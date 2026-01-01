HeyGen x Claude
Claude scrive il copione. HeyGen consegna il video. Che tu stia usando Claude.ai, Claude Desktop o Claude Code, ti basta un prompt per ottenere un video finito, narrato da un avatar.
Dal prompt al video direttamente in Claude
Prima di questa integrazione, il flusso di lavoro era così: scrivere uno script in Claude, copiarlo, aprire HeyGen, incollare, configurare il tuo avatar, generare, aspettare, scaricare, condividere. Ogni passaggio era manuale. Ogni passaggio era un cambio di contesto. Ora Claude gestisce l’intero ciclo.
Ora Claude gestisce l’intero ciclo. Tu descrivi ciò di cui hai bisogno. Claude scrive lo script, richiama gli strumenti video di HeyGen tramite MCP, monitora il rendering e restituisce un link condivisibile, tutto all’interno di un’unica conversazione, senza che tu debba mai uscire da Claude.
“Scrivi un video esplicativo di 45 secondi sul nostro nuovo flusso di onboarding per i clienti enterprise. Usa l’avatar executive.”
Assicurati di avere un account HeyGen pronto
Accedi o crea un account gratuito su heygen.com. Tutti i piani supportano MCP e Skills. La generazione video utilizza il tuo saldo di crediti premium esistente. Nessun costo aggiuntivo per l’integrazione in sé.
Scegli la tua interfaccia Claude
Claude.ai: vai su Connectors e aggiungi HeyGen. Claude Desktop: aggiungi il server MCP di HeyGen alla configurazione del tuo desktop. Claude Code: esegui npx skills add heygen-com/skills nel tuo terminale.
Autentica il tuo account
Per Claude.ai e Claude Desktop, autorizza HeyGen tramite la schermata di consenso OAuth. Non è necessaria alcuna chiave API. Per Claude Code, imposta la tua HEYGEN_API_KEY come variabile d'ambiente.
Genera il tuo primo video
Su Claude.ai o Desktop, descrivi semplicemente in chat il video che vuoi creare. In Claude Code, incolla il tuo primo prompt e guarda Claude mentre ricerca, scrive lo script e produce un video finito.
Scegli la tua interfaccia Claude
HeyGen funziona in tutti gli ambienti Claude. Ogni percorso di integrazione è ottimizzato per un diverso tipo di utente.
Claude.ai e Desktop
Aggiungi HeyGen come connettore direttamente all’interno di Claude.ai o di Claude Desktop. Autenticati una sola volta con OAuth — senza chiavi API, senza configurazione — e inizia a generare video da qualsiasi conversazione.
Claude Desktop (avanzato)
Esegui il server MCP di HeyGen in locale e collegalo a Claude Desktop per un’integrazione più profonda. Ideale per i team che desiderano il pieno controllo della propria configurazione o flussi di lavoro on-premise.
Claude Code
Installa HeyGen Skills in Claude Code e trasforma il tuo terminale in una pipeline completa di produzione video. Fai ricerca, scrivi, genera e traduci — tutto da un unico prompt.
Cosa puoi creare
La capacità di Claude di fare ricerca, ragionare e scrivere — unita alla produzione video di HeyGen — sblocca flussi di lavoro che non erano possibili quando i due strumenti vivevano in schede separate.
Da ricerca a video
Chiedi a Claude di fare ricerche su un argomento, scrivere un copione e produrre il video. Claude Code con HeyGen Skills può partire da una singola istruzione e restituire più video finiti.
Versioni multilingue istantanee
Dopo aver generato un video, chiedi a Claude di tradurlo e rigenerarlo in una delle oltre 175 lingue con la traduzione lip-sync di HeyGen, il tutto tramite un semplice messaggio successivo.
Produzione automatizzata di corsi
Fornisci un programma del corso. Claude Code con HeyGen Skills ricerca ogni modulo, scrive i copioni e produce video di lezione guidati da avatar.
Video di contatto personalizzati
Claude scrive uno script personalizzato per ogni potenziale cliente. HeyGen genera un video avatar unico per ogni contatto. Claude Code può eseguire questo processo per centinaia di lead.
Annunci di prodotto
Fornisci a Claude le tue note di rilascio: lui scrive lo script, chiama HeyGen per generare un video con avatar esecutivo e restituisce un link pronto da condividere su Slack o via email.
Inizia a creare video con l’IA
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