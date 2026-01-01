HeyGen x Autohive
Agen Autohive menangani pekerjaan bisnis Anda. Sekarang mereka juga bisa menangani pekerjaan video Anda. Aktifkan HeyGen sebagai kemampuan agen dan rekan kerja AI Anda dapat membuat video avatar, membuat avatar foto, dan menghasilkan konten yang selaras dengan brand.
Aktifkan HeyGen dan biarkan agen Anda mengurus sisanya
Setiap agen Autohive memiliki panel kapabilitas. Aktifkan HeyGen, dan agen tersebut akan mendapatkan akses ke rangkaian lengkap alat produksi video HeyGen, termasuk daftar avatar, pemilihan suara, pembuatan avatar foto, pembuatan video, dan pengecekan status. Semuanya dapat dijalankan melalui bahasa alami dalam percakapan atau sebagai langkah-langkah dalam alur kerja otomatis.
Anda tidak perlu mengonfigurasi panggilan API atau menulis JSON. Anda cukup memberi tahu agen apa yang Anda butuhkan dalam bahasa sehari-hari. Agen akan menentukan alat HeyGen mana yang harus digunakan, menjalankannya, lalu mengembalikan tautan video jadi ke workspace Anda, siap disematkan ke email, dimasukkan ke CRM, atau dibagikan kepada pelanggan.
“Buat video pembaruan produk berdurasi 45 detik untuk pelanggan enterprise. Gunakan avatar eksekutif, nada profesional, bahasa Inggris.”
Hubungkan HeyGen ke workspace Autohive Anda
Di Autohive, buka profil Anda → Connections atau Manage workspace. Temukan kartu integrasi HeyGen dan klik Connect. Anda akan diminta untuk memberikan otorisasi menggunakan HeyGen API key Anda dari menu Settings → API di HeyGen.
Buka agen dan aktifkan HeyGen
Buka agen yang sudah ada dan masuk ke Pengaturan agen → Tambahkan kapabilitas. Aktifkan kapabilitas HeyGen. Anda dapat memilih alat HeyGen mana saja yang dapat diakses agen tersebut, atau mengaktifkan semuanya sekaligus.
Berikan instruksi kepada agen dengan bahasa yang sederhana
Tidak ada konfigurasi lain yang diperlukan. Mulailah percakapan dengan agen dan jelaskan video yang Anda butuhkan, seperti gaya avatar, nada, bahasa, dan arahan naskah. Agen akan memilih alat HeyGen yang tepat dan mengeksekusi permintaan Anda.
Gunakan dalam alur kerja dan tugas terjadwal
Selain percakapan langsung, tambahkan langkah HeyGen ke Autohive Workflows dan Scheduled Tasks sehingga pembuatan video dapat berjalan otomatis sebagai bagian dari otomatisasi bisnis Anda yang sudah ada tanpa pemicu manual.
Apa yang dapat dilakukan agen Anda dengan HeyGen
Aktifkan kapabilitas ini satu kali per agen dan semua alat di bawah ini akan tersedia melalui bahasa alami dalam percakapan, alur kerja terjadwal, dan tugas otomatis.
Buat video avatar
Hasilkan video avatar multi-adegan profesional dengan teks, latar belakang, sulih suara, dan overlay kustom hanya dari satu instruksi sederhana kepada agen Anda.
Hasilkan video avatar foto
Buat video berbicara dari satu foto dengan usia, jenis kelamin, etnis, pose, dan gaya yang dapat disesuaikan. Tidak perlu rekaman.
Jelajahi dan pilih avatar
Daftar semua avatar stok dan kustom yang tersedia di akun HeyGen Anda, ambil detail serta URL pratinjau, dan biarkan agen memilih avatar yang paling tepat untuk tugas tersebut.
Akses ratusan suara
Jelajahi suara berdasarkan bahasa, jenis kelamin, usia, dan emosi, termasuk aksen dan dialek regional, sehingga agen Anda secara otomatis memilih suara yang paling sesuai untuk setiap video.
Lacak dan ambil kembali video yang sudah selesai
Periksa progres rendering dan dapatkan URL unduhan setelah selesai. Dapat digunakan sebagai langkah lanjutan dalam alur kerja apa pun yang perlu meneruskan tautan video ke alat lain.
Lokal untuk setiap pasar
Temukan lokal bahasa dan aksen regional yang tersedia untuk menghasilkan video dalam varian bahasa yang tepat bagi audiens mana pun hanya dari satu instruksi agen.
Tugas yang kini dapat ditangani agen Anda secara menyeluruh dari awal hingga akhir
Pekerjaan yang dulu selalu berakhir dengan "…dan lalu seseorang harus merekam video" sekarang tidak lagi mentok di situ. Agen akan menanganinya sampai menjadi tautan video jadi.
Otomatisasi pengemasan ulang konten
Seorang agen mentranskripsikan podcast, menulis ringkasan, lalu membuat versi video yang dinarasikan avatar, mengubah satu konten menjadi berbagai format tanpa langkah manusia di antaranya.
Pendekatan penjualan yang dipersonalisasi
Seorang agen penjualan menarik data prospek, menulis skrip yang dipersonalisasi, dan menghasilkan video avatar HeyGen untuk setiap kontak yang dikirimkan sebagai bagian dari alur kerja outreach yang berjalan sesuai jadwal.
Video pelatihan sesuai permintaan
Seorang agen L&D menanggapi permintaan pelatihan dengan membuat video penjelasan singkat yang dinarasikan avatar tentang topik apa pun. Tanpa antrean produksi dan tanpa perlu penjadwalan. Hanya video jadi dalam hitungan menit.
Konten multibahasa dalam skala besar
Setelah menghasilkan sebuah video, minta agen yang sama untuk membuat versi dalam berbagai bahasa tambahan dengan menggunakan data lokal suara HeyGen. Satu agen, banyak pasar, tanpa perlu rekaman ulang.
Alur kerja onboarding pelanggan
Saat pelanggan baru ditambahkan ke sistem Anda, alur kerja terjadwal di Autohive akan memicu video sambutan HeyGen yang dipersonalisasi dengan nama dan produk mereka, dan dikirimkan sebelum ada interaksi dari tim Anda.
