HeyGen x Adobe Express
Adobe Express adalah tempat konten dengan tampilan menarik dibuat. HeyGen adalah tempat desain statis menjadi hidup. Sebagai add-on native Adobe Express, HeyGen menempatkan avatar AI yang tampak nyata langsung di kanvas Anda.
Buat video dan seret ke kanvas
Sebagian besar alat video berada sepenuhnya di luar alur kerja desain. Anda menyelesaikan pekerjaan di Adobe Express, mengekspor, berpindah alat, mengimpor aset, membangun ulang konteks, lalu mulai lagi dari awal. HeyGen berfungsi sebagai add-on di dalam Express yang dapat diakses dari panel Add-ons saat Anda sedang mendesain.
Buka panel HeyGen di proyek Express Anda, pilih avatar, tambahkan skrip, pilih suara dan bahasa, lalu buat videonya. Video avatar akan dirender dan langsung muncul di kanvas Anda sebagai elemen yang bisa dipindahkan dan diubah ukurannya, siap dipadukan dengan tipografi brand Anda, gambar hasil Firefly, aset stok, dan efek gerak. Setelah selesai, unduh atau bagikan langsung dari Express.
Buka Adobe Express dan masuk ke Add-ons
Buka proyek apa pun di Adobe Express dan klik Add-ons di panel navigasi sebelah kiri. Anda juga dapat menjelajahi marketplace dari beranda Express. Cari HeyGen dan klik Add untuk memasang add-on tersebut.
Masuk ke akun HeyGen Anda
Setelah menginstal, klik add-on HeyGen untuk membuka panel. Masuk ke akun HeyGen Anda yang sudah ada, atau buat akun baru di heygen.com. Avatar kustom, suara, dan pengaturan paket Anda akan langsung tersedia di dalam panel.
Pilih avatar, skrip, dan suara Anda
Di dalam panel HeyGen, pilih avatar dari pustaka akun Anda, ketik atau tempel skrip Anda, lalu pilih suara dan bahasa. Anda dapat menambahkan beberapa video avatar ke satu desain dengan mengulangi langkah ini untuk masing-masing avatar.
Di dalam panel HeyGen, pilih avatar dari pustaka akun Anda, ketik atau tempel skrip Anda, lalu pilih suara dan bahasa. Anda dapat menambahkan beberapa video avatar ke satu desain dengan mengulangi langkah ini untuk masing-masing avatar.
Klik Generate Video dan tunggu hingga avatar selesai dirender. Seret video yang sudah jadi ke kanvas Express Anda, posisikan dan ubah ukurannya, lalu gunakan seluruh toolkit Express untuk menyelesaikan desain. Unduh atau bagikan saat sudah siap.
Apa yang dibuat oleh tim kreatif dan pemasaran
Setiap proyek Adobe Express yang akan lebih menarik dengan kehadiran seorang presenter—seperti peluncuran kampanye, iklan media sosial, atau slide pelatihan—kini bisa memilikinya, tanpa perlu meninggalkan kanvas.
Iklan video media sosial
Rancang iklan Anda di Express dengan ukuran yang pas untuk Instagram, TikTok, atau LinkedIn, lalu tambahkan presenter avatar HeyGen dan ekspor sebagai video postingan lengkap. Semua dilakukan dalam satu alat, dalam satu sesi.
Konten peluncuran kampanye
Bangun visual kampanye di Express dengan aset brand kit Anda, lalu tambahkan avatar HeyGen untuk menyampaikan narasi pengumuman, sehingga menghasilkan aset video yang benar-benar selaras dengan visual kampanye Anda.
Materi pelatihan dan orientasi
Gunakan template terkontrol Express untuk memastikan setiap slide pelatihan tetap sesuai brand, lalu tambahkan narator avatar HeyGen ke masing-masing slide, sehingga tim L&D mendapatkan alur kerja produksi video yang konsisten dan dapat diskalakan.
Lokalisasi konten multibahasa
Rancang sekali di Express, buat narasi avatar dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek melalui HeyGen, dan hasilkan aset video terlokalisasi untuk setiap pasar dari satu proyek Express saja, tanpa perlu mengulang desain.
Presentasi dan laporan dengan narasi
Tambahkan presenter avatar HeyGen ke presentasi atau infografis Express apa pun, mengubah deck statis menjadi video dengan narasi yang dapat dibagikan sebagai MP4 atau disematkan langsung dalam email kampanye.
Mulai membuat video dengan AI
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan video AI paling inovatif.