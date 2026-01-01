HeyGen x Superhuman
HeyGen Agent mengubah Superhuman Go menjadi studio kreatif lengkap untuk menghasilkan video dan file audio berkualitas profesional langsung di browser Anda, tanpa perlu meninggalkan apa pun yang sedang Anda kerjakan.
Browser Anda, kini menjadi studio kreatif
HeyGen Agent berada di dalam panel Superhuman Go, bilah samping yang sama yang sudah Anda gunakan untuk bantuan AI di seluruh web. Tidak ada alat baru yang perlu dibuka, tidak ada file yang perlu diekspor, dan tidak ada konteks yang perlu dibangun ulang di aplikasi terpisah.
Buka Go dari halaman mana pun di Chrome atau Edge, masuk ke HeyGen Agent di Agent Store, ketik skrip Anda atau jelaskan apa yang Anda inginkan, lalu pilih output video atau audio. Agen akan melakukan rendering menggunakan akun HeyGen Anda, termasuk avatar Anda, suara Anda, kredit Anda, dan menghasilkan file jadi yang siap dibagikan, disematkan, atau dikirim. Semua proses ini berlangsung di browser yang sudah Anda gunakan.
Instal Go dari toko ekstensi Chrome atau Edge
Unduh ekstensi Superhuman Go dari Chrome Web Store atau Microsoft Edge Add-ons. Masuk dengan akun Superhuman Anda. Go akan aktif di browser Anda dan dapat diakses dari toolbar ekstensi di halaman web mana pun.
Buka Agent Store dan tambahkan HeyGen Agent
Klik ikon Superhuman Go di toolbar browser Anda untuk membuka panel. Buka Agent Store, temukan HeyGen Agent, lalu klik Tambahkan. Agen tersebut akan langsung muncul di panel Go Anda dan akan tersedia di setiap halaman ke depannya.
Hubungkan akun HeyGen Anda
Saat pertama kali menggunakan HeyGen Agent, Anda akan diminta untuk masuk ke akun HeyGen Anda. Lakukan autentikasi melalui OAuth. Avatar kustom, kloning suara, dan kredit paket Anda akan langsung tersedia di panel Go. Tanpa aplikasi terpisah, tanpa kunci API, tanpa penagihan tambahan.
Buat video atau pesan audio pertama Anda
Buka Go dari halaman mana pun, pilih HeyGen Agent, pilih Video atau Audio, ketik skrip Anda, lalu klik Generate. File yang sudah jadi siap diunduh atau dibagikan tanpa perlu meninggalkan halaman yang sedang Anda buka. Untuk hasil terbaik, buat avatar kustom dan kloning suara terlebih dahulu di heygen.com/avatar.
Apa yang Anda buat alih-alih menulis email panjang
Setiap momen ketika pesan video atau audio akan tersampaikan lebih baik daripada teks (pembaruan proyek, rangkuman untuk klien, video penjelasan), HeyGen Agent sudah siap di browser Anda untuk membuatnya.
Video outreach yang dipersonalisasi
Saat Anda berada di CRM atau email, buka Go dan buat video avatar HeyGen berdurasi 30 detik yang dipersonalisasi untuk prospek, termasuk nama, perusahaan, dan masalah mereka. Kirimkan videonya sebelum Anda menutup tab.
Pembaruan pemangku kepentingan
Alih-alih menulis email status proyek yang panjang, buka HeyGen Agent dari alat apa pun yang sedang Anda gunakan, seperti Notion, Linear, atau Google Docs, lalu buat video pembaruan dengan narasi untuk orang-orang yang perlu mengetahuinya.
Pesan untuk tim asinkron
Saat video terasa berlebihan, gunakan output audio HeyGen Agent untuk mengirim pesan suara yang dihasilkan dari skrip, dengan suara kloning Anda. Ini bisa berupa brief singkat, penjelasan keputusan, atau pembaruan untuk klien.
Rekap klien dan tindak lanjut
Setelah panggilan selesai, selagi Anda masih berada di dalam tool tempat Anda mencatat, buka Go dan buat video rangkuman bernarasi untuk klien yang merangkum keputusan, langkah selanjutnya, dan apa saja yang Anda butuhkan dari mereka.
Komunikasi multibahasa
Bekerja dengan klien atau tim internasional? Buat video atau pesan audio sekali saja, lalu gunakan lebih dari 175 bahasa dan dialek HeyGen untuk menghasilkan versi dalam bahasa mereka langsung dari sesi Go yang sama.
