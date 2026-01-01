HeyGen
Integration partner

HeyGen x n8n

HeyGen dan n8n menjadikan pembuatan video sebagai satu langkah dalam alur kerja apa pun, yang dipicu oleh event CRM, pengiriman formulir, jadwal, atau agen AI tanpa perlu menulis integrasi kustom atau membuka editor video.

Hubungkan
Integrasikan dengan alat terkemuka di dunia
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Gambaran integrasi

Alur kerja Anda, kini menghasilkan video

Produksi video biasanya sepenuhnya berada di luar tumpukan otomatisasi Anda. Data mengalir melalui n8n lalu seseorang secara manual mengambil output tersebut dan mengubahnya menjadi video. Serah terima itulah yang menjadi titik kemacetan.

Dengan node HeyGen, langkah itu hilang. Tambahkan node HeyGen di mana saja dalam workflow n8n Anda. Berikan skrip yang diketik langsung, diambil dari node sebelumnya, atau dihasilkan oleh node AI, bersama dengan pengaturan avatar dan suara Anda. Node tersebut memanggil HeyGen API, memantau hingga selesai, dan menghasilkan URL video yang sudah dirender ke langkah berikutnya: pesan Slack, unggahan Google Drive, atau ke mana pun video tersebut perlu dikirim.

1

Buka panel Nodes dan cari HeyGen

Masuk ke instance n8n Anda, buka workflow apa pun di editor, lalu klik + di kanan atas untuk membuka panel Nodes. Cari HeyGen dan pilih node HeyGen terverifikasi untuk menambahkannya ke kanvas Anda.

2

Selesaikan penyiapan kredensial pemilik instance

Node terverifikasi memerlukan pengaturan satu kali oleh pemilik instance n8n. Pemilik menambahkan HeyGen API key Anda — yang dapat ditemukan di heygen.com/settings/api — ke penyimpanan kredensial instance. Setelah disimpan, node tersebut tersedia untuk semua pengguna tanpa perlu konfigurasi lebih lanjut.

3

Konfigurasikan node dengan avatar, skrip, dan suara Anda

Di pengaturan node HeyGen, pilih ID avatar dan suara dari pustaka akun HeyGen Anda, pilih bahasa, lalu hubungkan input skrip yang bisa Anda ketik langsung atau dipetakan dari output node sebelumnya, seperti node OpenAI atau Google Sheets.

4

Tambahkan node Tunggu, lalu arahkan keluaran video

Video HeyGen memerlukan sedikit waktu untuk diproses. Tambahkan node Wait setelah HeyGen untuk memeriksa status penyelesaiannya, lalu teruskan output video_url ke salah satu dari lebih dari 1.000 aplikasi terhubung di n8n.

Referensi node

Input dan output node HeyGen

Setiap input ke node HeyGen dapat diketik langsung atau dipetakan secara dinamis dari node hulu mana pun; baris spreadsheet, respons AI, kolom formulir, atau payload webhook.

Wajib

avatar_id

ID avatar yang akan digunakan. Temukan ID avatar di pustaka akun HeyGen Anda atau melalui operasi node Get Avatars.

Wajib

skrip

Teks yang akan diucapkan avatar. Dapat diketik langsung atau dipetakan dari node hulu (misalnya output OpenAI, sel Sheets, atau field body webhook).

Wajib

voice_id

Suara yang digunakan avatar. Ambil ID suara yang tersedia menggunakan operasi Get Voices, atau gunakan suara yang sudah disimpan di akun Anda.

Opsional

bahasa

Kode bahasa untuk narasi (misalnya en, es, ja). Secara default menggunakan bahasa Inggris. Mendukung lebih dari 175 bahasa dan dialek.

Opsional

dimensi

Rasio aspek output. Gunakan mode lanskap, potret, atau persegi sesuai dengan platform tujuan.

Opsional

latar belakang

Warna heksadesimal atau URL gambar yang digunakan sebagai latar belakang video. Petakan dari node branding atau sel di Sheets untuk membuat latar belakang berbeda pada setiap video.

Kasus penggunaan

Tim apa saja yang mengotomatiskan pekerjaan dengan HeyGen di n8n

Setiap alur kerja yang menghasilkan skrip dari pemicu CRM, formulir, jadwal, atau agen AI kini dapat menghasilkan video di akhir proses.

Ikon tombol putar untuk memulai video AI yang dibuat oleh HeyGen

Berita dan konten otomatis

Tarik konten dari RSS feed atau newsletter, kirimkan kontennya ke node OpenAI untuk menulis skrip, buat video avatar HeyGen, lalu posting ke TikTok, Instagram Reels, atau YouTube Shorts sepenuhnya otomatis, sesuai jadwal.

Ikon putar untuk memulai video yang dihasilkan AI di HeyGen

Video pendekatan personal dalam skala besar

Picu alur kerja dari event CRM atau prospek baru, gunakan node AI untuk menulis skrip personal untuk setiap prospek, buat video avatar HeyGen, dan kirimkan lewat email atau LinkedIn tanpa perlu perekaman manual apa pun.

Ikon tombol putar untuk memulai video yang dihasilkan AI

Briefing dan laporan otomatis

Tarik metrik dari Google Sheets, database, atau alat analitik, buat ringkasan dengan node AI, render video briefing HeyGen, lalu kirimkan ke Slack atau email para pemangku kepentingan setiap minggu, tanpa perlu menyentuh kamera.

Ikon plus yang menunjukkan tindakan tambah atau perluas di antarmuka HeyGen

Konten pelatihan dan onboarding

Picu alur kerja saat pengguna baru mendaftar atau anggota tim bergabung, buat video onboarding personal dengan HeyGen, dan kirimkan ke kotak masuk mereka, sehingga Anda dapat meningkatkan output L&D tanpa menambah beban kerja tim L&D.

Ikon tombol putar untuk memulai video AI yang dibuat oleh HeyGen

Alur kerja konten multibahasa

Terjemahkan satu naskah menggunakan node bahasa, kirim setiap variannya ke node HeyGen dengan suara yang sesuai, dan hasilkan video avatar terlokalisasi untuk setiap pasar dalam satu kali proses workflow yang sama, tanpa perlu merekam ulang apa pun.

Mulai membuat video dengan AI

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan video AI paling inovatif.

Mulai gratis
CTA background