Didirikan pada tahun 2016, Pray.com adalah aplikasi No. 1 untuk doa dan meditasi, yang menjadi destinasi digital bagi umat beriman.

Ryan Beck, CTO dan Co-Founder Pray.com, melihat adanya kesenjangan yang jelas dalam cara organisasi berbasis iman memanfaatkan teknologi. “Kami bekerja sama dengan kementerian dan organisasi nirlaba terbesar di seluruh dunia untuk membantu mereka bertransformasi secara digital dan terhubung dengan anggota baru secara online,” ujar Ryan.

Sejak awal, visi Pray.com adalah menghadirkan alat-alat modern ke sebuah industri yang secara historis tertinggal dalam adopsi digital. Visi itu dengan cepat berkembang menjadi fokus pada kecerdasan buatan (AI). “Ketika model bahasa besar dan model difusi mulai bermunculan, kami tahu kami harus mengadopsinya untuk para mitra pelayanan dan organisasi nirlaba kami agar mereka dapat memperkuat pesan dan dampaknya,” kata Ryan. Saat itulah Pray.com beralih ke HeyGen.

Mewujudkan yang mustahil menjadi mungkin dengan video AI

Sebelum mengadopsi HeyGen, tingkat penerjemahan dan pelokalan yang dibayangkan Pray.com sama sekali tidak terasa memungkinkan. Banyak mitra Pray.com yang telah membangun sekolah, gereja, dan organisasi kemanusiaan di wilayah yang tidak menggunakan bahasa Inggris. Para pendiri ini belum pernah dapat berkomunikasi secara langsung dengan anggota lokal dalam bahasa asli mereka.

“Itu bukan sekadar tantangan; itu hal yang mustahil,” kata Ryan. “Organisasi-organisasi ini tidak memiliki alat maupun anggaran untuk menerjemahkan ribuan video ke berbagai bahasa dan wilayah.”

HeyGen tidak hanya menyederhanakan prosesnya. Platform ini membuka pintu yang sebelumnya tertutup. “Dengan terjemahan berbasis AI, mereka sekarang dapat berbicara kepada komunitas mereka di seluruh dunia tanpa bergantung pada penerjemah,” jelas Ryan. “Hal itu belum pernah mungkin terjadi sebelumnya.”

Salah satu momen yang benar-benar mengubah segalanya terjadi saat sebuah hackathon internal. Seorang rekan tim di Argentina mengirimkan video demo yang menggunakan teknologi AI translation HeyGen untuk menampilkan salah satu mitra pelayanan Pray.com—seorang pria Texas berusia 75 tahun—yang berbicara bahasa Spanyol dengan fasih. “Dia sama sekali tidak bisa berbahasa Spanyol, tapi suaranya terdengar persis seperti dia,” kenang Ryan. “Kami mengirimkan video itu kepadanya dan dia benar-benar tercengang.”

Momen itu memicu sebuah perubahan. “Itu adalah momen ajaib bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi para pelanggan kami. Mereka melihat sendiri apa yang bisa dilakukan AI untuk misi mereka.”

Alat terjemahan HeyGen menjadi bagian inti dari layanan Pray.com. Seorang pendeta menggunakannya untuk mengirim khotbah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Tagalog kepada sepupu istri­nya di Filipina, yang sebelumnya belum pernah mendengar dia berkhotbah. “Dia menangis tersedu-sedu,” kata Ryan. “Itu adalah pengalaman yang mengubah hidup bagi mereka berdua.”

Bagi Ryan, kisah-kisah ini lebih dari sekadar anekdot. Kisah-kisah ini adalah bukti bahwa HeyGen menjembatani kesenjangan secara budaya, bahasa, dan emosional. “Organisasi-organisasi ini melakukan pekerjaan nyata: penggalangan makanan, literasi bisnis, panti asuhan. Dengan HeyGen, para pendirinya bisa berbicara langsung kepada orang-orang yang mereka dampak. Koneksi seperti itu sebelumnya tidak mungkin terjadi.”

Menyebarkan pesan, satu suara dalam satu waktu

Sejak menerapkan HeyGen, Pray.com mampu secara drastis memperluas apa yang mungkin bagi para pelanggannya tanpa meningkatkan biaya produksi atau memerlukan bantuan dari luar. Hasil utamanya meliputi:

Jangkauan global : Ribuan video bertema keagamaan kini diterjemahkan ke dalam 8–30 bahasa hanya dalam hitungan menit, bukan berbulan-bulan.

: Ribuan video bertema keagamaan kini diterjemahkan ke dalam 8–30 bahasa hanya dalam hitungan menit, bukan berbulan-bulan. Efisiensi konten : Pekerjaan yang sebelumnya memakan waktu berminggu-minggu kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam, memungkinkan para pemimpin memperluas jangkauan suara mereka tanpa mengorbankan keaslian.

: Pekerjaan yang sebelumnya memakan waktu berminggu-minggu kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam, memungkinkan para pemimpin memperluas jangkauan suara mereka tanpa mengorbankan keaslian. Dampak emosional: Pesan video kini dapat mempertahankan emosi, irama bicara, dan nada suara pembicara bahkan ketika disampaikan dalam bahasa yang sama sekali berbeda.

Ryan melihat ini baru sebagai permulaan. “Kita telah berkembang dari terjemahan audio menjadi terjemahan video penuh. Avatar bukan hanya bergerak selaras, tetapi juga mempertahankan emosi dan ritme alaminya. Ini bukan sulih suara kaku. Rasanya nyata.”

Bagian yang paling memuaskan baginya adalah ketika para pemimpin pelayanan berkata, “Saya yang membuat ini.” “Itulah yang HeyGen memungkinkan,” katanya. “Seorang pendiri bisa melihat ribuan video terjemahan dan berkata, ‘Itu saya yang buat.’ Itu sungguh luar biasa.”

Nasihatnya bagi mereka yang baru mulai menggunakan video AI? “Sekarang sudah tidak ada lagi batasan—baik secara fisik maupun bahasa. Jika Anda seorang pembuat konten, audiens Anda baru saja bertambah seribu kali lipat.”

Dengan HeyGen, Pray.com tidak hanya mengikuti laju inovasi; mereka memimpin sebuah gerakan yang membuat iman menjadi lebih mudah diakses, lebih inklusif, dan lebih berdampak dalam skala global.