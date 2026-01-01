HeyGen x Make

Jika otomatisasi video Anda memerlukan logika bercabang, iterator, router, dan kontrol bersyarat yang sesungguhnya, HeyGen di kanvas visual Make adalah tempat Anda membangunnya.

Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Gambaran integrasi

HeyGen sebagai modul di dalam sistem Anda

Alat otomatisasi lain memperlakukan HeyGen sebagai tujuan akhir—langkah terakhir dalam sebuah rantai sederhana. Make justru memperlakukannya sebagai komponen di dalam sebuah sistem yang hidup. Anda dapat mengalirkan data ke HeyGen dari pemicu apa pun, menerapkan logika bersyarat untuk menentukan video apa yang akan dibuat, menjalankan HeyGen di setiap baris sebuah dataset menggunakan Iterator, menggabungkan hasilnya, dan membagi alur langkah berikutnya berdasarkan apakah video tersebut berhasil atau gagal.

Itulah perbedaan Make. Bukan sekadar "ketika X terjadi, buat video." Tetapi "ketika X terjadi, periksa Y, jika kondisi Z terpenuhi, lakukan iterasi pada setiap record, buat video dengan template berbeda untuk tiap segmen, tangani error di cabang A, dan teruskan tautan yang sudah selesai ke cabang B." Sebuah sistem, bukan jalan pintas.

Picu saat ada kontak HubSpot baru → buat video sambutan di HeyGen → kirim lewat Gmail

1

Buka Make dan buat skenario baru

Masuk ke make.com dan klik Create a new scenario. Di kanvas, klik tanda + untuk menambahkan modul pertama Anda dan cari HeyGen.

2

Hubungkan akun HeyGen Anda

Saat diminta, klik Tambah untuk membuat koneksi baru. Masukkan kunci API HeyGen Anda dari dasbor di bawah Settings → API. Koneksi akan tersimpan dan dapat digunakan kembali.

3

Bangun skenario Anda di sekitar modul HeyGen

Tambahkan pemicu (Google Sheets, Typeform, HubSpot, webhook), konfigurasikan modul aksi HeyGen Anda dengan memetakan field data, lalu tambahkan langkah-langkah lanjutan menggunakan modul Router dan filter milik Make.

4

Uji, debug, dan aktifkan

Klik Jalankan sekali untuk mengeksekusi dan melihat setiap modul berjalan secara real time. Gunakan debugger langsung Make untuk memeriksa input dan output. Saat semuanya sudah benar, ubah status menjadi Aktif.

Modul

Apa yang HeyGen dapat lakukan di dalam sebuah skenario

HeyGen muncul sebagai serangkaian modul native Make — trigger, action, dan pencarian — yang masing-masing dapat dikonfigurasi dengan pemetaan data dan kontrol logika milik Make.

Pemicu

Klon video avatar

Dipicu ketika video HeyGen selesai dirender — baik berhasil maupun gagal — untuk memulai langkah-langkah routing dan pengiriman berikutnya.

Tindakan

Buat video avatar

Hasilkan video personal dengan menggunakan template HeyGen yang telah disimpan, lalu masukkan variabel dinamis dari sumber data Anda pada setiap iterasi.

Tindakan

Buat video dari template

Buat video avatar berbicara yang sangat realistis dari satu foto saja dengan gerakan dan ekspresi canggih yang didukung AI.

Tindakan

Terjemahkan video

Kirim video HeyGen apa pun untuk diterjemahkan ke lebih dari 175 bahasa dengan sinkronisasi bibir, yang dapat digunakan sebagai langkah pasca-produksi di cabang skenario mana pun.

Tindakan

Hasilkan video Avatar IV

Hasilkan video lengkap dengan narasi avatar dari sebuah skrip, ID avatar, dan suara, dengan data dinamis apa pun yang dipetakan dari modul-modul sebelumnya.

Tindakan

Unggah aset

Kirim file gambar, video, atau audio ke penyimpanan HeyGen dari modul sebelumnya, sehingga siap digunakan sebagai input untuk pembuatan video di tahap berikutnya.

Cari

Daftar avatar yang tersedia

Ambil semua avatar di akun HeyGen Anda secara dinamis. Berguna untuk skenario yang memilih avatar secara kondisional.

Cari

Ambil video berdasarkan ID

Ambil status, URL, dan metadata untuk video tertentu. Digunakan dalam loop polling atau langkah serah terima setelah proses pembuatan selesai.

Kasus penggunaan

Untuk apa para pembuat menggunakannya

Pengguna tingkat lanjut Make membangun otomatisasi video yang dapat diskalakan, bercabang, dan menangani berbagai skenario khusus.

Video personalisasi massal

Gunakan Iterator untuk memproses setiap baris di Google Sheet, menghasilkan video avatar HeyGen yang unik untuk setiap record, dan mengirimkan kembali tautan yang sudah jadi ke CRM Anda.

Pengarahan video berbasis segmen

Gunakan Router untuk membagi outreach berdasarkan segmen — akun enterprise mendapatkan satu template, SMB mendapatkan yang lain — sehingga setiap segmen menerima video yang paling sesuai.

Lokalisasi otomatis

Buat satu video master, lalu gunakan Iterator milik Make untuk mengirimkannya ke modul Translate HeyGen untuk setiap bahasa target.

Pengiriman video yang dipicu oleh acara

Picu video HeyGen kustom setiap kali terjadi pembelian, webinar dihadiri, atau formulir dikirim.

Pipeline dengan penanganan error

Buat rute error untuk setiap modul HeyGen. Jika sebuah video gagal, otomatis catat ke log, kirimkan peringatan lewat Slack, dan antrekan percobaan ulang.

