. Ottima opzione per un gemello digitale, ma di solito richiede un costo aggiuntivo.

Un clone vocale che suona proprio come te

Per ottenere la migliore qualità della voce, parti da un audio sorgente di alta qualità. Ecco come realizzare un’ottima registrazione:

• Usa un microfono o uno smartphone di alta qualità, tenuto a 15–20 cm dalla bocca

• Registra in un ambiente silenzioso e privo di rumori

• Parla chiaramente, con pause naturali e una leggera espressione emotiva

• Carica più campioni con diverse intonazioni emotive per una maggiore versatilità (per HeyGen Custom Voice Clones solo)

Vuoi approfondire ulteriormente?

Guida definitiva al clonaggio vocale personalizzato iper‑realistico

Aggiungi emozioni al tuo clone vocale personalizzato

Best practice: come un professionista dei prompt

Il prompting è la pratica di elaborare e perfezionare con cura istruzioni testuali (chiamate prompt) utilizzate per guidare gli strumenti di IA nella creazione di contenuti da zero, come immagini, animazioni o audio.

Il prompting è una competenza potentissima per chiunque lavori con l’AI. Quando lo abbini a HeyGen, il prompting sblocca infiniti modi per creare video ad alto impatto, dove l’unico limite è la tua immaginazione! Preparati a sperimentare e iterare.

un uomo con gli occhiali e la barba tiene in mano un libro e sorride

Funzionalità

Funzione

Usalo per

Genera look

Modifica la posa, l’ambiente o l’outfit di un avatar personalizzato

  • Personalizzare i tuoi Avatar personalizzati per adattarli a diversi contesti o casi d’uso
  • Aggiungere un prodotto fisico ai tuoi video con avatar
  • Creare più angolazioni di ripresa per il tuo avatar per un effetto più dinamico

Genera movimento

Dai vita agli avatar fotografici
con gesti ed espressioni

  • Animare avatar fotografici
  • Aggiungere realismo ai video con testa parlante

Genera avatar

Creare avatar personalizzati (realistici o animati)

  • Creazione di personaggi animati o di fantasia

Genera voci

Creare voci personalizzate

  • Voci completamente generate dall’IA e di fantasia
  • Voci altamente caratterizzate
Best practice per i prompt
Sii specifico

Più chiaramente descrivi ciò che desideri (tono, aspetto, gesto, emozione), meglio l’IA potrà rispecchiare la tua visione.

Inizia dalla struttura

Usa una struttura coerente: cosa, chi, dove, come. Questo vale per gli elementi visivi, il tono di voce e la direzione del movimento.

Includi contesto e intento

Fai sapere all’IA qual è l’obiettivo: è per una demo di prodotto? Un annuncio sui social? Un tutorial? Il contesto aiuta a personalizzare il risultato.

Usa un linguaggio descrittivo

Usa aggettivi che trasmettano emozione, stile o chiarezza (ad es. "sicuro di sé", "minimalista", "ad alta energia", "dal ritmo calmo").

Itera e perfeziona

Non accontentarti del primo tentativo. Piccole modifiche ai prompt possono portare a risultati nettamente migliori in tutti i tipi di contenuti multimediali!

Le migliori pratiche di prompt possono variare leggermente a seconda di ciò che stai creando

Esplora le risorse qui sotto per approfondire ogni tipologia e ottenere il massimo dai tuoi prompt!

Passaggio 5: Crea e perfeziona le tue scene in AI Studio

Ora che il tuo script e il tuo avatar sono pronti, è il momento di dare vita al tuo messaggio nell’editor AI Studio di HeyGen, dove è facile personalizzare, migliorare e rifinire ogni parte del tuo video, senza bisogno di alcuna esperienza di montaggio!

un video di Joyce Bell e Tim Wein è in fase di montaggio
  • Progetta le tue scene in pochi minuti utilizzando il Brand Kit oppure i Template che hai configurato nel Passaggio 1.
  • Rafforza il tuo messaggio con testo o elementi visivi sullo schermo e impostane la comparsa/scomparsa con Animazioni.
  • Esplora la libreria di contenuti multimediali stock di HeyGen per video b-roll di alta qualità, senza royalty.
  • Usa Transizioni di scena premium per dare al tuo video un tocco fluido e professionale.
  • Aggiungi e personalizza Sottotitoli per rendere i tuoi video più coinvolgenti e accessibili.
  • Traduci i tuoi video per raggiungere studenti, colleghi e pubblici di tutto il mondo
Suggerimento professionale

Crea e confronta più versioni dei tuoi video per capire cosa migliora coinvolgimento e prestazioni.

Pronto a montare come un professionista?

HeyGen Academy: AI Studio, un corso video approfondito che copre le funzionalità di editing di HeyGen

Best practice: regola la pronuncia, le emozioni e le intonazioni

Hai bisogno che il tuo avatar suoni esattamente come desideri? HeyGen ti offre potenti strumenti per perfezionare i voiceover, ottenendo una resa naturale e accurata che sembra davvero reale.

un'illustrazione di una donna con un'icona di direzione vocale

Funzione

Funzione

Usalo per

Pause e pronuncia

Aggiungi pause e regola la pronuncia di parole specifiche direttamente nel Pannello Script

  • Regola rapidamente il ritmo
  • Pronuncia corretta di nomi e parole poco comuni

Replica vocale

Carica o registra un audio con il tono, il ritmo e la pronuncia che desideri, e lascia che qualsiasi avatar lo riproduca con la propria voce

  • La resa più precisa e naturale, perfettamente in linea con il tuo stile vocale
  • Ricrea accenti unici

Direttore vocale

Dai forma alle emozioni e al tono di un copione con un semplice clic

  • Trasmetti subito emozione e tono

Emozioni della voce clonata personalizzata

Amplia la gamma della tua Voce Personalizzata caricando registrazioni aggiuntive con toni emotivi diversi. Scegli ogni volta quella che si adatta meglio al momento.

  • Aggiungi versatilità al tuo clone di Voce Personalizzata
Vuoi vederlo in azione?

HeyGen Academy: AI Studio - Modulo di pronuncia

Strategie per amplificare il tuo impatto

Che tu stia entrando in nuovi mercati, testando cosa funziona o adattando i contenuti a pubblici diversi, queste pratiche avanzate e questi strumenti ti aiuteranno a ampliare il tuo impatto con la massima precisione.

una donna con una giacca rossa è in piedi davanti a una finestra con un pulsante di traduzione sotto di lei

Espandi la tua presenza globale con la traduzione

Scopri come tradurre e localizzare i tuoi video in oltre 175 lingue e dialetti, senza bisogno di doppiaggio o attori vocali.

Usa la funzione Brand Voice di HeyGen per mantenere la coerenza nei video tradotti, personalizzando il modo in cui vengono gestite determinate parole (ad es. pronuncia dei nomi dei brand, forzando o bloccando la traduzione di alcuni termini).

Gli utenti dei piani Enterprise e Team possono anche modificare direttamente le sceneggiature tradotte utilizzando la nostra funzione Proofread.

Cerchi ispirazione? Scopri come Trivago ha utilizzato HeyGen per localizzare contemporaneamente spot TV in 30 mercati.

un uomo in abito è in piedi davanti a uno schermo con la scritta "change environment"

Supporta il change management con contenuti flessibili e aggiornabili

Il cambiamento è costante e i tuoi materiali didattici devono tenere il passo. Che tu stia aggiornando un intero modulo del corso o modificando un singolo video di formazione, la produzione di contenuti tradizionale, con nuove riprese e montaggio, può trasformare anche un piccolo aggiornamento in un lavoro enorme.

Con HeyGen, aggiornare i video richiede minuti, non giorni. Sostituisci gli script, modifica i testi, cambia le grafiche e genera nuove versioni con pochi clic. Niente più colli di bottiglia. Solo video rapidi e flessibili che aiutano i tuoi learner ad adattarsi alla stessa velocità con cui si muove la tua organizzazione. Scopri di più su come utilizzare HeyGen per la gestione del cambiamento.

un uomo che indossa un cappello con la scritta hevo

Personalizza su larga scala

Aggiungi un tocco personale alle tue campagne email, alle attività di vendita o all’assistenza clienti con Video personalizzati. Utilizzando elementi dinamici, come il nome dello spettatore o dettagli adattati ai suoi interessi, puoi creare un’esperienza unica e più coinvolgente per ogni persona.

Integra i Video personalizzati direttamente nel tuo flusso di lavoro su HubSpot, Zapier, Make, Clay e molto altro!

un avatar interattivo mostra un medico che parla con un paziente

Avatar interattivo

Che si tratti di vendite, assistenza clienti o formazione, Avatar Interattivi trasformano i video a senso unico in conversazioni dinamiche a doppio senso. È un modo potente per aumentare il coinvolgimento, personalizzare le esperienze e stimolare l’azione.

Hai bisogno di ispirazione? Scopri come getitAI aumenta le vendite ecommerce con esperienze di shopping dal vivo e personalizzate.

Caso d’uso n. 1: Video di influencer sui social

Storie e casi d’uso dei clienti
Come Reply.io ha potenziato la presenza del suo CEO su TikTok con il suo avatar HeyGen

Come Reply.io ha potenziato la presenza del suo CEO su TikTok con il suo avatar HeyGen

Favoured aumenta di 6 volte i contenuti UGC con HeyGen per sbloccare quantità e qualità

Favoured aumenta di 6 volte i contenuti UGC con HeyGen per sbloccare quantità e qualità

Come l’istruttrice di arti marziali Kung Fu Kendra ha ampliato la portata dei suoi corsi con la promozione multilingue sui social media

Come l’istruttrice di arti marziali Kung Fu Kendra ha ampliato la portata dei suoi corsi con la promozione multilingue sui social media

Ideale per

Aziende che prosperano grazie alla riprova sociale, tra cui: aziende di prodotti (skincare, articoli per la casa, ecc.), aziende di servizi (immobiliare, coach, consulenti), aziende di nicchia o basate sulla passione (brand per animali domestici, aziende eco‑consapevoli)

Best practice
  • Cattura subito l’attenzione degli spettatori. Punta a conquistare l’attenzione nei primi 1-2 secondi con movimento, testo in grassetto o un elemento visivo coinvolgente.
  • Progetta per la riproduzione automatica silenziosa. Usa i sottotitoli, sovrimpressioni di testo e uno storytelling visivo, dato che molti utenti guardano i video senza audio.
  • Mantienilo breve. Meno è meglio. Punta a stare sotto i 15-30 secondi su TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts. Regola la velocità del tuo script usando le impostazioni avanzate della voce.
  • Adattalo al feed. Usa formati verticali (9:16) o quadrati a seconda della piattaforma. Evita l’orientamento orizzontale, a meno che tu non stia pubblicando su YouTube.
  • Metti in primo piano l’“aha”.Metti subito in evidenza la trasformazione, il beneficio o l’impatto emotivo, non solo le caratteristiche del prodotto.
  • Fallo sembrare nativo.Usa i trend della piattaforma, montaggi in stile creator dal ritmo più veloce o avatar UGC per mimetizzarti nel feed.
Funzionalità principali
  • Avatar UGC: esplora centinaia di avatar stock generati dall’IA con l’autentico stile dei content creator.
  • Sottotitoli: assicura che il tuo messaggio arrivi, anche quando l’audio è disattivato.
Suggerimento avanzato

Ecco una struttura di contenuti ad alte prestazioni utilizzata dai migliori creator su TikTok, Reels e Shorts:

  1. Elementi visivi che fermano lo scroll: inizia con testo in grassetto, movimento o un elemento visivo sorprendente per bloccare lo scroll
  2. Momento in cui ci si riconosce: rifletti un vero punto dolente o una situazione da “ci sono passato anch’io” per creare un legame immediato
  3. Trasformazione o risultato finale: mostra il valore del tuo prodotto in azione
  4. Punto di vista del creator: usa una voce fuori campo o del testo sullo schermo per raccontare con un tono personale e autentico
  5. CTA semplice: rendi il prossimo passo evidente! (“Prova questo”, “guarda di più” o “visita il sito web.”)
Pronto a immergerti più a fondo?

→ Guarda una guida passo dopo passo per creare video di influencer sui social

→ Scopri l’ebook di HeyGen 5 modi per migliorare i tuoi video annunci e le loro performance


Caso d’uso n. 2: annunci video

Storie e casi d’esempio dei clienti
Ask The Agent ha costruito fiducia per aumentare i nuovi contatti di potenziali clienti

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I video AI hanno aiutato Crystal Ninja a lanciare retail, e‑commerce, formazione ed eventi

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L’autore Jason Felts ha promosso il suo libro con video avatar

L’autore Jason Felts ha promosso il suo libro con video avatar

Perfetto per

promuovere marchi, aziende o servizi

Best practice
  • Mantieni i video brevi. Punta a meno di 60 secondi per mantenere alta l’attenzione e aumentare le probabilità che il tuo pubblico guardi fino alla fine.
  • Metti in primo piano il valore.Condividi subito il tuo messaggio principale o il beneficio. Non aspettare la fine per dire alle persone cosa ci guadagnano.
  • Allinea il tuo messaggio al tuo obiettivo. Adatta lo stile, la durata e la call to action del video in base a dove verrà pubblicato, che si tratti di un Reel di Instagram, di una landing page del sito web o di un’email ai clienti.
  • Pensa prima al mobile.La maggior parte delle persone guarderà dal telefono, quindi mantieni l’inquadratura ravvicinata, il ritmo incalzante e le immagini facili da seguire.
  • Fai risaltare i tuoi montaggi. Usa semplici animazioni di testo, inquadrature del prodotto o esempi dei clienti per evitare che il tuo video sembri piatto o statico.
  • Testa e migliora nel tempo.Prova diverse versioni del tuo hook, del messaggio o della CTA per capire cosa genera più clic, chiamate o vendite, quindi punta di più su ciò che funziona.
Funzionalità principali
  • Product Placement: aggiungi prodotti fisici ai tuoi video con un clic.
  • Genera look: rendi il tuo avatar più dinamico cambiandone posa, ambiente o abbigliamento usando solo un prompt di testo.
Consiglio avanzato

Ecco una struttura di script collaudata del producer di contenuti social George “GG” Gossland di Favoured:

  • Hook – Qualcosa di visivamente strano o inaspettato.
  • Problema – Quali sfide sta affrontando il tuo spettatore?
  • Soluzione – In che modo il prodotto o il servizio allevia queste difficoltà?
  • USP – ovvero i “punti di forza unici”. Metti in evidenza le caratteristiche che spiccano!
  • CTA – Dai sempre agli spettatori qualcosa da fare dopo.
Pronto a fare il salto di qualità?

→ Watch a step-by-step tutorial for creating video ads

→ Scopri il 5 modi per migliorare i tuoi video ads e le prestazioni (ebook)

Caso d’uso n. 3: Corsi di apprendimento

Whether you’re reaching new markets, testing what works, or tailoring content to different audiences, these advanced best practices and tools will help you scale your impact with precision.

Customer Stories & Examples
Happy Cats online educator scaled course creation with avatars

Happy Cats online educator scaled course creation with avatars

Kung Fu Kendra cut video production time and reached global audiences

Kung Fu Kendra cut video production time and reached global audiences

HeyGen Academy: AI Studio follow along video course

HeyGen Academy: AI Studio follow along video course

Perfect For

Educators, consultants, coaches, wellness professionals, product education

Best Practices
Break content into bite-sized chunks

Keep each lesson short and focused, ideally 3 to 7 minutes, so it’s easier for your audience to follow, revisit, and retain.

Keep your script clear and conversational

Don’t just teach—connect. Use everyday language, simplify technical terms, and bring ideas to life with stories or real-world examples.

Be intentional with visuals

Use avatar presenters alongside screen recordings, demos, or supporting graphics to make your content more dynamic and easier to understand.

Add light interactivity

Encourage engagement with quick knowledge checks, reflection prompts, or simple exercises. Even a one-question quiz can boost retention.

Update easily as you grow

Use HeyGen to revise and refresh content based on feedback or product updates, no need to re-film everything from scratch.

Top Features
  • Animations: add animated text or visuals to highlight key steps, reinforce learning, and keep viewers engaged.
  • Templates: streamline creation and keep things consistent. Don’t forget you can customize HeyGen’s stock templates with your brand’s colors!
  • Generate Looks: use text prompts to adapt your avatar instructor’s outfit, environment, or pose to fit the subject or audience
Pro tip

If your how-to video needs extra visuals like screen recordings, make sure they align with your script. Start by writing your script, then use the preview button to play the audio while recording your screen in sync with the narration for the best timing.

Ready to dive in deeper?

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