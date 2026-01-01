HeyGen
HeyGen x HubSpot

71% pembeli mengharapkan personalisasi. "Hi {first_name}" saja sudah tidak cukup lagi. HeyGen menghadirkan video personal dengan narator avatar langsung ke dalam alur kerja HubSpot Anda.

Integrasikan dengan alat terkemuka di dunia
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Gambaran integrasi

Video sebagai alur kerja, bukan sekadar renungan belakangan

Kebanyakan tim memperlakukan video sebagai proses produksi terpisah. Anda merekam sesuatu, seseorang mengeditnya, seseorang mengunggahnya, lalu seseorang menempelkan tautannya ke dalam email. Pada saat semua itu selesai, momennya sudah terlewat.

Dengan HeyGen yang diinstal dari HubSpot Marketplace, pembuatan video menjadi aksi alur kerja native. Sama saja seperti mengirim email, memperbarui properti, atau menetapkan tugas. Ketika sebuah kontak memenuhi pemicu pendaftaran Anda, HeyGen membuat video avatar yang dipersonalisasi menggunakan data CRM mereka, menuliskan tautan tersebut langsung ke catatan kontak mereka, dan aksi alur kerja Anda berikutnya dapat otomatis menyertakan video itu di dalam email. Seluruh prosesnya berjalan tanpa perlu campur tangan.

Tip: Tambahkan tautan yang dapat dibagikan ke video yang dihasilkan untuk disematkan dalam email, ditambahkan ke catatan deal, atau digunakan dalam sequence.

1

Instal HeyGen dari HubSpot Marketplace

Buka HubSpot App Marketplace, cari HeyGen, lalu klik Install. Berikan izin untuk mengelola dan melihat data CRM Anda. Dua properti kontak kustom akan dibuat secara otomatis.

2

Hubungkan akun HeyGen Anda

Selama proses instalasi, masukkan token API HeyGen Anda dari dashboard di bawah Settings → API. Ini akan menghubungkan HeyGen ke HubSpot dan membuat avatar, template, serta suara Anda tersedia di dalam workflow.

3

Tambahkan tindakan HeyGen ke dalam alur kerja

Di HubSpot Workflows, tambahkan custom action Generate a HeyGen personalized video for a contact. Pilih template, petakan properti kontak HubSpot ke variabel skrip, lalu atur bahasa dan pengaturan avatar.

4

Gunakan tautan video di email Anda

Tambahkan tindakan kedua untuk mengirim email pemasaran. Sisipkan properti heygen_video_gif sebagai gambar pratinjau animasi yang ditautkan ke heygen_video_url.

Pemicu alur kerja

Video personal untuk setiap tahap

Video bukan hanya untuk meningkatkan kesadaran di bagian atas funnel. Dengan HeyGen yang dipicu di dalam workflow HubSpot, Anda dapat secara otomatis menyajikan video yang tepat di setiap titik interaksi.

Pengiriman formulir

Pemeliharaan prospek

Picu video ikhtisar produk yang dipersonalisasi segera setelah prospek baru mengisi formulir, menyapa mereka dengan nama dan menyampaikan pesan yang relevan dengan industri serta masalah mereka, sebelum tim sales Anda melakukan tindak lanjut.

Kehadiran acara

Tindak lanjut acara

Setelah webinar atau konferensi, masukkan para peserta ke dalam sebuah alur kerja yang menghasilkan video ucapan terima kasih yang dipersonalisasi, yang menyinggung acara yang mereka hadiri, topik yang dibahas, serta langkah selanjutnya yang jelas.

Perubahan tahap kesepakatan

Urutan penjualan

Saat sebuah kesepakatan berpindah ke tahap penting, otomatis kirimkan video tindak lanjut yang dipersonalisasi dari avatar sales yang merangkum percakapan, menampilkan studi kasus yang relevan, dan mendorong prospek untuk segera mengambil keputusan.

Pelanggan baru dibuat

Onboarding pelanggan

Kirimkan video "Panduan Memulai" yang dipersonalisasi kepada setiap pelanggan baru dengan menggunakan nama, perusahaan, dan jenis paket mereka untuk memandu mereka melalui fitur-fitur utama yang paling relevan dengan kebutuhan penggunaan mereka.

Tonggak produk

Adopsi produk

Picu video dorongan adopsi ketika pelanggan belum menggunakan fitur utama, mencapai tonggak penggunaan, atau mendekati masa perpanjangan, sehingga mereka tetap terlibat dan nilai produk terus berkembang sepanjang siklus hidup mereka.

Pemicu alur kerja apa pun

Kampanye global

Gunakan preferensi bahasa kontak atau data negara untuk membuat dan mengirim video dalam lebih dari 175 bahasa, menghadirkan konten yang sepenuhnya terlokalisasi dengan narasi avatar ke setiap pasar hanya dari satu alur kerja.

Kasus penggunaan

Apa yang dibuat oleh tim pemasaran dan penjualan

Tim HubSpot menggunakan HeyGen untuk menambahkan video ke alur kerja yang sudah mereka jalankan, sehingga kampanye yang ada menjadi lebih personal tanpa menambah beban produksi.

Kampanye email dengan video

Ganti thumbnail email statis dengan pratinjau GIF HeyGen yang diputar saat kursor diarahkan, sehingga mendorong peningkatan terbukti sebesar 65% pada rasio klik ketika video disertakan dalam email pemasaran.

ABM dan penjangkauan tertarget

Daftarkan akun-akun bernilai tinggi ke dalam alur kerja yang menghasilkan video eksekutif personal, yang mereferensikan perusahaan, industri, dan titik masalah spesifik mereka, sehingga pendekatan ke perusahaan besar terasa benar-benar khusus.

Rangkaian tindak lanjut setelah demo

Kirimkan rekap video personal setelah setiap demo, yang merangkum hal-hal yang dibahas, menyoroti use case yang paling relevan, dan mendorong prospek hingga menandatangani kontrak.

Kampanye keterlibatan ulang

Saat sebuah prospek tiba-tiba tidak lagi membuka email, tidak mengklik apa pun, dan tidak ada aktivitas deal, otomatis kirimkan video personal yang mampu menembus kebisingan dan menghidupkan kembali percakapan dengan sentuhan manusiawi.

Rangkaian drip multibahasa

Gunakan properti preferensi bahasa HubSpot untuk secara otomatis membuat dan mengirim video dalam bahasa asli kontak. Alur kerja yang sama, dilokalkan untuk setiap pasar.

