HeyGen x HubSpot

Video bukan hanya untuk meningkatkan kesadaran di bagian atas funnel. Dengan HeyGen yang dipicu di dalam workflow HubSpot, Anda dapat secara otomatis menyajikan video yang tepat di setiap titik interaksi.

Pengiriman formulir Pemeliharaan prospek Picu video ikhtisar produk yang dipersonalisasi segera setelah prospek baru mengisi formulir, menyapa mereka dengan nama dan menyampaikan pesan yang relevan dengan industri serta masalah mereka, sebelum tim sales Anda melakukan tindak lanjut.

Kehadiran acara Tindak lanjut acara Setelah webinar atau konferensi, masukkan para peserta ke dalam sebuah alur kerja yang menghasilkan video ucapan terima kasih yang dipersonalisasi, yang menyinggung acara yang mereka hadiri, topik yang dibahas, serta langkah selanjutnya yang jelas.

Perubahan tahap kesepakatan Urutan penjualan Saat sebuah kesepakatan berpindah ke tahap penting, otomatis kirimkan video tindak lanjut yang dipersonalisasi dari avatar sales yang merangkum percakapan, menampilkan studi kasus yang relevan, dan mendorong prospek untuk segera mengambil keputusan.

Pelanggan baru dibuat Onboarding pelanggan Kirimkan video "Panduan Memulai" yang dipersonalisasi kepada setiap pelanggan baru dengan menggunakan nama, perusahaan, dan jenis paket mereka untuk memandu mereka melalui fitur-fitur utama yang paling relevan dengan kebutuhan penggunaan mereka.

Tonggak produk Adopsi produk Picu video dorongan adopsi ketika pelanggan belum menggunakan fitur utama, mencapai tonggak penggunaan, atau mendekati masa perpanjangan, sehingga mereka tetap terlibat dan nilai produk terus berkembang sepanjang siklus hidup mereka.