HeyGen x Make
Jika otomatisasi video Anda memerlukan logika bercabang, iterator, router, dan kontrol bersyarat yang sesungguhnya, HeyGen di kanvas visual Make adalah tempat Anda membangunnya.
HeyGen sebagai modul di dalam sistem Anda
Alat otomatisasi lain memperlakukan HeyGen sebagai tujuan akhir—langkah terakhir dalam sebuah rantai sederhana. Make justru memperlakukannya sebagai komponen di dalam sebuah sistem yang hidup. Anda dapat mengalirkan data ke HeyGen dari pemicu apa pun, menerapkan logika bersyarat untuk menentukan video apa yang akan dibuat, menjalankan HeyGen di setiap baris sebuah dataset menggunakan Iterator, menggabungkan hasilnya, dan membagi alur langkah berikutnya berdasarkan apakah video tersebut berhasil atau gagal.
Itulah perbedaan Make. Bukan sekadar "ketika X terjadi, buat video." Tetapi "ketika X terjadi, periksa Y, jika kondisi Z terpenuhi, lakukan iterasi pada setiap record, buat video dengan template berbeda untuk tiap segmen, tangani error di cabang A, dan teruskan tautan yang sudah selesai ke cabang B." Sebuah sistem, bukan jalan pintas.
“Picu saat ada kontak HubSpot baru → buat video sambutan di HeyGen → kirim lewat Gmail”
Buka Make dan buat skenario baru
Masuk ke make.com dan klik Create a new scenario. Di kanvas, klik tanda + untuk menambahkan modul pertama Anda dan cari HeyGen.
Hubungkan akun HeyGen Anda
Saat diminta, klik Tambah untuk membuat koneksi baru. Masukkan kunci API HeyGen Anda dari dasbor di bawah Settings → API. Koneksi akan tersimpan dan dapat digunakan kembali.
Bangun skenario Anda di sekitar modul HeyGen
Tambahkan pemicu (Google Sheets, Typeform, HubSpot, webhook), konfigurasikan modul aksi HeyGen Anda dengan memetakan field data, lalu tambahkan langkah-langkah lanjutan menggunakan modul Router dan filter milik Make.
Uji, debug, dan aktifkan
Klik Jalankan sekali untuk mengeksekusi dan melihat setiap modul berjalan secara real time. Gunakan debugger langsung Make untuk memeriksa input dan output. Saat semuanya sudah benar, ubah status menjadi Aktif.
Apa yang HeyGen dapat lakukan di dalam sebuah skenario
HeyGen muncul sebagai serangkaian modul native Make — trigger, action, dan pencarian — yang masing-masing dapat dikonfigurasi dengan pemetaan data dan kontrol logika milik Make.
Klon video avatar
Dipicu ketika video HeyGen selesai dirender — baik berhasil maupun gagal — untuk memulai langkah-langkah routing dan pengiriman berikutnya.
Buat video avatar
Hasilkan video personal dengan menggunakan template HeyGen yang telah disimpan, lalu masukkan variabel dinamis dari sumber data Anda pada setiap iterasi.
Buat video dari template
Buat video avatar berbicara yang sangat realistis dari satu foto saja dengan gerakan dan ekspresi canggih yang didukung AI.
Terjemahkan video
Kirim video HeyGen apa pun untuk diterjemahkan ke lebih dari 175 bahasa dengan sinkronisasi bibir, yang dapat digunakan sebagai langkah pasca-produksi di cabang skenario mana pun.
Hasilkan video Avatar IV
Hasilkan video lengkap dengan narasi avatar dari sebuah skrip, ID avatar, dan suara, dengan data dinamis apa pun yang dipetakan dari modul-modul sebelumnya.
Unggah aset
Kirim file gambar, video, atau audio ke penyimpanan HeyGen dari modul sebelumnya, sehingga siap digunakan sebagai input untuk pembuatan video di tahap berikutnya.
Daftar avatar yang tersedia
Ambil semua avatar di akun HeyGen Anda secara dinamis. Berguna untuk skenario yang memilih avatar secara kondisional.
Ambil video berdasarkan ID
Ambil status, URL, dan metadata untuk video tertentu. Digunakan dalam loop polling atau langkah serah terima setelah proses pembuatan selesai.
Untuk apa para pembuat menggunakannya
Pengguna tingkat lanjut Make membangun otomatisasi video yang dapat diskalakan, bercabang, dan menangani berbagai skenario khusus.
Video personalisasi massal
Gunakan Iterator untuk memproses setiap baris di Google Sheet, menghasilkan video avatar HeyGen yang unik untuk setiap record, dan mengirimkan kembali tautan yang sudah jadi ke CRM Anda.
Pengarahan video berbasis segmen
Gunakan Router untuk membagi outreach berdasarkan segmen — akun enterprise mendapatkan satu template, SMB mendapatkan yang lain — sehingga setiap segmen menerima video yang paling sesuai.
Lokalisasi otomatis
Buat satu video master, lalu gunakan Iterator milik Make untuk mengirimkannya ke modul Translate HeyGen untuk setiap bahasa target.
Pengiriman video yang dipicu oleh acara
Picu video HeyGen kustom setiap kali terjadi pembelian, webinar dihadiri, atau formulir dikirim.
Pipeline dengan penanganan error
Buat rute error untuk setiap modul HeyGen. Jika sebuah video gagal, otomatis catat ke log, kirimkan peringatan lewat Slack, dan antrekan percobaan ulang.
