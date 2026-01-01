Canva x HeyGen
Desain Anda sudah memukau. Sekarang beri mereka suara. Tambahkan avatar AI yang tampak nyata ke desain Canva apa pun dan hasilkan video final dengan narasi tanpa perlu meninggalkan kanvas.
Anda yang merancang, HeyGen yang menghadirkan presenter
Desain statis membuat orang membaca. Video membuat orang menonton. Integrasi HeyGen × Canva menjembatani keduanya. Visual Canva Anda menjadi slide, dan avatar AI HeyGen menjadi presenter yang menyampaikannya.
Buka aplikasi HeyGen AI Avatars di dalam Canva, pilih avatar Anda, masukkan skrip Anda, lalu buat videonya. Video yang sudah jadi diekspor langsung dari Canva sebagai MP4. Selaras dengan brand, konsisten dengan suara, dan siap dipublikasikan. Tanpa alat video terpisah. Tanpa impor ulang aset. Tanpa harus mulai dari awal.
“Tip: Impor desain Anda sebagai latar belakang visual di editor HeyGen.”
Temukan HeyGen di pasar Aplikasi Canva
Di desain Canva mana pun, buka panel Aplikasi di sidebar kiri. Cari HeyGen AI Avatars dan klik untuk membukanya. Anda juga dapat menemukannya di canva.com/apps dan menambahkannya ke ruang kerja Anda dari sana.
Hubungkan akun HeyGen Anda
Klik Connect saat diminta. Jendela masuk akan muncul. Masuk dengan akun HeyGen Anda untuk mengotorisasi integrasi. Setelah terhubung, avatar kustom, suara, dan kredit Anda akan tersedia langsung di dalam Canva.
Tambahkan avatar dan skrip Anda
Dengan HeyGen terbuka di sidebar Canva, pilih presenter AI dari akun Anda, ketik atau tempel skrip Anda, lalu pilih suara dan bahasa. Avatar tersebut akan disematkan ke dalam desain Anda sebagai elemen video aktif.
Hasilkan dan ekspor video Anda
Saat desain dan skrip Anda sudah siap, klik Generate Video di panel HeyGen. Setelah proses rendering selesai, klik Share → Download di bilah atas Canva dan pilih MP4 untuk mengunduh video final Anda.
Apa yang dibuat oleh tim kreatif dan pemasaran
Tim desain sudah bekerja di Canva. Integrasi ini memungkinkan mereka sekarang mengirimkan konten video secepat mereka mengirimkan aset statis, tanpa perlu mempelajari alat baru.
Iklan video media sosial
Rancang iklan media sosial Anda di Canva — dengan ukuran yang pas untuk Instagram, TikTok, atau LinkedIn — lalu tambahkan presenter avatar dan suara untuk mengubahnya menjadi iklan video yang siap dipublikasikan dalam hitungan menit.
Presentasi dengan narasi
Ubah dek slide Canva menjadi presentasi video dengan narasi. Setiap slide menjadi satu adegan, avatar Anda memandu audiens melalui kontennya, dan video yang sudah jadi diekspor sebagai satu file MP4 yang mudah dibagikan.
Video pameran produk
Buat visual produk di Canva dengan aset merek Anda, lalu tambahkan avatar HeyGen untuk menjelaskan fitur-fitur utamanya, sehingga menghasilkan video produk yang profesional tanpa perlu studio, kamera, atau editor.
Konten pelatihan & onboarding
Rancang slide pelatihan di Canva, tambahkan avatar narator di HeyGen, dan hasilkan video pelatihan yang konsisten dan selaras dengan brand dalam skala besar, sambil menjaga identitas visual di setiap sesi.
Video peluncuran kampanye
Hidupkan materi kreatif kampanye Anda. Ambil aset peluncuran rancangan Canva yang sudah disetujui tim Anda dan ubah menjadi video pengumuman yang dipandu avatar. Visualnya tetap sama, kini dilengkapi suara.