Trupeer x HeyGen
Rekaman layar mentah menangkap apa yang Anda lakukan. Trupeer memoles tampilannya. HeyGen menempatkan presenter yang tampak nyata di depannya. Bersama-sama, semuanya mengubah walkthrough kasar menjadi video produk berkualitas studio tanpa perlu kamera.
Rekam sekali, sempurnakan, lalu beri wajah pada konten Anda
Sebagian besar alur kerja video produk gagal di salah satu dari dua momen: ketika rekaman terlihat terlalu kasar untuk digunakan, atau ketika walkthrough yang sudah rapi tapi tanpa suara tetap terasa dingin dan tidak personal. Trupeer dan HeyGen menyelesaikan dua momen itu secara berurutan.
Rekam walkthrough layar Anda dengan ekstensi Chrome Trupeer. Bicaralah secara natural dan jangan khawatir tentang kesalahan. Trupeer merapikan skrip, menerapkan efek visual, dan menyusun konten Anda. Lalu hubungkan HeyGen: pilih avatar, tentukan bahasa, dan video yang sudah diproses Trupeer akan berubah menjadi video produk berkualitas studio dengan narasi avatar, siap untuk dibagikan, disematkan, atau dilokalkan.
Buat akun di kedua platform
Daftar di trupeer.ai dan heygen.com. Anda memerlukan paket berbayar HeyGen untuk membuat video avatar. Trupeer memiliki paket gratis untuk memulai perekaman layar dan penghalusan video.
Tambahkan kunci API HeyGen Anda di Trupeer
Di Trupeer, buka Integrations → Avatar Integration dan tempelkan kunci API HeyGen Anda dari dashboard HeyGen di bawah Settings → API. Avatar HeyGen Anda akan langsung tersedia di dalam editor Trupeer.
Rekam dan poles video Anda di Trupeer
Pasang ekstensi Chrome Trupeer, rekam walkthrough layar Anda, dan biarkan Trupeer memprosesnya dengan membersihkan skrip, menambahkan zoom, highlight, dan teks otomatis. Tinjau hasilnya dan lakukan pengeditan apa pun yang Anda perlukan.
Pilih avatar HeyGen dan buat
Di dalam pengaturan avatar Trupeer, pilih avatar HeyGen dan bahasa yang kamu inginkan. Trupeer mengirimkan naskah yang sudah dipoles dan rekaman tersebut ke HeyGen, yang kemudian merender video akhir dengan avatar sebagai narator.
Apa yang dibangun oleh tim produk dan pelatihan
Setiap kali rekaman layar perlu terasa lebih manusiawi (demo, tutorial, panduan onboarding), Trupeer dan HeyGen bekerja sama untuk menghasilkan hasil akhir tersebut.
Demo produk dalam skala besar
Rekam sekali demo produk di Trupeer, ganti dengan presenter avatar HeyGen, dan buat versi personalisasi untuk berbagai audiens atau wilayah tanpa perlu merekam ulang apa pun.
Pelatihan dan onboarding perangkat lunak
Ubah proses internal atau panduan penggunaan alat apa pun menjadi video pelatihan yang rapi dengan narator avatar. Penyampaian yang konsisten setiap saat, tanpa perlu menjadwalkan pakar materi untuk setiap angkatan.
Konten produk multibahasa
Rekam sekali saja dalam bahasa Inggris. Trupeer menangani teks dan strukturnya. HeyGen menceritakan ulang dengan avatar dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek, menjadikan lokalisasi konten global sebagai alur kerja, bukan proyek produksi.
Keberhasilan dan dukungan pelanggan
Buat video panduan cara dengan narator avatar untuk pertanyaan dukungan yang umum, cukup profesional untuk mengurangi tiket, cukup personal sehingga terasa seperti jawaban nyata, dan tersedia 24/7 tanpa perlu tim live.
Prospek dan penjangkauan penjualan
Rekam walkthrough produk yang disesuaikan dengan use case prospek di Trupeer, lalu buat versi avatar HeyGen yang terasa seperti demo personal, namun dapat diskalakan ke seluruh pipeline Anda.
