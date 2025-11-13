Favoured kini menggunakan teknologi pembuatan avatar AI dari HeyGen sebagai pilar utama dalam strategi pengujian kreatif yang ketat. “Yang HeyGen memungkinkan kami lakukan adalah membuat avatar untuk iklan UGC dengan sangat cepat, sehingga kami bisa menguji jauh lebih banyak variasi skrip,” jelas Andy. Dengan HeyGen, agensi ini telah memperluas kemampuan pengujiannya secara drastis, dari hanya 10–15 variasi UGC berbeda per bulan menjadi 50 hingga 100, sehingga mereka dapat menemukan materi kreatif pemenang dengan lebih cepat dan pada akhirnya meningkatkan performa kampanye mereka melalui peningkatan intensitas pengujian dan optimalisasi.

“Delapan bulan yang lalu saya hanya bisa membuat sekitar 20 video dalam sehari,” kata George. “Hari ini, saya membuat 100 video hanya di pagi hari.”

Andy menambahkan, “Sekarang kami bisa menggunakan avatar AI untuk membaca 20 naskah sekaligus secara realistis dan langsung menyerahkannya kepada editor. Kami bisa membuat jauh lebih banyak variasi dengan jauh lebih cepat.”

Tim sangat menghargai avatar realistis HeyGen. “Dengan HeyGen, kami telah merekam orang yang sama dalam berbagai konteks berbeda. Memiliki kemampuan untuk mengubah pengambilan gambar atau sudut pandang demi variasi membantu menciptakan kesan yang lebih realistis bagi konsumen,” tambah Andy. Untuk memaksimalkan dampak, Favoured mengintegrasikan HeyGen dengan alat AI lainnya—meningkatkan voiceover dengan ElevenLabs, membuat gambar produk dengan Ideogram, dan mengembangkan b-roll dengan Kling.

Angka-angkanya sudah berbicara sendiri

HeyGen memungkinkan Favoured untuk semakin fokus pada keahliannya: menghadirkan kampanye pemasaran yang berorientasi pada kinerja.

“HeyGen pada dasarnya membuka kinerja di level yang paling mendasar,” jelas Andy. “Semakin banyak yang bisa kami uji, semakin jelas kami bisa melihat apa yang paling mengena di audiens, apa yang menghasilkan click-through rate yang lebih baik, apa yang menurunkan cost-per-click—yang semuanya berdampak berantai pada metrik-metrik lanjutan lainnya dari setiap kampanye.”

Peningkatan efisiensi tidak bisa lebih jelas lagi. Sebelumnya, seseorang membutuhkan waktu 20 menit untuk membaca sepuluh hook yang berbeda. Sekarang, Favoured dapat menghasilkan 50 hook berbeda hampir seketika. Bagi Favoured, kinerja adalah fondasi model bisnis mereka. Kepuasan klien sangat bergantung pada indikator kinerja utama, seperti return on ad spend (ROAS) dan biaya akuisisi. Dengan avatar AI dari HeyGen, mereka dapat mencapai KPI lebih cepat, meningkatkan skala pengeluaran kampanye dengan lebih efektif, dan mendorong kepuasan klien lebih tinggi dibandingkan metode tradisional. Di lanskap digital di mana untuk menonjol harus melakukan lebih banyak, HeyGen telah berkembang menjadi alat yang tak tergantikan dalam pendekatan pemasaran Favoured.

Andy merangkumnya dengan sederhana: “HeyGen telah menjadi pengubah permainan. Kami bisa menyelesaikan materi kreatif yang siap produksi hanya dalam beberapa jam, padahal dulu membutuhkan waktu berminggu-minggu.”

“Jujur saja, ini jauh lebih tidak membuat stres dibandingkan merekam video sungguhan. Kamu bisa menggunakan 50 kreator berbeda dan menghasilkan 100 konten dalam seminggu tanpa merekrut siapa pun,” kata George.