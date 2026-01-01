HeyGen
Integration partner

ChatGPT x HeyGen

800 juta orang menggunakan ChatGPT untuk berpikir, menulis, dan merencanakan. Sampai sekarang, mengubah percakapan itu menjadi video berarti harus keluar. HeyGen mengubah itu. Prompt‑nya adalah produksinya.

Hubungkan
Integrasikan dengan alat terkemuka di dunia
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Gambaran integrasi

Tempat 800 juta ide menjadi video

Setiap kali seseorang menyelesaikan sebuah skrip, rangkaian riset, atau ide kasar di ChatGPT, selalu ada celah. Momen ketika Anda berpikir: "Saya lebih suka menonton ini daripada membacanya" lalu harus membuka alat lain, membangun ulang konteks, dan mulai dari awal.

Aplikasi HeyGen native untuk ChatGPT menutup celah itu sepenuhnya. Ketik /heygen di percakapan apa pun dan jelaskan apa yang Anda butuhkan. Video Agent akan mengambil konteks dari thread Anda, menyusun rencana produksi, dan menghasilkan video jadi lengkap dengan avatar, motion graphics, b-roll, dan narasi langsung di dalam chat. Sempurnakan secara percakapan sampai hasilnya benar-benar sesuai. Tanpa ekspor. Tanpa tab baru.

Riset 3 manfaat utama video asinkron untuk tim jarak jauh, lalu gunakan /heygen untuk mengubahnya menjadi video penjelasan berdurasi 60 detik.

1

Temukan HeyGen di ChatGPT App Store

Buka ChatGPT dan masuk ke App Store. Cari HeyGen lalu klik untuk membuka halaman aplikasinya. Anda juga dapat terhubung langsung dari dashboard HeyGen Anda di bagian Integrations → ChatGPT.

2

Hubungkan akun HeyGen Anda

Klik Add to ChatGPT dan berikan otorisasi HeyGen dengan akun Anda. Anda memerlukan akun HeyGen gratis — daftar di heygen.com jika Anda belum memilikinya. Avatar kustom dan pengaturan suara Anda akan langsung terbawa.

3

Aktifkan HeyGen di percakapan apa pun

Di thread ChatGPT mana pun, ketik /heygen diikuti dengan deskripsi video yang kamu inginkan. HeyGen akan menggunakan seluruh konteks percakapanmu, jadi kamu tidak perlu menjelaskan ulang apa yang sedang kamu kerjakan. Sebuah rencana produksi akan muncul untuk kamu tinjau sebelum proses rendering dimulai.

4

Tonton, sempurnakan, dan bagikan

Video jadi Anda akan dirender dan diputar langsung di dalam ChatGPT. Sempurnakan secara percakapan — sesuaikan durasi, ganti visual, ubah nada — semuanya tanpa meninggalkan chat. Klik ke HeyGen untuk pengeditan lanjutan, ekspor 4K, atau penerjemahan ke lebih dari 175 bahasa.

Kasus penggunaan

Setiap percakapan pantas mendapatkan sebuah video

Jika Anda pernah menyelesaikan sebuah percakapan di ChatGPT dan berpikir, "Andai saja saya bisa langsung mengirimkannya sebagai video," integrasi ini dibuat tepat untuk itu.

Ikon yang merepresentasikan pembuatan video dengan AI

Dari ide menjadi video penjelasan

Riset dulu topikmu di ChatGPT, lalu ketik /heygen untuk mengubah seluruh percakapan menjadi video penjelasan yang rapi dan profesional. Tanpa copy-paste. Tanpa pindah konteks.

Ikon putar yang melambangkan memulai video yang dihasilkan AI

Video pitch dan investor

Susun narasi pitch Anda di ChatGPT, lalu biarkan Video Agent mengubahnya menjadi video pitch profesional yang dipandu avatar, lengkap dengan motion graphics, visualisasi data, dan ajakan bertindak yang kuat.

Ikon tombol putar untuk memulai video yang dihasilkan AI

Konten pelatihan dan tutorial

Minta ChatGPT menyusun kerangka pelajaran, lalu buat video pelatihan terstruktur dengan narasi avatar dari percakapan yang sama menjadi modul pelajaran lengkap hanya dalam beberapa menit.

Ikon plus yang menunjukkan penambahan atau perluasan opsi pembuatan video AI

Iklan video media sosial

Gunakan ChatGPT untuk membuat copy media sosial yang langsung menarik perhatian, lalu gunakan HeyGen untuk menghasilkan versi videonya yang sudah disesuaikan ukurannya, naskahnya, dan produksinya untuk TikTok, Instagram, atau LinkedIn tanpa perlu keluar dari chat.

Ikon putar untuk memulai video yang dihasilkan AI

Demo dan pembaruan produk

Susun pengumuman pembaruan produk di ChatGPT, lalu ubah menjadi video yang dipandu avatar untuk pelanggan, tim, atau para pemangku kepentingan Anda langsung dari thread yang sudah Anda tulis.

Mulai membuat video dengan AI

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan video AI paling inovatif.

Mulai gratis
CTA background