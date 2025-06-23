TechMix adalah pemimpin global dalam nutrisi kesehatan hewan, menyediakan produk yang dirancang untuk mendukung hewan selama periode stres, seperti kelahiran, sapih, transportasi, dan stres terkait cuaca. Ragam produk mereka mencakup sapi perah, sapi potong, babi, serta hewan pendamping seperti anjing dan kuda. Dengan membuat konten edukatif yang membantu peternak dan mitra distribusi memahami manfaat dan penggunaan produk mereka, TechMix bertujuan meningkatkan kesehatan dan keberlanjutan ternak di seluruh dunia.
Untuk menjembatani kesenjangan bahasa dan pembelajaran antara TechMix dan mitra distribusi internasionalnya, TechMix beralih ke HeyGen untuk menghadirkan konten video yang dilokalkan dan menarik yang mendukung edukasi berkelanjutan tentang produk-produknya.
Menciptakan sistem multibahasa yang terpadu
Sebelumnya, TechMix menghadapi tantangan dalam memberikan edukasi kepada mitra internasional mereka, terutama ketika berhadapan dengan hambatan bahasa dan kurangnya alat edukasi yang dinamis. Pendekatan tradisional mengandalkan dokumen berbasis teks dan komunikasi dari mulut ke mulut, yang sering kali tidak memberikan panduan visual yang jelas tentang cara penggunaan produk. TechMix membutuhkan cara untuk memastikan mitra di berbagai negara dapat mengakses materi pelatihan berkualitas tinggi yang telah dilokalkan.
“Yang kami inginkan adalah sesuatu yang dapat melibatkan mitra distribusi internasional kami, menghilangkan hambatan bahasa, dan memberi mereka akses ke pengetahuan produk dalam format yang menghibur dan profesional,” ujar John Sucansky, Koordinator Pemasaran di TechMix.
Dengan menggunakan HeyGen, TechMix mulai mengubah video produk dan materi edukasi yang sudah ada menjadi konten dinamis yang terlokalisasi, dengan memanfaatkan avatar dan terjemahan. Video-video ini, yang disajikan dalam bahasa asli para mitra, memastikan kejelasan dan meningkatkan pemahaman.
TechMix also recognized the power of making educational content more engaging. In their sector, providing text-heavy training isn’t enough. They needed to ensure that distribution partners understood the products and felt excited and empowered to educate their teams.
“Kami tahu bahwa hanya menyediakan konten tertulis saja tidak akan efektif untuk menjaga keterlibatan para mitra kami,” kata John. “Dengan menggunakan avatar HeyGen, kami bisa membuat konten yang informatif, menyenangkan, dan interaktif. Ini membuat proses belajar menjadi pengalaman yang jauh lebih dinamis.”
Avatar yang dapat disesuaikan dan alur kerja pembuatan video
Dengan mitra distribusi di berbagai negara, TechMix membutuhkan solusi yang memungkinkan mereka meningkatkan skala produksi konten edukasi. Dengan memanfaatkan alat avatar HeyGen, tim merekam staf teknis mereka di studio, menangkap penjelasan tentang aplikasi produk tertentu, seperti penanganan kondisi terkait stres pada anak sapi. Segmen video ini kemudian diubah menjadi avatar dan diterjemahkan ke berbagai bahasa menggunakan kemampuan penerjemahan HeyGen.
“Dengan menggunakan avatar, kami menghilangkan kebutuhan untuk pengambilan gambar live-action, yang tidak hanya menghemat waktu tetapi juga mengurangi tekanan bagi staf kami yang tidak nyaman berada di depan kamera,” jelas John. “Sekarang, mereka hanya perlu memberikan naskah, dan kami yang mengurus sisanya di belakang layar.”
Setelah diterjemahkan, tim TechMix bekerja sama dengan mitra internasional untuk menyempurnakan konten bagi setiap wilayah, sehingga terjemahan terasa alami bagi audiens yang dituju. Berkat platform HeyGen, TechMix menghadirkan video edukasi yang disesuaikan untuk para mitra mereka, menghemat banyak waktu dan sumber daya sekaligus tetap menjaga standar kualitas yang tinggi.
“HeyGen telah memungkinkan kami membuat repositori video edukasi yang dapat dengan mudah diakses oleh para mitra kami kapan saja. Hal ini memberi mereka kepercayaan diri dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk menjual produk kami dalam bahasa asli mereka,” kata John.
Merevolusi komunikasi mitra internasional TechMix
Penggunaan HeyGen oleh TechMix meningkatkan alur kerja internal dan membantu memperkuat hubungan dengan mitra distribusi internasional mereka dengan membuat konten edukasi menjadi lebih mudah diakses, dipahami, dan menarik. Hasilnya, para distributor merasa lebih percaya diri dalam memasarkan dan menerapkan produk TechMix, yang pada akhirnya mendorong peningkatan penjualan dan kemitraan yang lebih kuat.
Dengan rencana untuk memperluas penggunaan HeyGen di pasar AS dan meningkatkan pengalaman edukasi bagi karyawan di peternakan sapi dan babi, TechMix sedang mempersiapkan masa depan di mana tim internasional dan domestik mereka diberdayakan oleh alat AI mutakhir.
Key Features:
- Pembelajaran interaktif: avatar HeyGen menghadirkan pelatihan yang dinamis dan menarik bagi distributor global, memastikan mereka bukan hanya penerima informasi secara pasif, tetapi peserta aktif dalam proses pembelajaran.
- Lokalisasi yang dapat diskalakan: Berkat kemampuan multibahasa HeyGen, TechMix dapat dengan mudah meningkatkan skala konten pelatihannya untuk mendukung beragam pasar global.
- Kustomisasi: TechMix memanfaatkan sepenuhnya avatar yang dapat disesuaikan dan alur kerja video HeyGen, sehingga mereka dapat membuat konten edukatif yang sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap audiens target.
Dengan HeyGen, TechMix berada pada posisi yang tepat untuk merevolusi cara produk kesehatan hewan dipasarkan dan digunakan di seluruh dunia. Dengan memanfaatkan alat komunikasi bertenaga AI, TechMix tidak hanya meningkatkan pengalaman edukasi bagi mitra distribusinya, tetapi juga membangun saluran komunikasi yang lebih kuat dan efisien yang mendorong keberhasilan di berbagai pasar.