Buat video orientasi yang dipersonalisasi dengan AI

Lattice adalah platform sumber daya manusia bertenaga AI nomor satu. Selama delapan tahun, Lattice telah menjadi pilar inovasi dalam teknologi HR, mengubah manajer menjadi pemimpin, karyawan menjadi berkinerja tinggi, dan perusahaan menjadi tempat kerja terbaik. Dalam Laporan State of People Strategy 2024 dari Lattice, 62% tim HR melaporkan anggaran yang stagnan atau menurun, dengan dua pertiga responden menyatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan cara untuk memanfaatkan AI.

Untuk membantu bisnis dan karyawan mereka, Lattice ingin bermitra dengan solusi AI terbaik di seluruh industri. Untuk membuat video yang dipersonalisasi, Lattice bekerja sama dengan HeyGen agar tim dapat membuat video onboarding khusus bagi karyawan baru mereka—membuat mereka merasa disambut dan menciptakan pengalaman kerja yang lebih manusiawi.