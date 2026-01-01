HeyGen x n8n
HeyGen dan n8n menjadikan pembuatan video sebagai satu langkah dalam alur kerja apa pun, yang dipicu oleh event CRM, pengiriman formulir, jadwal, atau agen AI tanpa perlu menulis integrasi kustom atau membuka editor video.
Alur kerja Anda, kini menghasilkan video
Produksi video biasanya sepenuhnya berada di luar tumpukan otomatisasi Anda. Data mengalir melalui n8n lalu seseorang secara manual mengambil output tersebut dan mengubahnya menjadi video. Serah terima itulah yang menjadi titik kemacetan.
Dengan node HeyGen, langkah itu hilang. Tambahkan node HeyGen di mana saja dalam workflow n8n Anda. Berikan skrip yang diketik langsung, diambil dari node sebelumnya, atau dihasilkan oleh node AI, bersama dengan pengaturan avatar dan suara Anda. Node tersebut memanggil HeyGen API, memantau hingga selesai, dan menghasilkan URL video yang sudah dirender ke langkah berikutnya: pesan Slack, unggahan Google Drive, atau ke mana pun video tersebut perlu dikirim.
Buka panel Nodes dan cari HeyGen
Masuk ke instance n8n Anda, buka workflow apa pun di editor, lalu klik + di kanan atas untuk membuka panel Nodes. Cari HeyGen dan pilih node HeyGen terverifikasi untuk menambahkannya ke kanvas Anda.
Selesaikan penyiapan kredensial pemilik instance
Node terverifikasi memerlukan pengaturan satu kali oleh pemilik instance n8n. Pemilik menambahkan HeyGen API key Anda — yang dapat ditemukan di heygen.com/settings/api — ke penyimpanan kredensial instance. Setelah disimpan, node tersebut tersedia untuk semua pengguna tanpa perlu konfigurasi lebih lanjut.
Konfigurasikan node dengan avatar, skrip, dan suara Anda
Di pengaturan node HeyGen, pilih ID avatar dan suara dari pustaka akun HeyGen Anda, pilih bahasa, lalu hubungkan input skrip yang bisa Anda ketik langsung atau dipetakan dari output node sebelumnya, seperti node OpenAI atau Google Sheets.
Tambahkan node Tunggu, lalu arahkan keluaran video
Video HeyGen memerlukan sedikit waktu untuk diproses. Tambahkan node Wait setelah HeyGen untuk memeriksa status penyelesaiannya, lalu teruskan output video_url ke salah satu dari lebih dari 1.000 aplikasi terhubung di n8n.
Input dan output node HeyGen
Setiap input ke node HeyGen dapat diketik langsung atau dipetakan secara dinamis dari node hulu mana pun; baris spreadsheet, respons AI, kolom formulir, atau payload webhook.
avatar_id
ID avatar yang akan digunakan. Temukan ID avatar di pustaka akun HeyGen Anda atau melalui operasi node Get Avatars.
skrip
Teks yang akan diucapkan avatar. Dapat diketik langsung atau dipetakan dari node hulu (misalnya output OpenAI, sel Sheets, atau field body webhook).
voice_id
Suara yang digunakan avatar. Ambil ID suara yang tersedia menggunakan operasi Get Voices, atau gunakan suara yang sudah disimpan di akun Anda.
bahasa
Kode bahasa untuk narasi (misalnya en, es, ja). Secara default menggunakan bahasa Inggris. Mendukung lebih dari 175 bahasa dan dialek.
dimensi
Rasio aspek output. Gunakan mode lanskap, potret, atau persegi sesuai dengan platform tujuan.
latar belakang
Warna heksadesimal atau URL gambar yang digunakan sebagai latar belakang video. Petakan dari node branding atau sel di Sheets untuk membuat latar belakang berbeda pada setiap video.
Tim apa saja yang mengotomatiskan pekerjaan dengan HeyGen di n8n
Setiap alur kerja yang menghasilkan skrip dari pemicu CRM, formulir, jadwal, atau agen AI kini dapat menghasilkan video di akhir proses.
Berita dan konten otomatis
Tarik konten dari RSS feed atau newsletter, kirimkan kontennya ke node OpenAI untuk menulis skrip, buat video avatar HeyGen, lalu posting ke TikTok, Instagram Reels, atau YouTube Shorts sepenuhnya otomatis, sesuai jadwal.
Video pendekatan personal dalam skala besar
Picu alur kerja dari event CRM atau prospek baru, gunakan node AI untuk menulis skrip personal untuk setiap prospek, buat video avatar HeyGen, dan kirimkan lewat email atau LinkedIn tanpa perlu perekaman manual apa pun.
Briefing dan laporan otomatis
Tarik metrik dari Google Sheets, database, atau alat analitik, buat ringkasan dengan node AI, render video briefing HeyGen, lalu kirimkan ke Slack atau email para pemangku kepentingan setiap minggu, tanpa perlu menyentuh kamera.
Konten pelatihan dan onboarding
Picu alur kerja saat pengguna baru mendaftar atau anggota tim bergabung, buat video onboarding personal dengan HeyGen, dan kirimkan ke kotak masuk mereka, sehingga Anda dapat meningkatkan output L&D tanpa menambah beban kerja tim L&D.
Alur kerja konten multibahasa
Terjemahkan satu naskah menggunakan node bahasa, kirim setiap variannya ke node HeyGen dengan suara yang sesuai, dan hasilkan video avatar terlokalisasi untuk setiap pasar dalam satu kali proses workflow yang sama, tanpa perlu merekam ulang apa pun.
Mulai membuat video dengan AI
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan video AI paling inovatif.