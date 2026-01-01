HeyGen x Granola
Granola menangkap semua yang dikatakan dalam rapat Anda. HeyGen mengubahnya menjadi video realistis dengan avatar dan suara. Terhubung melalui Claude lewat MCP, satu prompt saja sudah cukup untuk mengubah catatan panggilan menjadi video jadi lengkap dengan narasi.
Granola membaca situasi, HeyGen membuat videonya
Saat Anda mengetik prompt yang merujuk pada rapat Granola dan video HeyGen dalam satu kalimat, Claude mengidentifikasi alat yang dibutuhkan dan memanggilnya secara berurutan: pertama membaca riwayat rapat Anda dari Granola, lalu membuat video tersebut melalui HeyGen.
Claude memanggil list_meetings untuk menemukan panggilan yang tepat berdasarkan nama, tanggal, atau peserta, lalu get_meetings untuk mengambil catatan lengkapnya. Claude menulis skrip sepanjang durasi video dari konten tersebut, lalu mengirimkannya ke create_video_agent. Agen menangani sisanya dan Anda akan mendapatkan video di pustaka HeyGen Anda ketika proses rendering selesai.
“Ambil rekaman rapat Granola saya yang terbaru dan ubah menjadi video HeyGen berdurasi 60 detik yang bisa saya kirim di Slack untuk orang-orang yang tidak hadir.”
Hubungkan Granola di Claude Connectors
Di Claude, buka menu kiri atas → Customize → Connectors. Klik +, lalu Browse connectors, cari Granola, dan klik +. Halaman masuk akan terbuka — masuk ke akun Granola Anda untuk memberikan izin akses otorisasi kepada Claude. Untuk Claude Code, jalankan: claude mcp add granola --transport http https://mcp.granola.ai/mcp
Tambahkan HeyGen sebagai konektor kustom
Buka developers.heygen.com/mcp/overview dan salin URL endpoint MCP. Kembali ke Claude Connectors, klik + → Add custom connector, beri nama HeyGen, lalu tempel endpoint berikut: https://mcp.heygen.com/mcp/v1/
Pastikan kedua konektor dalam posisi aktif
Sebelum memulai percakapan, pastikan konektor Granola dan HeyGen sudah diaktifkan (toggled on) di sesi Claude aktif Anda. Keduanya harus diaktifkan secara bersamaan agar Claude dapat memanggilnya dalam alur kerja yang sama. Anda dapat memeriksa alat mana yang tersedia dengan bertanya kepada Claude: What MCP tools do you have access to?
Jalankan prompt pertama Anda dan salin URL sesi
Coba gunakan prompt action-item seperti di atas, atau mulai dengan: Ambil rapat Granola terbaru saya dan ubah menjadi video HeyGen 60 detik yang bisa saya kirim di Slack.
Bagaimana tiga sistem terhubung dalam satu prompt
Claude bertindak sebagai pengatur orkestra, membaca dari Granola, menalar tentang kontennya, dan menulis ke HeyGen. Kedua alat ini tidak saling mengetahui keberadaan satu sama lain. Claude adalah jembatannya.
Granola memberikan cita rasa
Menyediakan riwayat rapat sebagai alat yang dapat di-query. Claude membaca catatan, transkrip, dan daftar peserta dari sini.
Claude membaca konteksnya
Mengorkestrasi kedua MCP. Merangkum catatan menjadi sebuah skrip dan memanggil HeyGen untuk memproduksi videonya.
HeyGen membuat videonya
Menerima prompt dan merender video. Mengembalikan status dan ID video saat proses selesai.
Alat yang benar-benar digunakan Claude
Setiap alat yang tercantum di sini benar-benar ada, diambil dari dokumentasi MCP resmi yang diterbitkan untuk Granola dan HeyGen. Claude memilih dan menyusunnya berdasarkan apa yang diminta oleh prompt Anda.
daftar_rapat
Pindai daftar rapat Anda berdasarkan judul, tanggal, atau peserta. Menghasilkan ID rapat, judul, tanggal, dan peserta. Dalam paket berbayar, juga menyertakan catatan yang dibagikan kepada Anda dan dapat difilter berdasarkan folder.
dapatkan_rapat
Ambil seluruh konten rapat berdasarkan ID — catatan pribadi, catatan yang disempurnakan AI, dan daftar peserta. Ini adalah alat yang mengambil substansi rapat sebenarnya yang digunakan Claude untuk menulis skrip video.
query_granola_meetings
Mengobrol langsung dengan catatan Granola Anda. Berguna untuk pertanyaan terbuka seperti "apa yang kita putuskan tentang penetapan harga di semua panggilan saya bulan lalu?"
dapatkan_transkrip_rapat
Perbesar ke transkrip mentah dengan identifikasi pembicara. Berguna saat Anda menginginkan kutipan persis untuk naskah video Anda, bukan catatan yang diringkas oleh AI.
buat_video_agent
Pembuatan video sekali proses dari sebuah prompt. Agen akan menangani penulisan skrip, pemilihan avatar, komposisi adegan, dan rendering secara otomatis.
get_video_agent_session
Lakukan polling status, progres, dan video_id untuk sesi agen yang sedang aktif. Claude memanggil ini setelah create_video_agent untuk mengetahui kapan video siap dan mengambil URL unduhan.
buat_video_dari_avatar
Pembuatan video secara eksplisit dengan menggunakan avatar ID tertentu, voice ID tertentu, dan teks skrip. Gunakan ini sebagai pengganti create_video_agent ketika Anda ingin mengontrol secara langsung tampilan avatar dan pemilihan suara.
desain_suara
Temukan suara yang cocok dengan deskripsi bahasa alami. Mengembalikan hingga 3 kecocokan. Berguna untuk prompt yang tidak menyebutkan suara tertentu.
buat_terjemahan_video
Terjemahkan video yang dihasilkan ke satu atau beberapa bahasa target dengan kloning suara dan sinkronisasi bibir. Rangkai langkah ini setelah create_video_agent untuk menghasilkan video rangkuman multibahasa.
Mengubah rapat menjadi momentum
Tujuannya bukan sekadar video rangkuman. Tujuannya adalah video yang mendorong para pemangku kepentingan yang diperlukan untuk terlibat dan bergerak tepat waktu, bahkan mereka yang tidak ikut dalam panggilan tersebut.
Tindak lanjut rapat
Alur kerja utamanya: tarik rapat terbaru, buat video 60 detik yang dibuka dengan hasil akhirnya, menjelaskan setiap keputusan, menyebut setiap penanggung jawab beserta tugas dan tenggat waktunya, lalu ditutup dengan satu permintaan yang sangat jelas. Kirimkan ke Slack.
Rapat pengarahan pemangku kepentingan
Ambil catatan dari rapat strategi, peluncuran, atau eksekutif dan buat video narasi untuk orang-orang yang perlu bertindak tetapi tidak hadir. Bukan ringkasan generik, melainkan penjelasan langsung tentang apa yang perlu mereka ketahui dan lakukan.
Keputusan peluncuran dan proyek
Saat strategi peluncuran, arah proyek, atau keputusan penting dikunci dalam sebuah rapat, buat video yang menyampaikan keputusan tersebut dengan jelas. Jelaskan siapa yang bertanggung jawab atas setiap bagian peluncuran, apa saja yang sudah final, dan masukan apa yang masih dibutuhkan beserta tenggat waktunya.
Akuntabilitas lintas rapat
Gunakan query_granola_meetings untuk menampilkan item tindakan yang masih terbuka di berbagai panggilan, lalu buat video yang menyebutkan setiap penanggung jawab dan tugas yang masih tertunda.
Rekap rapat multibahasa
Hasilkan video action-item dari catatan Granola dalam bahasa Inggris, lalu lanjutkan dengan create_video_translation untuk versi internasional — sorotan yang sama, dalam bahasa mereka, dengan lip-sync — hanya dari satu prompt Claude.
