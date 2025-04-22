Untuk STUDIO 47, sebuah stasiun penyiaran berita regional terkemuka di Jerman, menyajikan berita tanpa henti untuk wilayah Rhine-Westphalia Utara, negara bagian dengan populasi terbesar di negara tersebut, bukanlah tugas yang mudah. Untuk tetap mengikuti berita terkini, jurnalisme investigatif, dan kisah-kisah inovatif, STUDIO 47 menuntut ruang redaksinya mencapai output dan kecepatan tinggi sekaligus mempertahankan standar tinggi dalam kualitas dan akurasi saat memproduksi berita. Sejak mengintegrasikan avatar AI HeyGen untuk memperlancar produksi video, STUDIO 47 tidak hanya melaporkan inovasi di wilayah tersebut—mereka juga menjadi berita utama itu sendiri.

“Tujuan utama kami adalah membebaskan jurnalis untuk mengerjakan tugas-tugas bernilai lebih tinggi dengan menggunakan AI sebagai ‘pencuci piring jurnalistik’—menangani pekerjaan rutin sehingga editor dapat fokus pada peliputan investigatif dan mendalam,” ujar Sascha Devigne, pemimpin redaksi di STUDIO 47.

Menghadapi keterbatasan sumber daya di ruang redaksi

Dengan lebih dari 650.000 penonton dan saluran berita yang tayang 24/7, keterbatasan sumber daya manusia dan teknis membatasi jumlah konten yang dapat diproduksi editor dan pembawa berita di STUDIO 47. Dalam industri jurnalisme lokal yang lebih luas, STUDIO 47 menghadapi tantangan yang sama seperti perusahaan media lainnya: anggaran yang semakin ketat, preferensi audiens yang terus berkembang, dan biaya produksi yang meningkat. Namun, pentingnya stasiun berita lokal dan peran mereka dalam menyajikan konten yang relevan bagi audiens tetap sangat krusial. Sascha dituntut untuk membantu perusahaannya dan perusahaan media lain di Jerman menghadapi tantangan-tantangan ini.