Home Accademia Studio IA Come aggiungere risorse al tuo video

Come aggiungere risorse al tuo video

Le risorse video sono tutti gli elementi che utilizzi per creare i tuoi video. Questo include immagini, clip video, file audio, loghi, testo e persino avatar IA.

HeyGen supporta un'ampia gamma di formati, tra cui file JPG e PNG fino a 200 MB, file MP4 e MOV fino a 200 MB e file di font TTF o OTF fino a 100 MB. Mantenere queste risorse organizzate rende più semplice modificare, riutilizzare e collaborare con sicurezza.

Carica e organizza le risorse

Per iniziare, apri Media e fai clic su Carica per aggiungere i tuoi file alla Libreria di asset di HeyGen. Puoi caricare più file contemporaneamente, inclusi immagini, video e audio.

Se prevedi di utilizzare una GIF, convertila in MP4 prima di caricarla nell’editor video.

Dopo il caricamento, puoi rinominare le risorse per maggiore chiarezza. Per i file video, hai anche la possibilità di estrarre solo l’audio. Creare cartelle per ogni progetto, brand o tipo di contenuto aiuta a mantenere tutto organizzato e facile da trovare.

Per eliminare le risorse, selezionale usando la casella di controllo o il menu con i tre puntini e scegli Elimina.

Aggiungi risorse al tuo progetto

Torna al tuo progetto in AI Studio quando il tuo script e il tuo avatar sono pronti. Da qui puoi iniziare a progettare la tua scena aggiungendo sfondi, contenuti multimediali e altri elementi visivi.

Se il tuo avatar include uno sfondo integrato, seleziona l’avatar e usa Background Remover per posizionarlo su un nuovo sfondo. Puoi ridimensionare l’avatar trascinando gli angoli per adattarlo al tuo layout.

Personalizza sfondi e contenuti multimediali

Fai clic su Sfondo per scegliere tra colori pieni, immagini stock, video o modelli. Per una maggiore flessibilità, seleziona Scollega dallo sfondo per spostare e ridimensionare liberamente gli elementi all'interno della scena.

La scheda Media ti dà accesso alla libreria di contenuti stock di HeyGen, ai file che hai caricato e all’opzione per caricare altri contenuti multimediali. Qualsiasi elemento multimediale qui presente può anche essere impostato come sfondo.

Aggiungi e gestisci l'audio

Per aggiungere musica di sottofondo, apri la scheda Musica. Puoi scegliere tra le tracce stock di HeyGen o caricare i tuoi file audio.

L’audio viene visualizzato nel player della scena sotto il tuo video. Usa il menu con i tre puntini sulla traccia audio per apportare modifiche, ad esempio tagliare o sostituire il file.

Modifica immagini e contenuti visivi

Per le immagini, puoi regolare il raggio degli angoli per creare bordi più morbidi oppure modificare i contenuti visivi usando l’IA. Ti basta inserire un prompt di modifica, selezionare il motore di IA che preferisci e, facoltativamente, aggiungere un’immagine di riferimento per guidare il risultato.

Per aggiungere varietà visiva, apri la scheda Elementi. Qui troverai elementi premium come forme, cornici, adesivi e icone che possono migliorare il tuo design.

Aggiungi e formatta il testo

Fai clic su Testo nella parte superiore dell’area di lavoro per aggiungere titoli, etichette o messaggi su schermo. Puoi personalizzare stile, dimensione, formattazione, opacità e allineamento del carattere oppure caricare il font del tuo brand per mantenere coerenza.

Gli elementi di testo possono essere trascinati e ridimensionati in qualsiasi punto della tela. Puoi anche selezionare più elementi contemporaneamente per allinearli o raggrupparli e ottenere layout più ordinati.

Aggiungi didascalie

Per aggiungere i sottotitoli, fai clic su Sottotitoli e scegli uno stile di sottotitoli. Puoi modificare colori, caratteri e dimensione del testo e decidere se applicare lo stile a una singola scena o a tutte le scene.

Ottimizza la riproduzione video

Seleziona qualsiasi video caricato nella tua scena per regolare il modo in cui viene riprodotto. Puoi riprodurre il video in loop per un movimento continuo, bloccare l’ultimo fotogramma per mantenere l’inquadratura finale oppure selezionare Adatta alla scena per far corrispondere automaticamente la durata del video alla lunghezza della scena.

Per un controllo preciso, usa l’icona delle Forbici nella timeline per tagliare con esattezza i punti di inizio e fine nel punto desiderato.