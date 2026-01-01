HeyGen
Integration partner

HeyGen x Claude

Claude menulis skripnya. HeyGen mengirimkan videonya. Baik Anda berada di Claude.ai, Claude Desktop, atau Claude Code, Anda hanya perlu satu prompt lagi untuk mendapatkan video jadi dengan narasi avatar.

Hubungkan
Integrasikan dengan alat terkemuka di dunia
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Gambaran integrasi

Dari prompt menjadi video di dalam Claude

Sebelum integrasi ini, alur kerjanya seperti ini: tulis skrip di Claude, salin, buka HeyGen, tempel, atur avatar Anda, buat video, tunggu, unduh, lalu bagikan. Setiap langkah dilakukan secara manual. Setiap langkah adalah perpindahan konteks. Sekarang Claude menangani seluruh proses dari awal hingga akhir.

Sekarang Claude menangani seluruh proses. Anda cukup menjelaskan apa yang Anda butuhkan. Claude menulis skrip, memanggil alat video HeyGen melalui MCP, memantau proses rendering, dan mengembalikan tautan yang bisa dibagikan — semuanya dalam satu percakapan, tanpa Anda perlu meninggalkan Claude.

Tulis naskah video penjelasan berdurasi 45 detik tentang alur onboarding baru kami untuk pelanggan enterprise. Gunakan avatar eksekutif.

1

Siapkan akun HeyGen terlebih dahulu

Masuk atau buat akun gratis di heygen.com. Semua paket mendukung MCP dan Skills. Pembuatan video menggunakan saldo kredit premium Anda yang sudah ada. Tidak ada biaya tambahan untuk integrasi itu sendiri.

2

Pilih tampilan Claude Anda

Claude.ai: Buka Connectors dan tambahkan HeyGen. Claude Desktop: Tambahkan server MCP HeyGen ke konfigurasi desktop Anda. Claude Code: Jalankan npx skills add heygen-com/skills di terminal Anda.

3

Autentikasi akun Anda

Untuk Claude.ai dan Claude Desktop, berikan otorisasi kepada HeyGen melalui layar persetujuan OAuth. Tidak perlu kunci API. Untuk Claude Code, atur HEYGEN_API_KEY Anda sebagai variabel lingkungan.

4

Buat video pertama Anda

Di Claude.ai atau Desktop, cukup jelaskan video yang kamu inginkan di chat. Di Claude Code, tempel prompt pertamamu dan lihat bagaimana Claude melakukan riset, menulis skrip, dan menghasilkan video jadi.

Permukaan

Pilih tampilan Claude Anda

HeyGen berfungsi di setiap lingkungan Claude. Setiap jalur integrasi dioptimalkan untuk jenis pengguna yang berbeda.

Konektor MCP

Claude.ai & Desktop

Tambahkan HeyGen sebagai konektor langsung di dalam Claude.ai atau Claude Desktop. Lakukan autentikasi sekali dengan OAuth — tanpa kunci API, tanpa pengaturan rumit — dan mulai membuat video dari percakapan apa pun.

Server MCP Lokal

Claude Desktop (lanjutan)

Jalankan server MCP HeyGen secara lokal dan hubungkan ke Claude Desktop untuk integrasi yang lebih mendalam. Ideal untuk tim yang menginginkan kontrol penuh atas pengaturan mereka atau alur kerja on-premise.

Keahlian HeyGen

Kode Claude

Pasang HeyGen Skills ke dalam Claude Code dan lengkapi terminal Anda dengan pipeline produksi video lengkap. Riset, tulis, buat, dan terjemahkan — semuanya dari satu prompt.

Kasus penggunaan

Apa yang dapat Anda buat

Kemampuan Claude untuk melakukan riset, bernalar, dan menulis — dipadukan dengan produksi video HeyGen — membuka alur kerja yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan ketika kedua alat tersebut digunakan secara terpisah di tab yang berbeda.

Riset-ke-video

Riset-ke-video

Minta Claude meneliti sebuah topik, menyusun naskah, dan memproduksi videonya. Claude Code dengan HeyGen Skills dapat menerima satu instruksi dan menghasilkan beberapa video jadi sekaligus.

Ikon putar yang merepresentasikan memulai video yang dihasilkan AI di HeyGen

Versi multibahasa instan

Setelah menghasilkan video, minta Claude untuk menerjemahkan dan merender ulang video tersebut ke salah satu dari lebih dari 175 bahasa dengan fitur terjemahan lip-sync HeyGen — semuanya cukup melalui pesan lanjutan.

Ikon tombol putar untuk memulai video yang dihasilkan AI

Produksi kursus otomatis

Sediakan silabus. Claude Code dengan HeyGen Skills meneliti setiap modul, menulis naskah, dan menghasilkan video pelajaran yang dipandu avatar.

Video outreach yang dipersonalisasi

Video outreach yang dipersonalisasi

Claude menulis skrip personal untuk setiap prospek. HeyGen menghasilkan video avatar unik untuk setiap kontak. Claude Code dapat menjalankan ini untuk ratusan prospek.

Ikon putar untuk memulai video HeyGen yang dihasilkan AI

Pengumuman produk

Berikan catatan rilis Anda kepada Claude. Claude akan menulis skripnya, memanggil HeyGen untuk membuat video avatar eksekutif, lalu mengembalikan tautan yang siap dibagikan di Slack atau email.

Mulai membuat video dengan AI

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan video AI paling inovatif.

Mulai gratis
CTA background