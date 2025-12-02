Terjemahkan video dari
Bahasa Prancis ke Bahasa Inggris

Terjemahkan video berbahasa Prancis ke dalam bahasa Inggris yang jelas dan alami dengan HeyGen AI. Unggah video Anda, biarkan sistem memahami bahasa Prancis yang diucapkan, lalu ubah menjadi subtitle bahasa Inggris atau video terjemahan yang bisa Anda gunakan di mana saja.

Ini sangat berguna untuk video YouTube, kursus online, klip pemasaran, wawancara, dan konten pelatihan internal. Semuanya berjalan di browser Anda, tanpa perlu menginstal perangkat lunak atau melakukan pengaturan yang rumit.

-Video yang dihasilkan
-Avatar telah dibuat
-Video yang diterjemahkan
Hari kerja
Coursera
Miro
Atasan
Intel
Komatsu
Dipercaya oleh lebih dari 1.000.000 pengembang dan perusahaan terkemuka.

Terjemahan video dari bahasa Prancis ke bahasa Inggris jadi mudah

HeyGen AI dibuat khusus untuk video, bukan hanya teks. AI ini mendengarkan audio berbahasa Prancis di video Anda, mengubahnya menjadi transkrip tertulis, lalu menerjemahkan transkrip tersebut ke dalam bahasa Inggris sambil tetap mempertahankan makna dan alur aslinya.

Unggah Video Anda
Step 1:Unggah Video Anda
Buat Transkrip Bahasa Prancis
Step 2:Buat Transkrip Bahasa Prancis
Terjemahkan ke Bahasa Inggris
Step 3:Terjemahkan ke Bahasa Inggris
Tinjau dan Ekspor
Step 4:Tinjau dan Ekspor
Manfaat

Berpindah dari bahasa Prancis ke bahasa Inggris seketika

Mengubah konten bahasa Prancis Anda ke bahasa Inggris hanya memerlukan beberapa menit. Alat ini memungkinkan Anda mengonversi skrip, dialog lisan, dan video lengkap menjadi bahasa Inggris yang jelas dan alami tanpa pengeditan yang rumit. Buat subtitle yang mudah dibaca, teks tertutup yang rapi, atau video yang sepenuhnya diterjemahkan langsung di browser Anda.

Anda mendapatkan hasil yang cepat, kontrol yang sederhana, dan fleksibilitas untuk meninjau serta menyesuaikan semuanya sebelum Anda memublikasikannya.

Terjemahkan video berbahasa Prancis ke bahasa Inggris secara online atau gratis

HeyGen AI memungkinkan Anda menerjemahkan video berbahasa Prancis secara online tanpa pengaturan teknis. Anda dapat melihat pratinjau terjemahan untuk memeriksa kualitas sebelum mengekspornya.

Pratinjau gratis berguna untuk pengujian singkat. Video yang lebih panjang dan ekspor penuh memerlukan akun untuk memastikan kualitas yang konsisten dan hasil yang andal.

Beberapa pengguna mencoba menggunakan alat seperti Google Translate untuk menerjemahkan video, tetapi alat tersebut dibuat untuk teks. Penerjemahan video memerlukan pengenalan ucapan, pengaturan waktu, dan pemahaman konteks, itulah sebabnya alat khusus untuk video bekerja lebih baik.

Antarmuka kustomisasi avatar AI yang menampilkan berbagai pose foto seorang wanita, pilihan bahasa dengan Video Bahasa Prancis ke Bahasa Inggris, serta opsi nada suara seperti Santai dan Energik.

Tips untuk menerjemahkan bahasa Prancis ke bahasa Inggris dengan lebih baik

Beberapa praktik sederhana dapat meningkatkan hasil Anda:

Gunakan video dengan audio yang jelas dan kebisingan latar belakang seminimal mungkin

Hindari pembicara yang saling tumpang tindih jika memungkinkan

Baca terjemahan bahasa Inggris terlebih dahulu sebelum mengekspor

Sesuaikan waktu teks terjemahan agar penonton dapat membacanya dengan nyaman

Langkah-langkah ini membantu membuat versi akhir bahasa Inggris terasa rapi dan mudah diikuti.



Antarmuka kustomisasi avatar AI yang menampilkan berbagai pose foto seorang wanita, pilihan bahasa dengan Jerman dan Inggris, serta opsi nada suara seperti Santai dan Energik.

Fitur terjemahan video bahasa Prancis HeyGen

Dari satu video berbahasa Prancis, HeyGen AI memungkinkan Anda membuat berbagai output berbahasa Inggris sesuai kebutuhan Anda.

Anda dapat:

Hasilkan transkrip bahasa Inggris yang akurat

Buat subtitle dan teks bahasa Inggris

Unduh berkas subtitle dalam format SRT atau VTT

Gunakan kembali teks terjemahan untuk sulih suara atau konten lainnya

Fleksibilitas ini memudahkan penyesuaian video berbahasa Prancis untuk berbagai audiens dan platform.

Antarmuka kustomisasi avatar AI yang menampilkan berbagai pose foto seorang wanita, pilihan bahasa dengan Jerman dan Inggris, serta opsi nada suara seperti Santai dan Energik.
Cara kerjanya

Cara menerjemahkan video Anda ke dalam bahasa Prancis dan bahasa Inggris dalam 4 langkah mudah

Gunakan kata-kata Anda untuk membuat video profesional yang mudah dibagikan hanya dalam beberapa langkah.

Langkah 1

Unggah Video Anda

Unggah file MP4, MOV, atau audio Anda. Sistem akan otomatis mendeteksi trek audio berbahasa Prancis.

Tiga potret avatar yang dibuat oleh AI (dua perempuan, satu laki-laki) dengan tombol "Buat Avatar Baru" di bawahnya.
Langkah 2

Buat Transkrip Bahasa Prancis

Buat transkrip atau subtitle menggunakan output mesin yang cepat atau opsi yang ditinjau oleh manusia.


Tiga potret avatar yang dibuat oleh AI (dua perempuan, satu laki-laki) dengan tombol "Buat Avatar Baru" di bawahnya.
Langkah 3

Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris

Ubah transkrip Anda ke dalam bahasa Inggris. Pilih antara subtitle, sulih suara bahasa Inggris, atau avatar berbahasa Spanyol.

Tiga potret avatar yang dibuat oleh AI (dua perempuan, satu laki-laki) dengan tombol "Create New Avatar" di bawahnya.
Langkah 4

Tinjau dan Ekspor

Periksa timing, sinkronisasi bibir, teks, dan narasi. Lakukan sedikit pengeditan lalu ekspor video bahasa Inggris Anda atau unduh file SRT atau VTT.

Tiga potret avatar yang dibuat oleh AI (dua perempuan, satu laki-laki) dengan tombol "Create New Avatar" di bawahnya.

Apa yang membuat HeyGen lebih unggul?

Dampaknya jelas. Bisnis meraih hasil nyata dengan penerjemah video HeyGen. Dengan menerjemahkan video secara instan, Anda dapat menghemat uang dan waktu sekaligus memperluas jangkauan global Anda dengan mudah.

Mudah

pengurangan biaya penerjemahan video

Gratis

pasar dilokalkan seketika

Kuat

per video, bukan per minggu atau per bulan

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bisakah saya menerjemahkan video berbahasa Prancis ke bahasa Inggris secara otomatis?

Ya. HeyGen AI secara otomatis mentranskripsikan audio berbahasa Prancis dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Jika Anda bekerja dengan bahasa lain juga, alur kerja yang sama berlaku untuk alat sepertiPenerjemah Video YouTube


Bagaimana cara menerjemahkan video dari bahasa Prancis ke bahasa Inggris?

Unggah video Anda, pilih bahasa Prancis sebagai bahasa sumber dan bahasa Inggris sebagai bahasa target, lalu mulai proses penerjemahan. Setelah selesai, Anda dapat meninjau dan mengekspor versi bahasa Inggrisnya.



Bisakah saya menerjemahkan video berbahasa Prancis ke bahasa Inggris secara online dan gratis?

Anda dapat melihat pratinjau terjemahan secara online untuk memeriksa kualitasnya. Ekspor lengkap dan video yang lebih panjang memerlukan Anda untuk masuk demi memastikan hasil yang konsisten.


Apakah alat ini membuat subtitle bahasa Inggris atau terjemahan audio?

Anda dapat mengekspor subtitle dan teks bahasa Inggris. Teks terjemahan juga dapat digunakan untuk membuat sulih suara bahasa Inggris atau versi lokal lainnya.



Seberapa akurat penerjemahan video dari bahasa Prancis ke bahasa Inggris?

Akurasi bergantung pada kejernihan audio dan gaya berbicara. Video dengan ucapan yang jelas biasanya menghasilkan hasil yang lebih baik, dan Anda dapat mengedit terjemahan sebelum mengekspornya.



Apakah alat terjemahan ini mendukung format MP4, MOV, dan format lainnya?

Ya. Sebagian besar format termasuk MP4, MOV, AVI, dan WebM didukung. Ini memastikan Anda dapat mengunggah hampir semua video berbahasa Prancis dan menghasilkan subtitle atau dubbing bahasa Spanyol yang akurat tanpa perlu alat konversi terpisah atau pekerjaan persiapan tambahan.


Bisakah saya membuat versi multibahasa dari video berbahasa Prancis yang sama?

Ya. Anda dapat mengembangkan video berbahasa Prancis yang sama ke dalam berbagai bahasa menggunakan alat seperti Penerjemah Video Bahasa Inggris ke Spanyol. Ini membantu membangun pustaka konten multibahasa yang konsisten secara efisien


Bolehkah saya menggunakan subtitle terjemahan di YouTube dan media sosial?

Ya. File subtitle bahasa Inggris dapat diunggah ke YouTube dan platform lain untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan penonton. Jika Anda menerbitkan konten multibahasa, alat seperti terjemahan video bahasa Inggris ke bahasa Spanyol juga dapat mendukung kebutuhan lokalisasi yang lebih luas


Terjemahkan video ke lebih dari 175 bahasa

Hidupkan foto apa pun dengan suara dan gerakan yang sangat realistis menggunakan Avatar IV.

Mulai berkreasi dengan HeyGen

Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.

