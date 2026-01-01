HeyGen x Claude

Prima di questa integrazione, il flusso di lavoro era così: scrivere uno script in Claude, copiarlo, aprire HeyGen, incollare, configurare il tuo avatar, generare, aspettare, scaricare, condividere. Ogni passaggio era manuale. Ogni passaggio era un cambio di contesto. Ora Claude gestisce l’intero ciclo.

Ora Claude gestisce l’intero ciclo. Tu descrivi ciò di cui hai bisogno. Claude scrive lo script, richiama gli strumenti video di HeyGen tramite MCP, monitora il rendering e restituisce un link condivisibile, tutto all’interno di un’unica conversazione, senza che tu debba mai uscire da Claude.