HeyGen x Zapier
Kebanyakan tim memperlakukan video sebagai tugas sekali jadi. Dengan Zapier, HeyGen menjadi bagian hidup dari stack Anda, yang secara otomatis menghasilkan video personal dengan narasi avatar setiap kali sesuatu terjadi di aplikasi lain Anda.
HeyGen sebagai bagian langsung dari tumpukan Anda
Pembuatan video selama ini selalu menjadi proses manual dan sekali pakai. Integrasi HeyGen × Zapier mengubah hal itu. Hubungkan HeyGen ke aplikasi apa pun dalam ekosistem Zapier dan pembuatan video akan menjadi aksi berbasis peristiwa yang dipicu secara otomatis oleh apa yang sudah terjadi di bisnis Anda.
Saat prospek baru masuk ke CRM Anda, HeyGen mengirimkan video outreach yang dipersonalisasi. Saat sebuah formulir dikirimkan, HeyGen mengirimkan video ucapan terima kasih dalam hitungan detik. Saat sebuah baris ditambahkan ke spreadsheet, HeyGen menyiapkan klip pelatihan yang disesuaikan. Tanpa kerja manual. Tanpa penundaan. Tanpa hambatan.
“Ketika ini terjadi di Aplikasi A → HeyGen membuat sebuah video”
Masuk ke Zapier dan buat sebuah Zap
Buka zapier.com, klik Create a Zap, lalu cari HeyGen. Anda akan melihatnya tercantum dengan semua pemicu dan aksi yang tersedia, siap untuk dikonfigurasi.
Atur pemicu Anda
Pilih aplikasi dan event yang akan memulai pembuatan video — lead baru di CRM, pengiriman formulir, baris baru di spreadsheet, atau event kalender. Apa pun dari koleksi lebih dari 7.000 aplikasi di perpustakaan Zapier.
Konfigurasikan aksi HeyGen Anda
Pilih HeyGen sebagai aplikasi aksi Anda dan hubungkan akun Anda. Pilih Buat Video dari Template, pilih template yang sudah Anda simpan, lalu petakan data pemicu Anda (nama, perusahaan, kolom kustom) ke dalam skrip.
Tambahkan langkah pengiriman dan langsung tayang
Tambahkan aksi kedua untuk mengambil tautan video yang dapat dibagikan setelah HeyGen selesai melakukan rendering, lalu teruskan ke mana pun tautan itu perlu pergi (email, Slack, CRM Anda, atau log Google Sheet). Aktifkan Zap Anda dan mulai dari sini semuanya akan berjalan otomatis.
Apa yang dapat dilakukan HeyGen di dalam Zapier
HeyGen berfungsi sebagai pemicu sekaligus aksi di Zapier, memberi Anda kendali penuh atas kapan pembuatan video dimulai dan apa yang terjadi setelah selesai.
Keberhasilan video avatar
Terpicu saat video HeyGen selesai diproses dan siap untuk dibagikan.
Acara video baru
Aktif setiap kali status video berubah. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan alur kerja Anda.
Keberhasilan terjemahan video
Aktif ketika video terjemahan sudah siap, sehingga memungkinkan alur distribusi multibahasa.
Buat video dari template
Hasilkan video avatar personal menggunakan template HeyGen yang tersimpan dan field dinamis.
Terjemahkan video
Kirim video HeyGen apa pun untuk diterjemahkan ke lebih dari 175 bahasa dan dialek dengan sinkronisasi bibir otomatis.
Dapatkan tautan yang dapat dibagikan
Ambil tautan publik untuk sebuah video guna dialirkan ke email, CRM, Slack, atau aplikasi lain di hilir.
Buat video avatar WebM
Hasilkan klip avatar dengan latar belakang transparan untuk ditumpangkan pada visual atau sematan web.
Unggah aset
Masukkan file gambar, video, atau audio ke HeyGen untuk digunakan dalam pembuatan video selanjutnya.
Tim mana saja yang melakukan otomatisasi
Dari penjangkauan penjualan hingga lokalisasi konten global, HeyGen dan Zapier menggantikan proses produksi video manual dengan alur kerja berbasis peristiwa yang berjalan secara otomatis.
Pendekatan penjualan yang dipersonalisasi
Saat prospek baru ditambahkan ke HubSpot atau baris baru dibuat di Google Sheet, secara otomatis buat video avatar yang dipersonalisasi dan kirimkan ke kotak masuk prospek sebelum pesaing Anda melakukannya.
Onboarding berbasis pemicu acara
Seorang pelanggan baru mendaftar atau sebuah Typeform dikirimkan, lalu Zapier memicu HeyGen untuk membuat video sambutan atau onboarding khusus dalam hitungan detik, tanpa sentuhan manusia sama sekali.
Lokalisasi video otomatis
Picu penerjemahan video multibahasa secara otomatis segera setelah video HeyGen baru selesai, secara otomatis menghasilkan versi dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek serta menyalurkannya ke saluran regional yang tepat.
Pipeline distribusi konten
Saat video HeyGen selesai dirender, secara otomatis unggah ke Google Drive, catat ke lembar pelacakan, dan kirimkan tautan yang dapat dibagikan ke Slack, semuanya tanpa perpindahan tugas manual.
Penyampaian pelatihan yang skalabel
Hasilkan video pelatihan dengan avatar sebagai narator dari data FAQ atau konten kursus di Zapier Tables, dan daftarkan peserta secara otomatis dengan mengirimkan tautan video ke LMS atau platform email Anda.
Mulai membuat video dengan AI
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan video AI paling inovatif.