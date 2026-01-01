HeyGen
Integration partner

HeyGen x Clay

Clay mengetahui segalanya tentang prospek Anda. HeyGen mengubah kecerdasan itu menjadi video yang dipersonalisasi. Bersama-sama, keduanya menggantikan pendekatan cold outreach generik dengan sesuatu yang benar-benar direspons oleh para prospek.

Hubungkan
Integrasikan dengan alat terkemuka di dunia
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Gambaran integrasi

Video personal berbasis data, dalam skala besar

Playbook outreach lama — membangun daftar, menulis template, lalu mengirimkannya massal — sudah tidak efektif. Pembeli bisa langsung mengenali pesan generik dari jauh. Integrasi HeyGen × Clay memperbaiki masalah ini sampai ke akarnya.

Clay memperkaya setiap prospek dengan konteks yang membuat personalisasi benar-benar terasa: pendanaan terbaru perusahaan mereka, tumpukan teknologi yang mereka gunakan, posisi yang baru saja mereka buka, dan titik masalah yang paling relevan untuk industri mereka. HeyGen menggunakan data tersebut untuk menghasilkan video avatar unik bagi setiap prospek, dengan nama mereka diucapkan dengan jelas, perusahaan mereka disebutkan sesuai konteks, dan pesan yang mengena karena benar-benar membahas kebutuhan mereka. Setiap video terasa seperti direkam khusus untuk mereka. Padahal tidak satu pun yang benar-benar direkam secara individual.

Setiap field yang ditampilkan Clay dapat dijadikan variabel dalam skrip HeyGen Anda.

1

Bangun dan perkaya tabel prospek Anda di Clay

Impor prospek Anda atau buat daftar menggunakan filter ICP Clay dan lebih dari 150 sumber data. Jalankan waterfall enrichment untuk menarik sinyal pendanaan, tumpukan teknologi, dan intent perekrutan.

2

Tambahkan HeyGen sebagai tindakan pengayaan

Di tabel Clay Anda, klik Add enrichment dan cari HeyGen. Hubungkan akun Anda menggunakan API key. Pilih antara Create Avatar Video atau Generate Video from Template.

3

Buat template skrip personal Anda

Buat kolom teks skrip di tabel Anda. Gunakan kolom yang sudah diperkaya Clay sebagai variabel dinamis — merujuk ke nama depan, berita perusahaan, putaran pendanaan, atau kolom lainnya.

4

Jalankan, kumpulkan tautan, dan terapkan ke outreach

Jalankan enrichment HeyGen di seluruh tabel Anda. Tautan video akan ditulis kembali secara otomatis. Ekspor tautan tersebut ke dalam rangkaian email, CRM, atau platform outreach Anda.

Alur kerja

Dari daftar hingga video terkirim

Clay menangani kecerdasan data. HeyGen menangani produksi video. Anda mengonfigurasi alur kerja sekali dan itu akan berjalan untuk setiap prospek.

Tanah liat

Bangun daftar Anda

Impor prospek atau bangun daftar dari nol menggunakan filter ICP di lebih dari 150 sumber.

Tanah liat

Perkaya dengan sinyal

Enrichment bertingkat menarik data pendanaan, tumpukan teknologi, dan sinyal intent.

Tanah liat

Buat skripnya

Gunakan field yang diperkaya untuk membuat template skrip video yang dipersonalisasi.

HeyGen

Hasilkan video

HeyGen membuat video avatar unik untuk setiap baris dengan menggunakan skrip dan avatar Anda.

HeyGen

Kirimkan tautannya

Tautan video yang dapat dibagikan akan ditulis kembali ke tabel Clay Anda, siap digunakan untuk outreach.

Kasus penggunaan

Apa yang dibangun tim GTM

Dari outbound dingin yang menghasilkan lebih banyak janji temu hingga kampanye ABM yang memenangkan logo-logo perusahaan besar.

Pendekatan dingin yang dipersonalisasi

Pendekatan dingin yang dipersonalisasi

Ganti email dingin yang generik dengan video 30 detik yang menyinggung pendanaan terbaru prospek, aktivitas perekrutan mereka, atau tumpukan teknologi yang mereka gunakan.

Ikon tombol putar untuk memulai video yang dihasilkan AI

Kampanye ABM dalam skala besar

Buat daftar akun target, lengkapi dengan sinyal firmografis, dan hasilkan video HeyGen yang dipersonalisasi untuk setiap pengambil keputusan.

Ikon tombol putar untuk memulai video yang dihasilkan AI

Tindak lanjut acara dan webinar

Setelah prospek menghadiri sebuah acara, jalankan outreach dengan video ucapan terima kasih yang dipersonalisasi menggunakan data kehadiran acara dari Clay.

Tutup panel

Keterlibatan ulang setelah demo

Perkaya prospek yang mandek dengan sinyal intent terbaru, lalu kirim video HeyGen yang dipersonalisasi untuk merangkum demo dan menonjolkan studi kasus yang relevan.

Ikon tombol putar untuk memulai video HeyGen yang dihasilkan AI

Jangkauan global multibahasa

Gunakan Clay untuk membuat segmentasi berdasarkan wilayah dan bahasa, lalu biarkan HeyGen membuat dan menerjemahkan video personalisasi ke dalam lebih dari 175 bahasa.

Mulai membuat video dengan AI

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan video AI paling inovatif.

Mulai gratis
CTA background