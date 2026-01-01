HeyGen x Claude
Claude menulis skripnya. HeyGen mengirimkan videonya. Baik Anda berada di Claude.ai, Claude Desktop, atau Claude Code, Anda hanya perlu satu prompt lagi untuk mendapatkan video jadi dengan narasi avatar.
Dari prompt menjadi video di dalam Claude
Sebelum integrasi ini, alur kerjanya seperti ini: tulis skrip di Claude, salin, buka HeyGen, tempel, atur avatar Anda, buat video, tunggu, unduh, lalu bagikan. Setiap langkah dilakukan secara manual. Setiap langkah adalah perpindahan konteks. Sekarang Claude menangani seluruh proses dari awal hingga akhir.
Sekarang Claude menangani seluruh proses. Anda cukup menjelaskan apa yang Anda butuhkan. Claude menulis skrip, memanggil alat video HeyGen melalui MCP, memantau proses rendering, dan mengembalikan tautan yang bisa dibagikan — semuanya dalam satu percakapan, tanpa Anda perlu meninggalkan Claude.
“Tulis naskah video penjelasan berdurasi 45 detik tentang alur onboarding baru kami untuk pelanggan enterprise. Gunakan avatar eksekutif.”
Siapkan akun HeyGen terlebih dahulu
Masuk atau buat akun gratis di heygen.com. Semua paket mendukung MCP dan Skills. Pembuatan video menggunakan saldo kredit premium Anda yang sudah ada. Tidak ada biaya tambahan untuk integrasi itu sendiri.
Pilih tampilan Claude Anda
Claude.ai: Buka Connectors dan tambahkan HeyGen. Claude Desktop: Tambahkan server MCP HeyGen ke konfigurasi desktop Anda. Claude Code: Jalankan npx skills add heygen-com/skills di terminal Anda.
Autentikasi akun Anda
Untuk Claude.ai dan Claude Desktop, berikan otorisasi kepada HeyGen melalui layar persetujuan OAuth. Tidak perlu kunci API. Untuk Claude Code, atur HEYGEN_API_KEY Anda sebagai variabel lingkungan.
Buat video pertama Anda
Di Claude.ai atau Desktop, cukup jelaskan video yang kamu inginkan di chat. Di Claude Code, tempel prompt pertamamu dan lihat bagaimana Claude melakukan riset, menulis skrip, dan menghasilkan video jadi.
Pilih tampilan Claude Anda
HeyGen berfungsi di setiap lingkungan Claude. Setiap jalur integrasi dioptimalkan untuk jenis pengguna yang berbeda.
Claude.ai & Desktop
Tambahkan HeyGen sebagai konektor langsung di dalam Claude.ai atau Claude Desktop. Lakukan autentikasi sekali dengan OAuth — tanpa kunci API, tanpa pengaturan rumit — dan mulai membuat video dari percakapan apa pun.
Claude Desktop (lanjutan)
Jalankan server MCP HeyGen secara lokal dan hubungkan ke Claude Desktop untuk integrasi yang lebih mendalam. Ideal untuk tim yang menginginkan kontrol penuh atas pengaturan mereka atau alur kerja on-premise.
Kode Claude
Pasang HeyGen Skills ke dalam Claude Code dan lengkapi terminal Anda dengan pipeline produksi video lengkap. Riset, tulis, buat, dan terjemahkan — semuanya dari satu prompt.
Apa yang dapat Anda buat
Kemampuan Claude untuk melakukan riset, bernalar, dan menulis — dipadukan dengan produksi video HeyGen — membuka alur kerja yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan ketika kedua alat tersebut digunakan secara terpisah di tab yang berbeda.
Riset-ke-video
Minta Claude meneliti sebuah topik, menyusun naskah, dan memproduksi videonya. Claude Code dengan HeyGen Skills dapat menerima satu instruksi dan menghasilkan beberapa video jadi sekaligus.
Versi multibahasa instan
Setelah menghasilkan video, minta Claude untuk menerjemahkan dan merender ulang video tersebut ke salah satu dari lebih dari 175 bahasa dengan fitur terjemahan lip-sync HeyGen — semuanya cukup melalui pesan lanjutan.
Produksi kursus otomatis
Sediakan silabus. Claude Code dengan HeyGen Skills meneliti setiap modul, menulis naskah, dan menghasilkan video pelajaran yang dipandu avatar.
Video outreach yang dipersonalisasi
Claude menulis skrip personal untuk setiap prospek. HeyGen menghasilkan video avatar unik untuk setiap kontak. Claude Code dapat menjalankan ini untuk ratusan prospek.
Pengumuman produk
Berikan catatan rilis Anda kepada Claude. Claude akan menulis skripnya, memanggil HeyGen untuk membuat video avatar eksekutif, lalu mengembalikan tautan yang siap dibagikan di Slack atau email.
Mulai membuat video dengan AI
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan video AI paling inovatif.