Julia McCoy adalah CEO dan pendiri First Movers, sebuah platform pembelajaran dan inovasi yang membantu para pengusaha dan kreator menguasai alat AI untuk mengembangkan bisnis mereka. Sebagai pakar strategi konten, penulis, dan pendidik berpengalaman, Julia membangun perusahaannya di atas konsistensi—menerbitkan, berbicara, dan mengajar tanpa henti. Namun pada awal 2025, ritme itu terhenti.

Setelah mengalami kejatuhan kesehatan yang tiba-tiba dan parah, Julia tidak lagi mampu merekam video, membuat rekaman, atau bahkan duduk tegak dalam waktu lama. “Itu adalah masa paling menakutkan dalam hidup saya,” kata Julia. “Saya berangkat hiking di siang hari dan malamnya sudah berada di rumah sakit dengan tubuh membiru. Saya tidak bisa mengangkat tangan. Saya tidak bisa bernapas.” Berbulan-bulan pemeriksaan dan salah diagnosis pun menyusul. Dokter tidak bisa menjelaskan gejalanya. “Kalau saya tidak punya klon dan avatar saya,” kenang Julia, “saya sama sekali tidak akan bisa berbicara dengan audiens saya.”

Bisnisnya bergantung pada kehadirannya. Ia membutuhkan cara untuk tetap terlihat, melayani komunitasnya, dan menjaga First Movers tetap berjalan tanpa tuntutan fisik dari produksi video. Saat itulah Julia beralih ke HeyGen untuk membuat klon digital dirinya yang realistis.

Menjelajahi AI untuk mengatasi hambatan fisik dan kreatif

Sebelum menggunakan HeyGen, bisnis Julia sepenuhnya bergantung pada video live. Ia merekam sendiri setiap tutorial, webinar, dan kursus, mengurus semuanya mulai dari riasan dan pengaturan kamera hingga proses editing. “Itu menyenangkan,” kata Julia. “Tapi dari sudut pandang praktis dan finansial, itu adalah pekerjaan yang sangat besar. Satu video berdurasi sepuluh menit saja bisa memakan waktu berhari-hari.”

Bahkan sebelum ia jatuh sakit, proses itu sudah tidak berkelanjutan. “Saya seorang pengusaha. Saya ingin bergerak cepat. Saya mendapat ide untuk sebuah video dan ingin itu selesai secepatnya,” kata Julia. “Tapi prosesnya selalu memperlambat saya.”

Ketika krisis kesehatannya terjadi, seluruh model itu harus berubah. Secara fisik ia tidak bisa lagi merekam video atau bepergian. “Setiap kali aku duduk untuk berbicara, rasanya seperti organ-organ tubuhku robek,” kata Julia. “Aku harus menghemat energiku dan memilih antara menyisir rambut atau merekam video.”

Saat itulah Julia mulai bereksperimen dengan AI. Ia mulai menguji berbagai alat suara dan avatar AI, mengeksplorasi sejauh mana ia bisa mereplikasi kehadirannya di depan kamera tanpa kehilangan keaslian. “Klon saya bukan lagi sekadar alat,” kata Julia. “Itu menjadi garis hidup saya.”

Membangun kembaran digital untuk berkarya tanpa batas

Julia menggabungkan pembuat avatar kustom HeyGen dengan ElevenLabs untuk kloning suara profesional, menghabiskan lebih dari 25 jam menyempurnakan data agar memastikan versi digital dirinya terlihat dan terdengar nyata.

“Hal yang paling penting adalah data pelatihannya,” kata Julia. “Audio yang bersih dan konsisten. Tanpa potongan mendadak. Menggunakan mikrofon yang sama dari awal sampai akhir. Kamu secara harfiah sedang mengajarkan AI siapa dirimu.”

Dengan menggunakan video berkualitas tinggi miliknya sendiri dan rekaman studio, Julia membuat sebuah avatar yang mampu menyampaikan konten YouTube berdurasi penuh. HeyGen menangani ekspresi wajah, gestur, dan gerakan mulut, sementara Eleven Labs menyediakan suara yang mulus dengan emosi yang akurat.

Saat ia menguji video kloning pertamanya, hasilnya benar-benar mengejutkannya. “Aku menerbitkan sebuah video yang di dalamnya ada klon diriku, dan video itu mendapatkan engagement paling tinggi dibandingkan semua yang pernah aku rilis,” kata Julia. Video tersebut, berjudul “03 Just Broke the AI Ceiling,” meraih jumlah penayangan 3,8x lebih tinggi, rasio klik-tayang 7,8%, dan durasi tonton rata-rata delapan menit, yang semuanya jauh melampaui tolok ukur sebelumnya.

Keberhasilan itu memberinya kepercayaan diri untuk menggandakan usahanya. Dalam satu sprint selama tiga hari, Julia menghasilkan enam video. Sebelumnya, jumlah sebanyak itu akan memakan waktu berminggu-minggu. “Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun berkarier di bidang pemasaran, semua ini terasa bisa dikelola. Saya bisa menulis, menyutradarai, dan mempublikasikan tanpa kelelahan,” kata Julia.

Di balik layar, Julia tetap mengandalkan tim manusianya untuk editing dan sentuhan kreatif akhir. “Produser saya berbasis di Filipina,” kata Julia. “Dia mengedit semuanya secara manual. Sentuhan manusia itu membuat hasilnya jauh lebih baik.” Namun HeyGen menangani pekerjaan beratnya, sehingga ia bisa fokus pada riset, penulisan, dan strategi.

“Mengkloning diri sendiri adalah kebebasan dari pekerjaan,” kata Julia. “Ini adalah kebebasan dari rutinitas yang melelahkan. Sekarang aku bisa beristirahat, mengisi ulang tenaga, dan tetap berkarya.”

Merebut kembali waktu, kesehatan, dan dampak melalui HeyGen

Sejak menggunakan HeyGen, Julia tidak hanya mengubah alur kerjanya, tetapi juga seluruh hubungannya dengan pekerjaan.

Hasil

Keterlibatan video 3,8x lebih tinggi : Video berbasis klon Julia mengungguli semua unggahan sebelumnya, dengan CTR 7,8% dan rata-rata waktu tonton 8 menit.

: Video berbasis klon Julia mengungguli semua unggahan sebelumnya, dengan CTR 7,8% dan rata-rata waktu tonton 8 menit. 6 video dalam 3 hari : Rekor baru untuk jumlah produksi, dimungkinkan oleh proses kloning.

: Rekor baru untuk jumlah produksi, dimungkinkan oleh proses kloning. Kelangsungan bisnis yang terjaga selama masa sakit: HeyGen memungkinkan Julia untuk tetap terhubung dengan audiens dan mempertahankan pendapatan bahkan saat hanya bekerja 30 menit per hari.

Di luar data, dampak emosionalnya sangat mendalam. “Klon ini menyelamatkan bisnis saya, tapi yang lebih penting, menyelamatkan saya,” kata Julia. “Saya bisa beristirahat, memulihkan diri, dan tetap hadir untuk audiens saya.”

Sekarang ia mengajarkan metode‑metode ini di First Movers Labs, membantu para pengusaha membangun alur kerja mereka sendiri yang didukung AI. “Saya ingin lebih banyak orang tahu cara melakukan ini,” kata Julia. “Anda bisa menyetel sebuah klon hingga begitu bagus sehingga tak ada yang tahu bedanya, tetapi tetap memiliki sentuhan manusia. Itulah kuncinya.”

Saat ini, Julia menyebut HeyGen sebagai alat yang paling menentukan dalam kariernya. “Ada era sebelum HeyGen dan era setelah HeyGen,” kata Julia. “Ini adalah pengubah permainan terbesar yang pernah saya lihat.”

