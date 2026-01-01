Home Accademia Studio IA Come creare il tuo primo progetto

Come creare il tuo primo progetto

In questa lezione imparerai a creare il tuo primo progetto in HeyGen e a orientarti tra gli strumenti principali che utilizzerai all’interno della piattaforma.

Che tu sia alle prime armi o abbia già esperienza nella creazione di video, questa guida ti aiuterà a trovare con sicurezza tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare.

Inizia dalla dashboard

Dopo aver effettuato l’accesso a HeyGen, arriverai alla dashboard. Qui troverai tutti i tuoi progetti passati. Sul lato sinistro dello schermo troverai il pannello di navigazione principale con accesso a tutti gli strumenti di HeyGen.

Per iniziare un nuovo video, fai clic su Crea video.

Vedrai diverse opzioni. Per creare un video avatar personalizzato, seleziona Start from Scratch. Potresti anche notare l’opzione Interactivity, che apre i modelli di Learning & Development; questo verrà trattato in una lezione separata.

Successivamente, scegli l’orientamento del video: verticale o orizzontale. Potrai modificarlo in seguito, se necessario.

Una volta selezionata l’opzione, verrai portato direttamente in AI Studio.

Orientati in AI Studio

All'interno di AI Studio, puoi iniziare dando un nome al tuo progetto. Subito sotto troverai l'editor di script, dove puoi scrivere, modificare e gestire le tue scene. È qui che aggiungi il tuo script e strutturi il tuo video.

Sotto l’editor di script troverai le opzioni per aggiungere nuove scene, registrare o caricare l’audio o inserire pause tra le battute. Puoi anche usare Voice Director (l’icona del megafono) per controllare il tono, il ritmo e la resa emotiva.

Facendo clic sui tre puntini accanto a una scena vengono mostrate altre azioni, come rigenerare l’audio, renderizzare la scena per sincronizzare i movimenti delle labbra, convertire in voice mirroring, tradurre la scena o eliminarla. Dall’editor di script puoi anche sostituire gli avatar, cambiare le voci o passare da Avatar Unlimited ai motori Avatar IV Motion e viceversa.

Lavora con la sequenza temporale

L’editor della timeline ti permette di rivedere il tuo video dall’inizio alla fine. Puoi trascinare l’indicatore di riproduzione per visualizzare in anteprima momenti specifici, vedere la durata totale del video e riordinare le scene trascinandole verso sinistra o destra.

Puoi anche aggiungere scene dai modelli, inserire scene video o diapositive premium e creare transizioni fluide tra le scene usando l’icona a forma di freccia tra le clip.

Scegli e personalizza il tuo avatar

Sopra l’area del video, fai clic su Avatars per selezionare l’avatar che vuoi utilizzare. Puoi scegliere tra i tuoi avatar oppure sfogliare la libreria pubblica di HeyGen.

Facendo clic sull’avatar all’interno del canvas si aprono le opzioni di personalizzazione. Da qui puoi cambiare aspetto, regolare l’inquadratura, rimuovere lo sfondo, aggiungere un raggio agli angoli o applicare animazioni.

Migliora elementi visivi e design

Accanto alla scheda Avatar troverai strumenti creativi per migliorare il tuo video. Questi ti permettono di aggiungere testo, caricare contenuti multimediali, inserire elementi, generare immagini AI, gestire i sottotitoli o modificare i colori di sfondo.

Sopra l’editor di script, apri il menu hamburger per accedere a strumenti aggiuntivi. Da qui puoi salvare il tuo video come modello, caricare o scaricare script, rivedere la cronologia delle versioni, contattare l’assistenza, aprire i tutorial o cambiare il tuo tema.

Nelle opzioni accanto al menu hamburger, puoi regolare l’orientamento del video, selezionare un brand kit oppure inviare feedback direttamente al team di HeyGen.

Collaborazione e gestione dei progetti

Il tuo lavoro viene salvato automaticamente, ma puoi anche fare clic su Salva manualmente in qualsiasi momento.

Per collaborare, seleziona Invita membri per aggiungere i colleghi al progetto. Le notifiche e i commenti compaiono nel pannello superiore, rendendo più semplice rivedere i feedback.

Se il tuo progetto include più livelli, apri il pannello Livelli per riordinare gli elementi trascinandoli sopra o sotto gli altri.

Anteprima e generazione del tuo video

Quando il tuo copione e i tuoi elementi visivi sono pronti, fai clic su Anteprima per guardare il tuo progetto. Se l’avatar appare fermo o sfocato, significa che il video non è ancora stato renderizzato; la sincronizzazione labiale viene applicata durante il rendering.

Quando sei soddisfatto, fai clic su Genera. Puoi rinominare il tuo video, scegliere una cartella di destinazione e selezionare la risoluzione di output fino a 4K. Se stai usando Avatar IV, HeyGen calcolerà automaticamente l’utilizzo.

HeyGen elaborerà il tuo video e, una volta completato, apparirà nella scheda Progetti, pronto per essere rivisto, condiviso o scaricato.