Dalam meneliti dan memprediksi secara akurat bagaimana obat-obatan baru akan berinteraksi di dalam tubuh manusia, berbagai alat memegang peran penting dalam mempercepat waktu pengembangan dan menurunkan tingkat kegagalan. Di sinilah perangkat lunak simulasi farmasi berperan, yang mendukung penemuan obat, penelitian pengembangan, serta pengajuan regulatori.

Kami berbicara dengan sebuah perusahaan yang menawarkan beragam perangkat lunak berbasis simulasi yang digunakan untuk memprediksi bagaimana obat berperilaku di dalam tubuh dan untuk melatih para profesional kesehatan. Dengan prediksi yang lebih akurat, para peneliti dapat berfokus pada pengembangan pengobatan yang lebih aman dan lebih efektif, sekaligus merampingkan proses yang secara tradisional mahal dan penuh ketidakpastian. Tim mereka berfokus pada pembuatan sumber daya yang tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga memberdayakan pengguna untuk menguasai protokol uji klinis dan praktik terbaik.

Dengan bantuan HeyGen, tim produksi perangkat lunak simulasi berhasil memangkas waktu penyelesaian video hingga setengahnya, sehingga secara signifikan meningkatkan kualitas video konsultasi dan pelatihan. HeyGen berperan penting dalam membantu tim mendorong batas teknologi dan riset penyelamat nyawa, yang pada akhirnya mempercepat pengembangan obat dan berkontribusi pada penemuan terapi-terapi terobosan.

Tantangan

Tantangan yang dihadapi tim produksi mereka adalah tingginya biaya dan banyaknya waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi video konvensional.

Tim mereka memproduksi modul pelatihan bergaya simulasi untuk industri medis. Setiap modul mencakup 50 hingga 100 video yang masing-masing membutuhkan waktu hingga dua minggu untuk pencarian lokasi, perekrutan tim produksi, serta pengelolaan proses pengambilan gambar dan penyuntingan.

Sebelum bekerja dengan HeyGen, tim produksi menghadapi hambatan yang memakan banyak waktu dalam proses pengambilan gambar dan penyuntingan, seperti salah pengucapan istilah medis dan nama obat yang kompleks, yang sering kali membuat mereka harus menghabiskan lebih banyak waktu dan biaya untuk mengambil ulang video modul. Selain itu, timnya juga dihadapkan pada situasi tanpa jalan keluar saat menerjemahkan konten untuk pelanggan internasional mereka: harus menggandakan anggaran untuk menggunakan fitur dubbing bahasa yang tidak benar-benar meniru aktor, atau menambah lima minggu lagi proses pengambilan gambar untuk membuat versi dalam bahasa lain.

Untuk mengatasi proses yang rumit dan mahal ini, mereka beralih ke HeyGen.

Solusinya

Dengan avatar realistis HeyGen, tim produksi tidak lagi harus terus-menerus merekam ulang modul. Sebagai gantinya, tim membuat integrasi alur kerja baru antara API HeyGen dan alat konten mereka, sehingga pengguna dapat menyisipkan avatar realistis ke dalam modul video mereka.

Sebagai contoh, alih-alih kesulitan merekrut aktor dengan latar belakang medis, mereka dapat membuat skrip untuk avatar di HeyGen guna memastikan pelafalan yang akurat untuk istilah medis yang kompleks dan nama-nama obat.

Selain itu, mereka dapat mengganti bahasa hanya dalam hitungan menit menggunakan text-to-speech HeyGen, yang memungkinkan bisnis melokalkan video ke lebih dari 175 bahasa dan dialek.

Sebelumnya, tim produksi memerlukan waktu lima minggu untuk menyelesaikan proses perekaman dalam berbagai bahasa. Dengan menggunakan HeyGen, proses tersebut dipersingkat menjadi hanya satu hari.

Hasilnya

Setelah menggunakan HeyGen selama hanya tiga bulan, tim produksi mereka telah melihat penurunan signifikan dalam biaya produksi dan peningkatan efisiensi yang nyata.

Mereka telah memangkas waktu pengiriman video mereka sebesar 50% – dari 12 minggu menjadi 6 minggu – dengan menghilangkan kebutuhan untuk pengambilan ulang, penggabungan video, atau penambahan efek ekstra agar sesuai dengan berbagai bahasa. Efisiensi ini memungkinkan tim mereka untuk menangani lebih banyak proyek dan mengembangkan basis klien mereka tanpa perlu melakukan ekspansi.

Sekarang, tim mereka dapat mengalihkan kebutuhan produksi studio ke HeyGen, sehingga memungkinkan tim untuk memangkas biaya produksi studio sebesar 80%.

“Jika Anda ingin mengurangi biaya dan mempercepat pengembangan konten, HeyGen adalah jawabannya. Seiring perangkat lunak ini berkembang dan maju, avatar yang dihasilkan menjadi semakin realistis. Kami sudah mencoba para kompetitor, tetapi avatar yang mereka gunakan tidak terlihat senyata itu dan kinerjanya tidak sebaik yang kami lihat sekarang dengan HeyGen. Dengan HeyGen, sulit untuk membedakan bahwa itu adalah avatar, dan klien kami tetap merasa mereka mendapatkan nilai yang sama.”

Direktur Penyampaian Teknis di Simulations Software