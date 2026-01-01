HeyGen
Integration partner

HeyGen x Claude

Claude scrive il copione. HeyGen consegna il video. Che tu stia usando Claude.ai, Claude Desktop o Claude Code, ti basta un prompt per ottenere un video finito, narrato da un avatar.

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Panoramica dell’integrazione

Dal prompt al video direttamente in Claude

Prima di questa integrazione, il flusso di lavoro era così: scrivere uno script in Claude, copiarlo, aprire HeyGen, incollare, configurare il tuo avatar, generare, aspettare, scaricare, condividere. Ogni passaggio era manuale. Ogni passaggio era un cambio di contesto. Ora Claude gestisce l’intero ciclo.

Ora Claude gestisce l’intero ciclo. Tu descrivi ciò di cui hai bisogno. Claude scrive lo script, richiama gli strumenti video di HeyGen tramite MCP, monitora il rendering e restituisce un link condivisibile, tutto all’interno di un’unica conversazione, senza che tu debba mai uscire da Claude.

Scrivi un video esplicativo di 45 secondi sul nostro nuovo flusso di onboarding per i clienti enterprise. Usa l’avatar executive.

1

Assicurati di avere un account HeyGen pronto

Accedi o crea un account gratuito su heygen.com. Tutti i piani supportano MCP e Skills. La generazione video utilizza il tuo saldo di crediti premium esistente. Nessun costo aggiuntivo per l’integrazione in sé.

2

Scegli la tua interfaccia Claude

Claude.ai: vai su Connectors e aggiungi HeyGen. Claude Desktop: aggiungi il server MCP di HeyGen alla configurazione del tuo desktop. Claude Code: esegui npx skills add heygen-com/skills nel tuo terminale.

3

Autentica il tuo account

Per Claude.ai e Claude Desktop, autorizza HeyGen tramite la schermata di consenso OAuth. Non è necessaria alcuna chiave API. Per Claude Code, imposta la tua HEYGEN_API_KEY come variabile d'ambiente.

4

Genera il tuo primo video

Su Claude.ai o Desktop, descrivi semplicemente in chat il video che vuoi creare. In Claude Code, incolla il tuo primo prompt e guarda Claude mentre ricerca, scrive lo script e produce un video finito.

Superfici

Scegli la tua interfaccia Claude

HeyGen funziona in tutti gli ambienti Claude. Ogni percorso di integrazione è ottimizzato per un diverso tipo di utente.

Connettore MCP

Claude.ai e Desktop

Aggiungi HeyGen come connettore direttamente all’interno di Claude.ai o di Claude Desktop. Autenticati una sola volta con OAuth — senza chiavi API, senza configurazione — e inizia a generare video da qualsiasi conversazione.

Server MCP locale

Claude Desktop (avanzato)

Esegui il server MCP di HeyGen in locale e collegalo a Claude Desktop per un’integrazione più profonda. Ideale per i team che desiderano il pieno controllo della propria configurazione o flussi di lavoro on-premise.

Competenze HeyGen

Claude Code

Installa HeyGen Skills in Claude Code e trasforma il tuo terminale in una pipeline completa di produzione video. Fai ricerca, scrivi, genera e traduci — tutto da un unico prompt.

Casi d'uso

Cosa puoi creare

La capacità di Claude di fare ricerca, ragionare e scrivere — unita alla produzione video di HeyGen — sblocca flussi di lavoro che non erano possibili quando i due strumenti vivevano in schede separate.

Da ricerca a video

Da ricerca a video

Chiedi a Claude di fare ricerche su un argomento, scrivere un copione e produrre il video. Claude Code con HeyGen Skills può partire da una singola istruzione e restituire più video finiti.

Icona di riproduzione che rappresenta l’avvio di un video generato dall’IA in HeyGen

Versioni multilingue istantanee

Dopo aver generato un video, chiedi a Claude di tradurlo e rigenerarlo in una delle oltre 175 lingue con la traduzione lip-sync di HeyGen, il tutto tramite un semplice messaggio successivo.

Icona del pulsante di riproduzione per avviare un video generato dall'IA

Produzione automatizzata di corsi

Fornisci un programma del corso. Claude Code con HeyGen Skills ricerca ogni modulo, scrive i copioni e produce video di lezione guidati da avatar.

Video di contatto personalizzati

Video di contatto personalizzati

Claude scrive uno script personalizzato per ogni potenziale cliente. HeyGen genera un video avatar unico per ogni contatto. Claude Code può eseguire questo processo per centinaia di lead.

Icona di riproduzione per avviare un video HeyGen generato dall'IA

Annunci di prodotto

Fornisci a Claude le tue note di rilascio: lui scrive lo script, chiama HeyGen per generare un video con avatar esecutivo e restituisce un link pronto da condividere su Slack o via email.

Inizia a creare video con l’IA

Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita con il video AI più innovativo.

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