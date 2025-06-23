TechMix adalah pemimpin global dalam nutrisi kesehatan hewan, menyediakan produk yang dirancang untuk mendukung hewan selama periode stres, seperti kelahiran, sapih, transportasi, dan stres terkait cuaca. Ragam produk mereka mencakup sapi perah, sapi potong, babi, serta hewan pendamping seperti anjing dan kuda. Dengan membuat konten edukatif yang membantu peternak dan mitra distribusi memahami manfaat dan penggunaan produk mereka, TechMix bertujuan meningkatkan kesehatan dan keberlanjutan ternak di seluruh dunia.

Untuk menjembatani kesenjangan bahasa dan pembelajaran antara TechMix dan mitra distribusi internasionalnya, TechMix beralih ke HeyGen untuk menghadirkan konten video yang dilokalkan dan menarik yang mendukung edukasi berkelanjutan tentang produk-produknya.

Menciptakan sistem multibahasa yang terpadu

Sebelumnya, TechMix menghadapi tantangan dalam memberikan edukasi kepada mitra internasional mereka, terutama ketika berhadapan dengan hambatan bahasa dan kurangnya alat edukasi yang dinamis. Pendekatan tradisional mengandalkan dokumen berbasis teks dan komunikasi dari mulut ke mulut, yang sering kali tidak memberikan panduan visual yang jelas tentang cara penggunaan produk. TechMix membutuhkan cara untuk memastikan mitra di berbagai negara dapat mengakses materi pelatihan berkualitas tinggi yang telah dilokalkan.

“Yang kami inginkan adalah sesuatu yang dapat melibatkan mitra distribusi internasional kami, menghilangkan hambatan bahasa, dan memberi mereka akses ke pengetahuan produk dalam format yang menghibur dan profesional,” ujar John Sucansky, Koordinator Pemasaran di TechMix.

Dengan menggunakan HeyGen, TechMix mulai mengubah video produk dan materi edukasi yang sudah ada menjadi konten dinamis yang terlokalisasi, dengan memanfaatkan avatar dan terjemahan. Video-video ini, yang disajikan dalam bahasa asli para mitra, memastikan kejelasan dan meningkatkan pemahaman.

TechMix also recognized the power of making educational content more engaging. In their sector, providing text-heavy training isn’t enough. They needed to ensure that distribution partners understood the products and felt excited and empowered to educate their teams.

“Kami tahu bahwa hanya menyediakan konten tertulis saja tidak akan efektif untuk menjaga keterlibatan para mitra kami,” kata John. “Dengan menggunakan avatar HeyGen, kami bisa membuat konten yang informatif, menyenangkan, dan interaktif. Ini membuat proses belajar menjadi pengalaman yang jauh lebih dinamis.”

Avatar yang dapat disesuaikan dan alur kerja pembuatan video