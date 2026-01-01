HeyGen x n8n

Produksi video biasanya sepenuhnya berada di luar tumpukan otomatisasi Anda. Data mengalir melalui n8n lalu seseorang secara manual mengambil output tersebut dan mengubahnya menjadi video. Serah terima itulah yang menjadi titik kemacetan.

Dengan node HeyGen, langkah itu hilang. Tambahkan node HeyGen di mana saja dalam workflow n8n Anda. Berikan skrip yang diketik langsung, diambil dari node sebelumnya, atau dihasilkan oleh node AI, bersama dengan pengaturan avatar dan suara Anda. Node tersebut memanggil HeyGen API, memantau hingga selesai, dan menghasilkan URL video yang sudah dirender ke langkah berikutnya: pesan Slack, unggahan Google Drive, atau ke mana pun video tersebut perlu dikirim.