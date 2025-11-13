Bagaimana agensi pemasaran dapat mengikuti kecepatan baru dalam periklanan digital? Bagi Favoured, sebuah agensi pemasaran kinerja layanan lengkap yang berbasis di Inggris, jawabannya terletak pada keberanian dalam strategi dan pemanfaatan alat-alat baru untuk membuka hasil yang lebih baik. Dengan jajaran klien yang mencakup mulai dari perusahaan rintisan hingga merek-merek lama seperti teapigs, Avon, dan Kodak, Favoured menyediakan layanan pemasaran digital ahli melalui tim terintegrasi penuh yang sangat terspesialisasi.
Mereka beralih ke HeyGen untuk meningkatkan skala upaya pembuatan konten, yang menghasilkan pengujian kreatif yang lebih ketat dan mengurangi kejenuhan kreatif pada para penonton. Dengan HeyGen, Favoured menemukan strategi berbasis volume yang mencapai keseimbangan tepat antara teknologi AI dan kreativitas manusia untuk menghadirkan kampanye pemasaran kelas dunia bagi para klien.
Mengatasi kelelahan kreatif dan keterbatasan sumber daya
Sebelum HeyGen, Favoured menghadapi dua hambatan utama: pembuatan konten yang sangat menguras sumber daya dan kelelahan kreatif yang semakin cepat. Alur kerja mereka yang sangat personal dan disesuaikan untuk setiap klien memang menghasilkan kinerja yang baik, tetapi membutuhkan banyak sumber daya manusia. Proses produksi UGC tradisional, yang melibatkan persiapan pra-produksi dan pengiriman produk, memakan banyak waktu dan juga membatasi jumlah aktor yang bisa mereka libatkan dalam pengambilan gambar.
Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, Favoured memahami nilai strategis dari memproduksi konten dalam skala besar, karena bahkan materi iklan yang berkinerja baik pun pada akhirnya akan menghadapi kejenuhan audiens. Andy Willers, Co-Founder di Favoured, menjelaskan: "Jika kami meningkatkan belanja di suatu platform, ada beberapa platform, seperti TikTok, di mana materi kreatif jauh lebih cepat mengalami kejenuhan. Artinya, semakin sering seorang pengguna melihat satu materi kreatif, semakin buruk kinerja kampanyenya." Penyegaran konten UGC pun menjadi sangat penting untuk menjaga performa kampanye, sehingga menimbulkan permintaan tanpa henti yang tidak dapat dipenuhi secara efisien oleh proses manual mereka.
"Sebelum HeyGen, proses ini jauh lebih manual dan membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia untuk mencapai hasil yang sama," kata Andy. "Anda harus menulis skrip, mengirimkannya ke kreator, mengirimkan produknya, dan menunggu 5 hingga 10 hari hanya untuk satu video UGC."
Mereka sebelumnya menggunakan Runway untuk pembuatan video, tetapi ketika George Gossland, UGC Director di Favoured, mendengar tentang HeyGen, ia tahu bahwa ini akan menjadi pengubah permainan bagi alur kerja mereka. Andy menambahkan, "Kami sudah menggunakan alat lain untuk mencoba melakukan hal serupa dalam pembuatan avatar, tetapi HeyGen tampaknya melakukannya dengan paling baik."
Semakin banyak, semakin seru dengan solusi avatar HeyGen
Favoured kini menggunakan teknologi pembuatan avatar AI dari HeyGen sebagai pilar utama dalam strategi pengujian kreatif yang ketat. “Yang HeyGen memungkinkan kami lakukan adalah membuat avatar untuk iklan UGC dengan sangat cepat, sehingga kami bisa menguji jauh lebih banyak variasi skrip,” jelas Andy. Dengan HeyGen, agensi ini telah memperluas kemampuan pengujiannya secara drastis, dari hanya 10–15 variasi UGC berbeda per bulan menjadi 50 hingga 100, sehingga mereka dapat menemukan materi kreatif pemenang dengan lebih cepat dan pada akhirnya meningkatkan performa kampanye mereka melalui peningkatan intensitas pengujian dan optimalisasi.
“Delapan bulan yang lalu saya hanya bisa membuat sekitar 20 video dalam sehari,” kata George. “Hari ini, saya membuat 100 video hanya di pagi hari.”
Andy menambahkan, “Sekarang kami bisa menggunakan avatar AI untuk membaca 20 naskah sekaligus secara realistis dan langsung menyerahkannya kepada editor. Kami bisa membuat jauh lebih banyak variasi dengan jauh lebih cepat.”
Tim sangat menghargai avatar realistis HeyGen. “Dengan HeyGen, kami telah merekam orang yang sama dalam berbagai konteks berbeda. Memiliki kemampuan untuk mengubah pengambilan gambar atau sudut pandang demi variasi membantu menciptakan kesan yang lebih realistis bagi konsumen,” tambah Andy. Untuk memaksimalkan dampak, Favoured mengintegrasikan HeyGen dengan alat AI lainnya—meningkatkan voiceover dengan ElevenLabs, membuat gambar produk dengan Ideogram, dan mengembangkan b-roll dengan Kling.
Angka-angkanya sudah berbicara sendiri
HeyGen memungkinkan Favoured untuk semakin fokus pada keahliannya: menghadirkan kampanye pemasaran yang berorientasi pada kinerja.
“HeyGen pada dasarnya membuka kinerja di level yang paling mendasar,” jelas Andy. “Semakin banyak yang bisa kami uji, semakin jelas kami bisa melihat apa yang paling mengena di audiens, apa yang menghasilkan click-through rate yang lebih baik, apa yang menurunkan cost-per-click—yang semuanya berdampak berantai pada metrik-metrik lanjutan lainnya dari setiap kampanye.”
Peningkatan efisiensi tidak bisa lebih jelas lagi. Sebelumnya, seseorang membutuhkan waktu 20 menit untuk membaca sepuluh hook yang berbeda. Sekarang, Favoured dapat menghasilkan 50 hook berbeda hampir seketika. Bagi Favoured, kinerja adalah fondasi model bisnis mereka. Kepuasan klien sangat bergantung pada indikator kinerja utama, seperti return on ad spend (ROAS) dan biaya akuisisi. Dengan avatar AI dari HeyGen, mereka dapat mencapai KPI lebih cepat, meningkatkan skala pengeluaran kampanye dengan lebih efektif, dan mendorong kepuasan klien lebih tinggi dibandingkan metode tradisional. Di lanskap digital di mana untuk menonjol harus melakukan lebih banyak, HeyGen telah berkembang menjadi alat yang tak tergantikan dalam pendekatan pemasaran Favoured.
Andy merangkumnya dengan sederhana: “HeyGen telah menjadi pengubah permainan. Kami bisa menyelesaikan materi kreatif yang siap produksi hanya dalam beberapa jam, padahal dulu membutuhkan waktu berminggu-minggu.”
“Jujur saja, ini jauh lebih tidak membuat stres dibandingkan merekam video sungguhan. Kamu bisa menggunakan 50 kreator berbeda dan menghasilkan 100 konten dalam seminggu tanpa merekrut siapa pun,” kata George.