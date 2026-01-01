Il tuo gemello digitale, in movimento cinematografico
Seedance 2.0 è ora integrato in tutta HeyGen. Crea video completi con il tuo Digital Twin verificato che si muove in riprese cinematografiche, genera b-roll d’impatto a partire da un singolo prompt ed estendi qualsiasi scena con un controllo preciso sul primo e sull’ultimo fotogramma. Qualità video professionale, senza bisogno di troupe.
Tre strumenti, un’unica piattaforma. Scegli come creare
Seedance 2.0 è integrato in tre strumenti distinti all'interno di HeyGen. Ognuno è pensato per un diverso flusso di lavoro creativo. Usane uno oppure combinali tutti e tre.
Inserisci il tuo Gemello Digitale nelle riprese cinematografiche di Seedance
Avatar Shots ti permette di creare scene cinematografiche in cui il tuo Gemello Digitale verificato si muove, gesticola e recita all’interno di filmati generati da Seedance. Scegli qualsiasi ambiente, angolazione di camera o tipo di movimento, con animazioni realistiche e una coerenza del personaggio perfettamente mantenuta in ogni inquadratura.
Movimento realistico dei personaggi
Camminare, gesticolare e recitare con un reale senso di peso fisico e credibilità in ogni singola inquadratura.
Somiglianza coerente tra le inquadrature
Volto, abbigliamento e identità visiva restano coerenti dal primo all’ultimo fotogramma, senza morphing né perdita di dettagli.
Più avatar in una scena
Posiziona più Digital Twin verificati in un’unica scena cinematografica con movimenti sincronizzati per ogni personaggio nell’inquadratura.
Qualsiasi sfondo, qualsiasi tipo di inquadratura
Carrellate, riprese con crane, FPV, campi lunghi introduttivi e primi piani, con un linguaggio di ripresa cinematografico che risponde al tuo prompt.
La tua identità, completamente protetta. Seedance non consente volti umani sulla sua API pubblica. L’infrastruttura di consenso di prima parte e di verifica dell’identità di HeyGen è il motivo per cui il tuo Gemello Digitale verificato può apparire nei filmati di Seedance, mentre nessun’altra piattaforma è in grado di offrire questo.
Passa da un singolo prompt a un video completo e finito
Video Agent prende il tuo prompt e costruisce intorno ad esso un video completo: sceneggiatura, struttura, montaggio, voiceover. Il tuo Gemello Digitale viene integrato automaticamente in riprese cinematiche Seedance per ottenere un video finito, pronto per la pubblicazione.
Dalla sceneggiatura al video finito
Scrivi il tuo prompt o incolla il tuo script e Video Agent crea la struttura, seleziona le inquadrature e consegna un video finito e montato.
Fino a tre minuti per video
Abbastanza lungo da trasmettere un vero messaggio, abbastanza breve da mantenere l’attenzione, con riprese cinematografiche Seedance montate automaticamente insieme.
Più avatar in una scena
Struttura, ritmo e montaggio sono già gestiti, così puoi pubblicare direttamente su qualsiasi canale senza lavoro di produzione aggiuntivo.
Identità verificata, integrata
Ogni video utilizza il tuo Gemello Digitale verificato ed è protetto dall’infrastruttura di consenso proprietaria di HeyGen.
Progettato per grandi volumi senza compromettere la qualità. Video Agent è pensato per team e creator che devono produrre contenuti in modo costante per campagne, corsi e canali.
Genera b-roll cinematografico da un prompt o da un'immagine di riferimento
Il generatore di video con IA ti offre accesso diretto a Seedance 2.0 per la generazione da testo a video e da immagine a video. Descrivi una scena, carica un riferimento e ottieni filmati cinematografici di qualità premium con controllo preciso del primo e dell’ultimo fotogramma.
Testo in b-roll cinematografico
Descrivi qualsiasi scena e Seedance genera riprese cinematografiche con un controllo della camera a livello di regia e un movimento fisicamente accurato.
Immagine di riferimento per il filmato
Carica una foto del prodotto, un’immagine del luogo o qualsiasi riferimento visivo e mantieni lo stile, l’atmosfera e il soggetto coerenti in ogni fotogramma.
Controllo del primo e dell’ultimo fotogramma
Imposta con precisione dove inizia e finisce una scena e lascia che Seedance generi tutto ciò che sta in mezzo con una continuità visiva impeccabile.
Riprese di qualità da studio, con un solo prompt
Genera b-roll che sembri girato in location con una troupe completa, utilizzando illuminazione dinamica, fisica realistica e movimenti di camera cinematografici.
Il b-roll cinematografico non è più una scelta di budget. È un prompt. Quando l’asticella si alza, rielabora la tua creatività. Usa Seedance 2.0 per inserire l’impossibile in ogni singolo fotogramma.
Video cinematografico per ogni esigenza
Dai video completamente brandizzati ai contenuti social che fermano lo scroll, Seedance 2.0 all’interno di HeyGen ti offre riprese di livello professionale per ogni formato e tipo di pubblico.
Video di brand e di prodotto
Crea video completi e brandizzati con il tuo Gemello Digitale che presenta in ambientazioni cinematografiche. Pitch deck, lanci di prodotto e comunicazioni aziendali con una qualità di produzione all’altezza del tuo brand.
Contenuti social e pubblicitari
Genera b-roll cinematografici e riprese con avatar che catturano l’attenzione. Inserisci riferimenti al prodotto, alla location o allo stile e Seedance creerà filmati che rispecchiano esattamente il tuo brief creativo.
Formazione e istruzione
Crea moduli formativi completi e contenuti didattici con il tuo Gemello Digitale. Un solo prompt genera un video strutturato, completamente montato, fino a tre minuti di durata, pronto per essere integrato in qualsiasi LMS o piattaforma di apprendimento.
Leadership di pensiero e brand personale
Pubblica con costanza senza dover essere ogni volta davanti alla telecamera. Il tuo Digital Twin verificato trasmette il tuo messaggio in scenari cinematografici, con il realismo e la presenza che il tuo pubblico si aspetta dal tuo personal brand.
Dimostrazioni e presentazioni di prodotto
Carica la foto di un prodotto e genera riprese cinematografiche costruite intorno ad essa. Illuminazione dinamica, movimento realistico, angolazioni multiple. Contenuti prodotto che catturano l’attenzione, senza studio, fotografo o budget di produzione.
Contenuti con più persone e tavole rotonde
Inserisci più avatar verificati in un’unica scena cinematografica. Crea conversazioni, interviste e contenuti in stile panel con somiglianza coerente e movimenti sincronizzati per ogni personaggio nell’inquadratura.
Qualunque cosa tu voglia creare, puoi farla adesso
Seedance 2.0 funziona tramite Avatar Shots, Video Agent e l’AI Video Generator. Il modello di video AI più cinematografico al mondo è ora integrato in ogni strumento che crei. Valutato n.1 per realismo su G2. Il tuo Gemello Digitale, la tua identità verificata, la tua storia.