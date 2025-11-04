ELB Learning adalah penyedia layanan profesional dan teknologi pembelajaran lengkap yang membantu organisasi memindahkan pembelajaran ke ranah online dan meningkatkannya. Rich Vass, Senior Vice President of Global Learning, memimpin operasi ELB di AS dan India untuk tim layanan, yang mengerjakan pembelajaran kustom, strategi konsultasi, dan penerapan teknologi pembelajaran.

Daftar klien ELB mencakup sekitar 90% perusahaan dalam daftar Fortune 100. Mereka mengembangkan berbagai solusi, mulai dari alat pelatihan VR dan pustaka aset hingga platform micro‑learning berbasis AI. Seiring video menjadi pusat proses pembelajaran, ELB membutuhkan cara yang lebih cerdas dan cepat untuk memproduksi konten berkualitas tinggi dalam skala besar. Di sinilah HeyGen berperan.

Mengatasi hambatan dalam alur kerja video tradisional

Selama lebih dari satu dekade, tim ELB Learning membuat video penjelasan, segmen talking-head, dan motion graphics menggunakan alat tradisional seperti Adobe After Effects dan Camtasia. Seperti yang dikatakan Rich, “video adalah medium yang sangat penting untuk pembelajaran.” Namun, prosesnya tetap memakan banyak tenaga dan tidak fleksibel.

Membuat video dengan cara lama berarti harus melalui proses penulisan naskah, pengambilan gambar, penyuntingan, dan pembuatan grafis, yang semuanya memakan banyak waktu dan tenaga manusia. Menerjemahkan konten ke dalam berbagai bahasa mengharuskan pengulangan kembali sebagian besar alur kerja. Selain itu, klien semakin sering bertanya, “Alat apa yang Anda gunakan?” sehingga menekan ELB untuk mengadopsi pendekatan yang lebih modern dan transparan.

Rich menjelaskan bagaimana ELB awalnya bereksperimen dengan Colossyan, tetapi kemudian beralih ke HeyGen ketika tim engineer internal dan permintaan klien mendorong mereka ke arah itu. Seorang klien bersikeras menggunakan HeyGen, yang mempercepat keputusan mereka. “Fleksibilitas yang kalian tawarkan adalah tepat seperti yang kami butuhkan,” kata Rich.

Hal-hal yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan untuk versi, terjemahan, dan pengerjaan ulang mulai menjadi hambatan strategis utama. ELB harus menemukan solusi video yang memungkinkan kecepatan, skala, lokalisasi, dan biaya yang lebih rendah sekaligus tetap menjaga kualitas.