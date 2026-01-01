HeyGen x FlowShare
FlowShare menangkap setiap langkah dari proses apa pun saat Anda melakukannya. HeyGen mengubah panduan yang telah ditangkap itu menjadi video avatar AI lengkap dengan narasi. Bersama-sama, keduanya melatih seluruh tim Anda tanpa naskah, perangkat lunak perekaman, atau pengeditan manual.
Dokumentasikan proses, dapatkan video dengan narasi
Integrasi HeyGen berada di dalam menu Ekspor FlowShare; tempat yang sama seperti saat Anda mengekspor dokumen PDF atau Word. Tidak ada API yang perlu dikonfigurasi, tidak ada alat terpisah yang perlu dibuka, dan tidak ada konten yang perlu disiapkan. Alur Anda sudah ada di sana.
Setelah Anda merekam sebuah panduan di FlowShare, buka panel Ekspor, pilih HeyGen, pilih avatar, suara, dan bahasa Anda, lalu klik buat. FlowShare mengirimkan konten setiap langkah ke HeyGen, yang kemudian merender video avatar dengan setiap langkah dinarasikan secara berurutan. Video yang sudah jadi dikembalikan ke FlowShare dan siap untuk dibagikan.
Buka Pengaturan FlowShare dan masuk ke Integrasi
Di FlowShare, buka Pengaturan dan masuk ke tab Integrasi. Anda akan menemukan HeyGen tercantum di sana. Klik ikon HeyGen untuk memulai pengaturan.
Hubungkan akun HeyGen Anda
Masukkan kunci API HeyGen Anda — yang tersedia di heygen.com/settings/api — ke dalam panel konfigurasi HeyGen di FlowShare. FlowShare akan memverifikasi koneksi dan memuat avatar serta suara yang tersedia. Pengaturan integrasi Anda dapat diekspor dalam file pengaturan .fss dan didistribusikan ke semua instance tim.
Rekam sebuah alur seperti biasanya
Rekam proses apa pun di FlowShare dengan menjalankannya di aplikasi Windows mana pun. Setelah selesai, tinjau deskripsi langkah yang dibuat secara otomatis, edit jika diperlukan, dan blur secara massal data sensitif. Deskripsi langkah ini akan menjadi naskah narasi HeyGen — jadi pastikan deskripsinya jelas dan lengkap.
Ekspor ke HeyGen dan terima video Anda
Buka panel Ekspor, pilih HeyGen, lalu pilih avatar, suara, dan bahasa Anda, kemudian klik Generate. FlowShare mengirimkan konten langkah ke HeyGen, yang kemudian merender video avatar dengan narasi dan mengembalikannya ke FlowShare. Video tersebut sekarang tersedia bersama ekspor lainnya — siap untuk dibagikan, dipublikasikan ke Portal, atau dikirim ke LMS Anda.
Input dan output node HeyGen
Integrasi HeyGen menambahkan video avatar ke pustaka ekspor FlowShare yang sudah ada. Panduan Anda tetap berada di FlowShare, siap diekspor dalam format yang sesuai dengan kebutuhan, termasuk beberapa format sekaligus.
Panduan bermerek yang dapat dicetak untuk proses apa pun
PowerPoint
Deck pelatihan siap-presentasi lengkap dengan tangkapan layar
Kata
Manual yang dapat diedit dalam format DOCX
HTML
Demo interaktif untuk penyematan di web
PNG
Tangkapan layar terpisah untuk setiap langkah
MP4
Ekspor video tangkapan layar sederhana
SCORM / xAPI
Paket e-learning yang kompatibel dengan LMS
HeyGen
Video dengan narasi avatar AI dari alur Anda
Siapa yang membangun apa dengan FlowShare dan HeyGen
Di mana pun panduan proses akan lebih efektif dengan seorang presenter (pelatihan ERP, peluncuran perangkat lunak, materi onboarding), HeyGen secara otomatis mengubah panduan tertulis menjadi video dengan narasi.
Video pelatihan ERP dan SAP
FlowShare dibuat untuk perangkat lunak kompleks seperti SAP. Rekam alur kerja ERP — posting faktur, pesanan pembelian, penerimaan barang — dan hasilkan video HeyGen dengan narasi yang memandu staf melalui setiap langkah tanpa perlu pelatih hadir di ruangan.
Perangkat lunak dan manajemen perubahan
Saat sistem baru mulai digunakan, dokumentasikan setiap proses penting di FlowShare dan buat pustaka video HeyGen hanya dalam hitungan jam — bukan minggu. Berikan setiap departemen panduan tur proses yang relevan bagi mereka, lengkap dengan narasi, bahkan sebelum hari pertama.
Onboarding karyawan dalam skala besar
Tim HR dan L&D dapat mendokumentasikan setiap tugas onboarding — mulai dari pengaturan payroll hingga pengajuan biaya — dan membuat panduan video dengan narasi untuk masing-masing tugas. Karyawan baru mendapatkan panduan yang konsisten dan berkualitas tinggi, apa pun siapa yang tersedia untuk melatih mereka.
Dokumentasi proses multibahasa
FlowShare mendukung terjemahan ke berbagai bahasa melalui add-on AutoTranslation. Padukan dengan lebih dari 175 bahasa suara HeyGen untuk menghasilkan panduan proses yang sama sebagai video bersuara dalam bahasa apa pun — hanya dari satu rekaman alur asli.
Pemberdayaan pelanggan dan mitra
Vendor perangkat lunak dan konsultan dapat mendokumentasikan proses yang berhadapan langsung dengan klien di FlowShare dan menyajikan tutorial video HeyGen dengan narasi berdampingan dengan panduan tertulis — memberikan pengalaman onboarding yang lebih kaya bagi pelanggan tanpa menambah waktu produksi.
Mulai membuat video dengan AI
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan video AI paling inovatif.