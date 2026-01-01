HeyGen x Clay
Clay mengetahui segalanya tentang prospek Anda. HeyGen mengubah kecerdasan itu menjadi video yang dipersonalisasi. Bersama-sama, keduanya menggantikan pendekatan cold outreach generik dengan sesuatu yang benar-benar direspons oleh para prospek.
Video personal berbasis data, dalam skala besar
Playbook outreach lama — membangun daftar, menulis template, lalu mengirimkannya massal — sudah tidak efektif. Pembeli bisa langsung mengenali pesan generik dari jauh. Integrasi HeyGen × Clay memperbaiki masalah ini sampai ke akarnya.
Clay memperkaya setiap prospek dengan konteks yang membuat personalisasi benar-benar terasa: pendanaan terbaru perusahaan mereka, tumpukan teknologi yang mereka gunakan, posisi yang baru saja mereka buka, dan titik masalah yang paling relevan untuk industri mereka. HeyGen menggunakan data tersebut untuk menghasilkan video avatar unik bagi setiap prospek, dengan nama mereka diucapkan dengan jelas, perusahaan mereka disebutkan sesuai konteks, dan pesan yang mengena karena benar-benar membahas kebutuhan mereka. Setiap video terasa seperti direkam khusus untuk mereka. Padahal tidak satu pun yang benar-benar direkam secara individual.
“Setiap field yang ditampilkan Clay dapat dijadikan variabel dalam skrip HeyGen Anda.”
Bangun dan perkaya tabel prospek Anda di Clay
Impor prospek Anda atau buat daftar menggunakan filter ICP Clay dan lebih dari 150 sumber data. Jalankan waterfall enrichment untuk menarik sinyal pendanaan, tumpukan teknologi, dan intent perekrutan.
Tambahkan HeyGen sebagai tindakan pengayaan
Di tabel Clay Anda, klik Add enrichment dan cari HeyGen. Hubungkan akun Anda menggunakan API key. Pilih antara Create Avatar Video atau Generate Video from Template.
Buat template skrip personal Anda
Buat kolom teks skrip di tabel Anda. Gunakan kolom yang sudah diperkaya Clay sebagai variabel dinamis — merujuk ke nama depan, berita perusahaan, putaran pendanaan, atau kolom lainnya.
Jalankan, kumpulkan tautan, dan terapkan ke outreach
Jalankan enrichment HeyGen di seluruh tabel Anda. Tautan video akan ditulis kembali secara otomatis. Ekspor tautan tersebut ke dalam rangkaian email, CRM, atau platform outreach Anda.
Dari daftar hingga video terkirim
Clay menangani kecerdasan data. HeyGen menangani produksi video. Anda mengonfigurasi alur kerja sekali dan itu akan berjalan untuk setiap prospek.
Apa yang dibangun tim GTM
Dari outbound dingin yang menghasilkan lebih banyak janji temu hingga kampanye ABM yang memenangkan logo-logo perusahaan besar.
Pendekatan dingin yang dipersonalisasi
Ganti email dingin yang generik dengan video 30 detik yang menyinggung pendanaan terbaru prospek, aktivitas perekrutan mereka, atau tumpukan teknologi yang mereka gunakan.
Kampanye ABM dalam skala besar
Buat daftar akun target, lengkapi dengan sinyal firmografis, dan hasilkan video HeyGen yang dipersonalisasi untuk setiap pengambil keputusan.
Tindak lanjut acara dan webinar
Setelah prospek menghadiri sebuah acara, jalankan outreach dengan video ucapan terima kasih yang dipersonalisasi menggunakan data kehadiran acara dari Clay.
Keterlibatan ulang setelah demo
Perkaya prospek yang mandek dengan sinyal intent terbaru, lalu kirim video HeyGen yang dipersonalisasi untuk merangkum demo dan menonjolkan studi kasus yang relevan.
Jangkauan global multibahasa
Gunakan Clay untuk membuat segmentasi berdasarkan wilayah dan bahasa, lalu biarkan HeyGen membuat dan menerjemahkan video personalisasi ke dalam lebih dari 175 bahasa.
