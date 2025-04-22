Untuk STUDIO 47, sebuah stasiun penyiaran berita regional terkemuka di Jerman, menyajikan berita tanpa henti untuk wilayah Rhine-Westphalia Utara, negara bagian dengan populasi terbesar di negara tersebut, bukanlah tugas yang mudah. Untuk tetap mengikuti berita terkini, jurnalisme investigatif, dan kisah-kisah inovatif, STUDIO 47 menuntut ruang redaksinya mencapai output dan kecepatan tinggi sekaligus mempertahankan standar tinggi dalam kualitas dan akurasi saat memproduksi berita. Sejak mengintegrasikan avatar AI HeyGen untuk memperlancar produksi video, STUDIO 47 tidak hanya melaporkan inovasi di wilayah tersebut—mereka juga menjadi berita utama itu sendiri.
“Tujuan utama kami adalah membebaskan jurnalis untuk mengerjakan tugas-tugas bernilai lebih tinggi dengan menggunakan AI sebagai ‘pencuci piring jurnalistik’—menangani pekerjaan rutin sehingga editor dapat fokus pada peliputan investigatif dan mendalam,” ujar Sascha Devigne, pemimpin redaksi di STUDIO 47.
Menghadapi keterbatasan sumber daya di ruang redaksi
Dengan lebih dari 650.000 penonton dan saluran berita yang tayang 24/7, keterbatasan sumber daya manusia dan teknis membatasi jumlah konten yang dapat diproduksi editor dan pembawa berita di STUDIO 47. Dalam industri jurnalisme lokal yang lebih luas, STUDIO 47 menghadapi tantangan yang sama seperti perusahaan media lainnya: anggaran yang semakin ketat, preferensi audiens yang terus berkembang, dan biaya produksi yang meningkat. Namun, pentingnya stasiun berita lokal dan peran mereka dalam menyajikan konten yang relevan bagi audiens tetap sangat krusial. Sascha dituntut untuk membantu perusahaannya dan perusahaan media lain di Jerman menghadapi tantangan-tantangan ini.
Dalam artikel blog terbaru, ia berbagi, “Situasi ekonomi memengaruhi banyak perusahaan media regional dan lokal yang mencari cara untuk mengoptimalkan biaya. Dan karena AI dan otomatisasi dapat menjadi cara yang sangat baik untuk mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas, kita tidak seharusnya takut terhadapnya. Kita harus merangkulnya dan memanfaatkannya sebaik mungkin dalam pekerjaan editorial kita.”
Memanfaatkan teknologi AI HeyGen untuk meningkatkan skala konten berkualitas tinggi
Saat STUDIO 47 mulai memanfaatkan AI untuk memodernisasi alur kerja, mereka beralih ke HeyGen untuk menggerakkan NewsHub, platform ruang redaksi mereka. Dengan fitur-fitur HeyGen, tim dapat menggunakan AI untuk membuat naskah, mengotomatiskan produksi voice-over, menghasilkan avatar AI untuk pembawa berita, serta menyesuaikan konten untuk distribusi multi-channel di televisi, web, dan media sosial. HeyGen memungkinkan narasi yang mulus, jangkauan yang lebih luas melalui lokalisasi berbasis AI, penyampaian berita yang lebih cepat, dan penghematan biaya yang signifikan. Selain itu, integrasi API HeyGen bekerja secara mulus di dalam rangkaian alat AI ruang redaksi STUDIO 47 yang sudah ada, termasuk NewsHub, BotCast, dan ClipSense.
Mengingat industrinya sangat bergantung pada pembawa berita dan reporter, fitur paling menarik bagi STUDIO 47 adalah avatar AI HeyGen yang skalabel dan berkualitas tinggi.
Sebelum HeyGen, produksi berita harian dan berita terkini sangat menguras sumber daya dan biaya: membutuhkan waktu studio khusus, sangat bergantung pada ketersediaan pembawa acara yang terbatas, dan melibatkan pekerjaan pascaproduksi yang mahal. Dengan HeyGen, tim membuat avatar digital dari pembawa acara TV kesayangan yang sudah akrab bagi banyak pemirsanya.
Avatar AI berkualitas tinggi dari HeyGen mengubah alur kerja STUDIO 47 dengan menghilangkan kebutuhan akan rekaman di studio dan penjadwalan reporter. Avatar AI ini memungkinkan produksi konten 24/7, memperluas penawaran multibahasa, dan mengurangi biaya produksi hingga 60%—pada akhirnya memungkinkan STUDIO 47 meningkatkan skala produksi berita mereka.
“HeyGen telah secara fundamental mengubah cara STUDIO 47 memproduksi berita. Dengan mengintegrasikan avatar AI ke dalam ruang redaksi kami, kami mendefinisikan ulang jurnalisme regional, menjadikannya dapat diskalakan, hemat biaya, dan siap menghadapi masa depan,” kata Sascha.
Menyebarkan solusi ke industri yang lebih luas
Selain menyajikan berita regional untuk negara bagian terpadat di Jerman, STUDIO 47 juga menyediakan layanan produksi media bagi pelanggan di seluruh Jerman, Austria, dan Belanda, termasuk organisasi media regional dan lokal, platform media online, serta ruang redaksi digital. Layanan produksi media ini mencakup solusi berbasis AI yang mereka kembangkan untuk memberdayakan ruang redaksi dan perusahaan media lainnya. Dengan HeyGen, STUDIO 47 berhasil mencapai proses produksi berita 80% lebih cepat dan pengurangan biaya sebesar 60% untuk kebutuhan studio dan pascaproduksi.
Melalui kemitraan inilah STUDIO 47 dapat menulis ulang buku pedoman jurnalisme—pada akhirnya mempersiapkan industri menghadapi masa depan dengan mendorong penghematan biaya dan membangun mesin konten yang terus berjalan.