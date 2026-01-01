ChatGPT x HeyGen
800 juta orang menggunakan ChatGPT untuk berpikir, menulis, dan merencanakan. Sampai sekarang, mengubah percakapan itu menjadi video berarti harus keluar. HeyGen mengubah itu. Prompt‑nya adalah produksinya.
Tempat 800 juta ide menjadi video
Setiap kali seseorang menyelesaikan sebuah skrip, rangkaian riset, atau ide kasar di ChatGPT, selalu ada celah. Momen ketika Anda berpikir: "Saya lebih suka menonton ini daripada membacanya" lalu harus membuka alat lain, membangun ulang konteks, dan mulai dari awal.
Aplikasi HeyGen native untuk ChatGPT menutup celah itu sepenuhnya. Ketik /heygen di percakapan apa pun dan jelaskan apa yang Anda butuhkan. Video Agent akan mengambil konteks dari thread Anda, menyusun rencana produksi, dan menghasilkan video jadi lengkap dengan avatar, motion graphics, b-roll, dan narasi langsung di dalam chat. Sempurnakan secara percakapan sampai hasilnya benar-benar sesuai. Tanpa ekspor. Tanpa tab baru.
“Riset 3 manfaat utama video asinkron untuk tim jarak jauh, lalu gunakan /heygen untuk mengubahnya menjadi video penjelasan berdurasi 60 detik.”
Temukan HeyGen di ChatGPT App Store
Buka ChatGPT dan masuk ke App Store. Cari HeyGen lalu klik untuk membuka halaman aplikasinya. Anda juga dapat terhubung langsung dari dashboard HeyGen Anda di bagian Integrations → ChatGPT.
Hubungkan akun HeyGen Anda
Klik Add to ChatGPT dan berikan otorisasi HeyGen dengan akun Anda. Anda memerlukan akun HeyGen gratis — daftar di heygen.com jika Anda belum memilikinya. Avatar kustom dan pengaturan suara Anda akan langsung terbawa.
Aktifkan HeyGen di percakapan apa pun
Di thread ChatGPT mana pun, ketik /heygen diikuti dengan deskripsi video yang kamu inginkan. HeyGen akan menggunakan seluruh konteks percakapanmu, jadi kamu tidak perlu menjelaskan ulang apa yang sedang kamu kerjakan. Sebuah rencana produksi akan muncul untuk kamu tinjau sebelum proses rendering dimulai.
Tonton, sempurnakan, dan bagikan
Video jadi Anda akan dirender dan diputar langsung di dalam ChatGPT. Sempurnakan secara percakapan — sesuaikan durasi, ganti visual, ubah nada — semuanya tanpa meninggalkan chat. Klik ke HeyGen untuk pengeditan lanjutan, ekspor 4K, atau penerjemahan ke lebih dari 175 bahasa.
Setiap percakapan pantas mendapatkan sebuah video
Jika Anda pernah menyelesaikan sebuah percakapan di ChatGPT dan berpikir, "Andai saja saya bisa langsung mengirimkannya sebagai video," integrasi ini dibuat tepat untuk itu.
Dari ide menjadi video penjelasan
Riset dulu topikmu di ChatGPT, lalu ketik /heygen untuk mengubah seluruh percakapan menjadi video penjelasan yang rapi dan profesional. Tanpa copy-paste. Tanpa pindah konteks.
Video pitch dan investor
Susun narasi pitch Anda di ChatGPT, lalu biarkan Video Agent mengubahnya menjadi video pitch profesional yang dipandu avatar, lengkap dengan motion graphics, visualisasi data, dan ajakan bertindak yang kuat.
Konten pelatihan dan tutorial
Minta ChatGPT menyusun kerangka pelajaran, lalu buat video pelatihan terstruktur dengan narasi avatar dari percakapan yang sama menjadi modul pelajaran lengkap hanya dalam beberapa menit.
Iklan video media sosial
Gunakan ChatGPT untuk membuat copy media sosial yang langsung menarik perhatian, lalu gunakan HeyGen untuk menghasilkan versi videonya yang sudah disesuaikan ukurannya, naskahnya, dan produksinya untuk TikTok, Instagram, atau LinkedIn tanpa perlu keluar dari chat.
Demo dan pembaruan produk
Susun pengumuman pembaruan produk di ChatGPT, lalu ubah menjadi video yang dipandu avatar untuk pelanggan, tim, atau para pemangku kepentingan Anda langsung dari thread yang sudah Anda tulis.
Mulai membuat video dengan AI
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan video AI paling inovatif.