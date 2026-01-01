HeyGen x Slack
Tim Anda sudah menggunakan Slack setiap hari. Sekarang HeyGen juga ada di sana. Buat video dengan avatar narator tanpa harus meninggalkan workspace Anda, langsung dari channel mana pun, DM, atau perintah slash.
Buat video tanpa meninggalkan Slack
Sebagian besar alat video berada di luar alat yang benar-benar digunakan tim Anda. Saat seseorang membukanya, momennya sudah terlewat. HeyGen sekarang adalah aplikasi Slack native yang cukup diinstal sekali dan tersedia di seluruh workspace Anda.
@mention HeyGen di kanal atau DM mana pun dengan sebuah prompt, dan video jadi akan diposting langsung di thread tersebut. Gunakan perintah slash untuk kontrol penuh. Atur notifikasi video otomatis sehingga video HeyGen yang sudah selesai muncul di kanal yang tepat begitu siap. Tanpa berbagi manual. Tanpa meneruskan tautan.
“@HeyGen buat video sambutan untuk karyawan baru”
Tambahkan HeyGen ke ruang kerja Slack Anda
Klik Tambahkan ke Slack di atas dan berikan otorisasi HeyGen di workspace Anda. Anda memerlukan izin admin Slack. Aplikasi ini terpasang dalam hitungan detik dan langsung tersedia untuk seluruh tim Anda.
Hubungkan akun HeyGen Anda
Setelah menginstal, hubungkan akun HeyGen Anda untuk melakukan autentikasi. Jika Anda belum memilikinya, Anda dapat mendaftar gratis di heygen.com. Paket berbayar akan membuka akses penuh ke pembuatan video dan kembaran digital Anda.
Buat video pertama Anda
Buka channel atau DM mana pun dan ketik @HeyGen diikuti dengan permintaan Anda. HeyGen akan membuat video dengan avatar sebagai narator dan mempostingnya langsung di thread tersebut. Proses ini biasanya memakan waktu 2–5 menit.
Atur notifikasi saluran
Secara opsional, konfigurasikan HeyGen untuk mengirimkan notifikasi bahwa video sudah siap ke saluran tertentu sehingga tim konten, tim penjualan, atau pimpinan L&D Anda selalu tahu saat video baru tersedia.
Tiga cara membuat video di Slack
Setelah HeyGen terpasang di workspace Anda, seluruh tim Anda mendapatkan tiga cara native untuk membuat dan menerima video. Tanpa berpindah aplikasi. Tanpa langkah manual.
@mention di saluran mana pun
Tag @HeyGen di kanal mana pun atau kirim DM dengan prompt berbahasa sederhana. Video jadi akan dibuat dan diposting langsung di thread dalam hitungan menit.
/perintah heygen
Gunakan /heygen untuk kontrol penuh. Tentukan avatar, bahasa, nada, dan skrip. Sempurna untuk jenis video bertemplat atau berulang yang sering digunakan tim Anda.
Notifikasi otomatis
Hubungkan event video HeyGen ke saluran Slack sehingga tim Anda langsung mendapat notifikasi begitu video selesai diproses, lengkap dengan tautan langsung yang siap dibagikan atau ditinjau.
Untuk apa tim menggunakannya
Mulai dari pembaruan kepemimpinan yang benar-benar ditonton hingga video onboarding yang menyapa karyawan baru dengan nama mereka.
Pengumuman eksekutif
Ubah pesan Slack menjadi video pengumuman dari CEO atau head of product yang dikirim ke channel #announcements. Mustahil terlewat dan jauh lebih menarik daripada dinding teks panjang.
Sambutan karyawan baru
Saat seseorang bergabung ke sebuah channel, secara otomatis buat dan kirimkan video sambutan yang dipersonalisasi menggunakan nama mereka, sehingga setiap anggota tim baru merasa diperhatikan sejak hari pertama.
Perayaan kemenangan penjualan
Saat sebuah kesepakatan tertutup di CRM Anda, kirimkan video avatar personal ke #sales-wins untuk merayakan pencapaian tersebut dan menyebut nama sales rep secara khusus sebagai momen apresiasi.
Klip pelatihan sesuai permintaan
Biarkan anggota tim melakukan @mention HeyGen dengan sebuah topik dan langsung mendapatkan video pelatihan singkat atau video penjelasan yang diposting seketika. Sebuah basis pengetahuan swalayan yang dibangun melalui percakapan.
Ringkasan peringatan prioritas tinggi
Ubah pesan Slack yang mendesak menjadi brief video yang dinarasikan avatar untuk kanal prioritas tinggi seperti #incidents atau #security-alerts, sehingga informasi kritis benar-benar mendapat perhatian.
Mulai membuat video dengan AI
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan video AI paling inovatif.