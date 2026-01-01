I Love Happy Cats è una piattaforma educativa con sede in Belgio, fondata da Anneleen Bru, comportamentalista felina certificata con una missione: rendere i gatti più felici. Attraverso corsi online, libri e contenuti video, Anneleen aiuta i proprietari di gatti e i professionisti a comprendere meglio il comportamento felino grazie a indicazioni pratiche basate sulla scienza.

Ma ampliare le sue conoscenze in diverse regioni e piattaforme si è rivelato difficile. Creare contenuti video professionali e multilingue richiedeva molto tempo, era costoso ed emotivamente estenuante. “Sono un’imprenditrice con grandi idee”, ha detto Anneleen. “Ma continuavo a bloccarmi nel processo pratico e non riuscivo ad accelerarlo.”

Tutto è cambiato quando ha scoperto HeyGen. La piattaforma ha fornito ad Anneleen gli strumenti per trasformare il modo in cui creava, traduceva e distribuiva i suoi contenuti, sbloccando una scala di crescita senza precedenti per il suo business.

Gestire il difficile equilibrio tra tempo e qualità

Come imprenditrice solitaria, Anneleen era guidata dalla sua missione ma limitata da tempo, budget ed esigenze di produzione. “Prima giravamo tutto in studio”, ha raccontato Anneleen. “Usavo un gobbo, mi truccavo e leggevo il copione più e più volte. Se facevo un solo errore, significava ricominciare da capo.”

Anche con l’aiuto del suo partner, che montava i video, il processo era estenuante. Un singolo video di 10 minuti poteva richiedere ore di riprese e giorni di montaggio. “Le persone vedono un video breve e pensano che sia facile, ma dietro le quinte ci sono settimane di lavoro e, quando sei una piccola attività, questo significa che tutto il resto si ferma”, ha detto Anneleen.

Il costo della produzione non era solo economico, ma anche emotivo. «Ricordo una volta che ho filmato per ore e poi ho scoperto che la videocamera non stava registrando», ha raccontato Anneleen. «Un’altra volta ho avuto il trucco sbavato sotto gli occhi per tutto il giorno. Abbiamo dovuto buttare via tutto e ricominciare da capo.»

Soprattutto, la produzione video tradizionale rendeva quasi impossibile scalare a livello globale. Tradurre i suoi contenuti in altre lingue significava assumere traduttori, rigirare le riprese e montare tutto da zero per ogni mercato. “Volevo andare oltre il fiammingo o l’olandese. Volevo raggiungere il Giappone, il Brasile e la Germania. Ma non potevo farcela da sola.”

Sbloccare nuove possibilità con avatar e automazione

Il percorso di Anneleen con HeyGen è iniziato per curiosità. «Ho cominciato con una traduzione video di base: caricavo semplicemente i miei video esistenti in inglese e generavo le versioni in francese e tedesco», ha raccontato Anneleen. «Temevo che sembrassero robotici, ma non è stato così. La voce, il tono e persino la pronuncia sembravano proprio i miei.»

Quel primo successo la spinse a esplorare ancora di più. Iniziò a sperimentare con gli avatar. “Mi sono resa conto che potevo caricare una trascrizione, creare un video con avatar e tradurlo ancora e ancora senza dover ricominciare da zero. È stato allora che ho capito: non era solo uno strumento. Era un vero punto di svolta.”

Una notte, l’illuminazione la colpì. “Non ho dormito. Ho capito che potevo trasformare i miei libri in corsi, le mie idee in video. Potevo riutilizzare anni di lavoro e dar loro nuova vita. È allora che ho detto: ‘Posso conquistare il mondo con Happy Cats.’”

Utilizzando HeyGen, Anneleen ha trasformato il suo corso di 56 video in una risorsa multilingue, tradotta in francese, tedesco, italiano, russo, ungherese, giapponese e altre lingue. “Ho inviato video di prova a parlanti nativi”, ha raccontato Anneleen. “Sono tornati dicendo: ‘È perfetto.’ Hanno capito tutto, persino il vocabolario scientifico.”

L’interfaccia intuitiva di HeyGen ha reso tutto ancora più semplice. «È così facile: scrivo uno script, lo carico ed è fatto. Posso aggiungere i sottotitoli, tradurre e rivedere tutto in un unico posto. Una volta che è in coda, posso andare a fare qualcos’altro.»

Ottenere una produzione più rapida con flussi di lavoro senza sforzo

Da quando utilizza HeyGen, I Love Happy Cats ha registrato notevoli miglioramenti in termini di velocità, portata e coinvolgimento.

Tempo di produzione ridotto : la creazione di video dall’inizio alla fine è 5 volte più veloce rispetto a prima di HeyGen.

: la creazione di video dall’inizio alla fine è 5 volte più veloce rispetto a prima di HeyGen. Portata globale sbloccata : I corsi sono ora disponibili in francese, tedesco, italiano, russo, giapponese, ungherese e cinese.

: I corsi sono ora disponibili in francese, tedesco, italiano, russo, giapponese, ungherese e cinese. Efficienza dei costi: Senza bisogno di studi di registrazione, traduttori o montatori, Anneleen ora produce contenuti di qualità professionale interamente all’interno dell’azienda.

«Dico sempre che c’è un’era prima di HeyGen e un’era dopo», ha detto. «Vedere il mio avatar dire qualcosa che avevo scritto io è stato come scoprire la mia gemella. Era surreale. Ha reso la mia missione scalabile.»

Il suo consiglio agli altri? “Non perdere questa opportunità. Se hai qualcosa da dire al mondo, HeyGen ti aiuterà a dirlo.”