Stratasys adalah pemimpin global dalam manufaktur aditif, memungkinkan pelanggan berkreasi tanpa batas untuk mewujudkan dunia yang lebih hemat biaya, personal, dan berkelanjutan. Sebagai Global Training Manager, Michael Muenchow memimpin pelatihan teknis bagi pelanggan dan staf layanan, memastikan tim di seluruh dunia dapat mengoperasikan peralatan Stratasys dengan waktu aktif maksimum, efisiensi tinggi, dan alur kerja yang teroptimasi.

Tim Michael bertanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan pelatihan teknis yang mendukung pelanggan, insinyur layanan, tim penjualan, dan pemangku kepentingan internal di berbagai wilayah. Seiring perubahan preferensi belajar, video menjadi pusat cara Stratasys menyampaikan pengetahuan, namun upaya untuk menskalakan pelatihan video berkualitas tinggi secara global menghadirkan tantangan baru.

Mengelola pembaruan dan lokalisasi dalam pelatihan video

Di Stratasys, video adalah salah satu cara utama orang belajar. Pelanggan dan tim layanan mengandalkan video instruksional singkat, konten on-demand, dan pembelajaran ala YouTube untuk mendapatkan jawaban dengan cepat dan sesuai konteks.

“Video adalah cara kebanyakan orang belajar saat ini,” jelas Michael. “Penting bagi kami untuk mengembangkan materi secara efisien dan untuk semua audiens.”

Sebelum HeyGen, membuat video pelatihan memiliki dua tantangan utama: pembaruan konten dan lokalisasi.

Begitu video pelatihan direkam, bahkan perubahan kecil yang muncul selama siklus peninjauan sering kali berarti harus kembali ke studio untuk merekam ulang konten. Hal itu memperlambat proses publikasi dan menimbulkan hambatan bagi para perancang materi pelatihan.

“Kalau seorang peninjau punya catatan, kami harus mencari cara untuk mengulang atau mengambil gambar ulang,” kata Michael. “Itu menambah waktu dan kompleksitas.”

Lokalisasi menjadi hambatan yang lebih besar lagi. Untuk mendukung audiens global, Stratasys sebelumnya mengandalkan pemangku kepentingan internal untuk membantu menerjemahkan atau membuat ulang video dalam bahasa lain. Mengalihdayakan penerjemahan dan produksi video ke pihak eksternal sering kali terlalu mahal.

“Tanpa lokalisasi yang dimungkinkan oleh HeyGen, kami sama sekali tidak bisa melakukan ini dalam skala besar,” kata Michael.

Menggunakan HeyGen untuk membangun sekali dan melokalkan secara global

HeyGen memberi Stratasys cara baru untuk memikirkan ulang pelatihan video secara menyeluruh. Alih-alih merekam ulang konten, tim Michael kini dapat kembali ke platform, menyesuaikan naskah, dan membuat ulang video tanpa harus kembali ke studio rekaman. Hal ini membuat siklus peninjauan menjadi lebih cepat dan pembaruan konten jauh lebih mudah dikelola.

Namun perubahan terbesar datang dari proses lokalisasi.

Dengan HeyGen, Stratasys kini dapat membuat satu video pelatihan dan melokalkannya ke berbagai bahasa menggunakan batch localization, brand glossaries, dan forced pronunciation rules, yang sangat penting dalam bidang yang sangat teknis.

“Kami memiliki banyak istilah yang tidak umum di berbagai bahasa,” jelas Michael. “Kemampuan untuk mengontrol terjemahan dan pelafalan sangatlah penting bagi kami.”

Dalam banyak kasus, video yang dilokalkan sudah siap dipublikasikan segera. Dalam kasus lain, langkah proofreading ringan memastikan akurasi tanpa perlu perekaman ulang penuh atau menggunakan vendor eksternal.

HeyGen juga memungkinkan pembuatan video pelatihan yang dipandu avatar di berbagai departemen. Tim Michael menggunakan avatar untuk pelatihan yang berhadapan dengan pelanggan dan layanan, sementara tim lain, seperti engineering global, menggunakannya untuk pelatihan teknis dan kontrol internal.

Menyederhanakan penyampaian LMS dan jalur pembelajaran yang dipersonalisasi

Salah satu fitur yang paling berdampak bagi Stratasys adalah ekspor SCORM dan pemutar multibahasa. Fitur ini memungkinkan tim mengunggah satu aset pelatihan ke dalam learning management system mereka dan mendistribusikannya secara global. Para pembelajar secara otomatis akan menikmati konten dalam bahasa yang paling sesuai bagi mereka.

“Pemutar multibahasa itu sangat luar biasa,” kata Michael. “Kami bisa membuat satu materi, membagikannya secara global, dan pengguna akan mengalaminya dengan cara yang paling sesuai bagi mereka.”

HeyGen juga mendukung pembelajaran bercabang dan berbasis skenario. Untuk alur kerja yang kompleks, seperti pemecahan masalah atau pemasangan mesin, para pembelajar dapat memilih jalur yang sesuai dengan situasi spesifik mereka, sehingga tidak kewalahan oleh video instruksional yang terlalu panjang.

“Kami bisa membuat kedua versinya dan membiarkan para pembelajar mengikuti mana yang relevan bagi mereka pada saat itu,” kata Michael.

Meningkatkan efisiensi dan menghindari biaya dalam pelatihan global

Sejak mengadopsi HeyGen, Stratasys telah melihat dampak yang jelas dan terukur:

Peningkatan 120% dalam jumlah penayangan video YouTube, didorong oleh konten yang dilokalkan

Lebih dari $1 juta penghematan biaya yang dihitung dari tidak mengalihdayakan penerjemahan dan pelokalan video

Pembaruan konten yang lebih cepat tanpa harus kembali ke studio

Penyampaian pelatihan global yang lebih mudah dan lebih skalabel melalui integrasi LMS

“Ini adalah hal-hal yang sebelumnya benar-benar tidak bisa kami lakukan,” kata Michael. “Sekarang kami menjangkau pelanggan, tim layanan, dan tenaga penjualan dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin.”

Di luar angka-angka tersebut, HeyGen telah menyederhanakan proses pengembangan pelatihan. Desainer instruksional dapat bekerja dengan alat yang sudah familiar seperti PowerPoint, mengimpor konten, menambahkan skrip, dan membiarkan avatar menyampaikan materi pelatihan.

“Kalau kamu tahu cara membuat presentasi, kamu bisa menggunakan HeyGen,” kata Michael. “Ini serbaguna dan mudah digunakan.”

Bagi Michael, salah satu aspek terpenting dari HeyGen adalah kemitraan itu sendiri.

“Yang saya sukai dari HeyGen adalah rasanya seperti kami tumbuh bersama,” katanya. “Didengarkan sebagai pelanggan enterprise, memberikan masukan, dan melihatnya berubah menjadi peningkatan nyata. Itu sangat berarti.”

Saran dia kepada orang lain sederhana saja: “jelajahi alatnya dan bereksperimenlah.”

“Cobalah lokalisasi. Cobalah avatar. Buat kembaran diri Anda. Uji berbagai nada,” kata Michael. “Jika Anda tidak mencoba HeyGen, Anda melewatkan kesempatan untuk menjangkau lebih banyak orang.”