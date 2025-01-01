Tantangan

Komponen utama dari strategi pemasaran trivago adalah untuk menciptakan iklan TV yang ditargetkan.

Tim Jean dan João bekerja sama dengan erat dalam proyek-proyek ini mulai dari konsep awal hingga produksi sampai pengeditan akhir. Meskipun mereka bekerja sama dengan perusahaan produksi di masa lalu, sebagian besar pekerjaan mereka dilakukan secara internal.

Tim mereka menghadapi tantangan besar dalam menemukan cara yang efisien waktu dan biaya untuk melokalkan iklan di 30 pasar, semuanya dengan bahasa dan dialek yang berbeda.

Untuk itu, mereka perlu menemukan satu orang yang bisa berbicara dalam berbagai bahasa dan menarik perhatian setiap pasar. Proses ini melibatkan penelitian yang mahal dan memakan waktu serta banyak waktu yang dihabiskan dalam pengeditan pasca-produksi untuk detail aksen mereka, yang meningkatkan biaya secara keseluruhan. Meskipun menggunakan efek suara, produk akhir tidak berhasil menyampaikan pesan yang diinginkan trivago.

Mereka ingin mempertahankan satu orang sebagai wajah merek trivago di semua bahasa dan membutuhkan sebuah platform yang akan menyederhanakan proses panjang ini.

Setelah menguji beberapa platform AI generatif, trivago menemukan HeyGen.

Solusinya

Dengan menggunakan teknologi HeyGen, tim trivago meninggalkan rencana mahal untuk mencari satu aktor yang dapat memenuhi semua kebutuhan khusus dan tidak biasa mereka. Sebagai gantinya, trivago menemukan solusi perangkat lunak serba ada yang menawarkan segala yang mereka butuhkan dan lebih.

Pada awalnya, tim-tim tersebut menghadapi tenggat waktu tetap untuk pengiriman komersial yang tidak bisa ditunda tanpa menimbulkan biaya waktu dan finansial tambahan. Percaya pada kemampuan HeyGen untuk mengelola produksi, trivago memutuskan untuk menggunakan teknologi tersebut untuk pertama kalinya.

Tim HeyGen terbukti tanggap dan dengan cekatan memprioritaskan semua perubahan yang diperlukan, berhasil menangani perbedaan zona waktu dan memfasilitasi pengajuan tepat waktu.

Meskipun banyak penyesuaian di tengah produksi dan jadwal yang sangat ketat, tim trivago mengambil risiko dengan HeyGen, dan hasilnya adalah sukses.

Hasilnya

“Kami telah melakukan tes dengan perusahaan lain dan HeyGen selalu unggul dalam kualitas. Kami sangat transparan dengan tim mereka sejak awal karena kami berada dalam situasi berisiko tinggi dengan imbalan yang besar di mana ini adalah pengalaman pertama kami dan kami benar-benar mempercayai mereka dan itu benar-benar membuahkan hasil," ujar João.

Setelah menggunakan HeyGen kurang dari setahun, dampaknya terhadap biaya dan waktu sangat signifikan.

Teknologi ini telah memangkas waktu pascaproduksi hingga separuh, menghemat waktu tim rata-rata 3-4 bulan.

Iklan berhasil dilokalkan di 15 lokasi dalam tiga bulan—suatu pencapaian yang tidak mungkin terjadi tanpa HeyGen.

Memanfaatkan fitur teks-ke-ucapan HeyGen

Teknologi teks-ke-ucapan memungkinkan trivago untuk dengan cepat melokalisasi konten untuk pasar sasaran di seluruh dunia.

Dalam kurang dari setahun menggunakan HeyGen, trivago telah mengumpulkan iklan TV di 30 wilayah.