Come aggiungere animazioni e transizioni

In questa lezione imparerai a dare vita ai tuoi video utilizzando animazioni, elementi in movimento e transizioni tra le scene in HeyGen. Questi strumenti rendono i tuoi contenuti più dinamici, curati e coinvolgenti, senza richiedere alcun software di montaggio esterno.

Anima gli elementi nelle tue scene

In HeyGen puoi animare quasi qualsiasi elemento, inclusi testi, immagini, icone e persino avatar.

Inizia facendo clic sull’elemento che vuoi animare. Una volta selezionato, nel Pannello Script compaiono i marcatori di animazione. Questi marcatori controllano quando l’elemento entra ed esce dalla scena.

Puoi trascinare i marker lungo la timeline per allineare l’animazione al tuo script. Poi apri il menu Animazione e scegli uno stile come Dissolvenza, Scorrimento, Zoom o Pop. Passa il cursore su ogni opzione per vedere un’anteprima in tempo reale prima di applicarla.

Usa il cursore Durata per controllare la velocità di riproduzione dell’animazione. Quando hai finito, fai clic su Anteprima per vedere come appare nel contesto.

Aggiungi elementi di movimento premium

Per aggiungere un tocco visivo extra, puoi utilizzare gli Elementi Premium Motion. Questi includono intro animate, schede del relatore, titoli, citazioni e testo in stile macchina da scrivere, progettati per funzionare in modo impeccabile con gli avatar.

Apri la scheda Elementi, seleziona Movimento e trascina un elemento animato nella tua scena. Puoi personalizzare il testo, spostarlo o ridimensionarlo sulla tela e controllarne la tempistica usando gli stessi indicatori di animazione.

Riproduci l’anteprima della scena per vedere gli elementi in movimento animarsi in modo naturale insieme ai tuoi contenuti.

Aggiungi transizioni di scena

Le transizioni aiutano il tuo video a scorrere in modo fluido da una scena all’altra.

Nella timeline in basso, passa il cursore tra due scene e fai clic sul menu con i tre puntini, quindi seleziona Aggiungi transizione scena. Scegli tra stili come Dissolvenza, Scorrimento o Zoom.

Puoi regolare la durata della transizione per renderla più veloce o più lenta e applicarla a una singola transizione o a tutte le scene del tuo video. Nell’editor viene mostrata un’anteprima in tempo reale, così puoi perfezionare l’effetto finché non ti sembra quello giusto.

Usa Magic Match per un flusso senza interruzioni

Magic Match è una transizione intelligente che anima automaticamente gli elementi condivisi tra le scene.

Se un elemento compare alla fine di una scena e di nuovo all’inizio della successiva, Magic Match crea un movimento fluido e continuo tra le due. Per usarlo, copia l’elemento e incollalo nella scena successiva in modo che compaia in entrambe.

Quindi fai clic sui tre puntini tra le scene, scegli Aggiungi transizione di scena e seleziona Magic Match. HeyGen gestisce automaticamente l’animazione, creando un collegamento visivo fluido.