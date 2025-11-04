ELB Learning adalah penyedia layanan profesional dan teknologi pembelajaran lengkap yang membantu organisasi memindahkan pembelajaran ke ranah online dan meningkatkannya. Rich Vass, Senior Vice President of Global Learning, memimpin operasi ELB di AS dan India untuk tim layanan, yang mengerjakan pembelajaran kustom, strategi konsultasi, dan penerapan teknologi pembelajaran.
Daftar klien ELB mencakup sekitar 90% perusahaan dalam daftar Fortune 100. Mereka mengembangkan berbagai solusi, mulai dari alat pelatihan VR dan pustaka aset hingga platform micro‑learning berbasis AI. Seiring video menjadi pusat proses pembelajaran, ELB membutuhkan cara yang lebih cerdas dan cepat untuk memproduksi konten berkualitas tinggi dalam skala besar. Di sinilah HeyGen berperan.
Mengatasi hambatan dalam alur kerja video tradisional
Selama lebih dari satu dekade, tim ELB Learning membuat video penjelasan, segmen talking-head, dan motion graphics menggunakan alat tradisional seperti Adobe After Effects dan Camtasia. Seperti yang dikatakan Rich, “video adalah medium yang sangat penting untuk pembelajaran.” Namun, prosesnya tetap memakan banyak tenaga dan tidak fleksibel.
Membuat video dengan cara lama berarti harus melalui proses penulisan naskah, pengambilan gambar, penyuntingan, dan pembuatan grafis, yang semuanya memakan banyak waktu dan tenaga manusia. Menerjemahkan konten ke dalam berbagai bahasa mengharuskan pengulangan kembali sebagian besar alur kerja. Selain itu, klien semakin sering bertanya, “Alat apa yang Anda gunakan?” sehingga menekan ELB untuk mengadopsi pendekatan yang lebih modern dan transparan.
Rich menjelaskan bagaimana ELB awalnya bereksperimen dengan Colossyan, tetapi kemudian beralih ke HeyGen ketika tim engineer internal dan permintaan klien mendorong mereka ke arah itu. Seorang klien bersikeras menggunakan HeyGen, yang mempercepat keputusan mereka. “Fleksibilitas yang kalian tawarkan adalah tepat seperti yang kami butuhkan,” kata Rich.
Hal-hal yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan untuk versi, terjemahan, dan pengerjaan ulang mulai menjadi hambatan strategis utama. ELB harus menemukan solusi video yang memungkinkan kecepatan, skala, lokalisasi, dan biaya yang lebih rendah sekaligus tetap menjaga kualitas.
Mengubah produksi dan penjualan dengan menerapkan HeyGen
Ketika ELB mengadopsi HeyGen, platform ini menjadi alat strategis bukan hanya dalam alur produksi mereka, tetapi juga dalam penjualan dan perancangan solusi. Rich menjelaskan bahwa video AI sekarang menjadi bagian dari penawaran standar mereka: “Sebelum kami menandatangani statement of work, kami sudah memasukkan video sebagai solusi. Klien bertanya alat apa yang kami gunakan—kami jawab HeyGen.”
Untuk satu proyek micro-learning berskala besar, ELB memperkirakan lebih dari 200 jam untuk desain, penulisan naskah, peninjauan, dan proses pembuatan. Dengan menggunakan HeyGen, mereka menyelesaikannya dalam sekitar 70 jam, pengurangan waktu hampir 65–75%.
Tim penjualan ELB sekarang memasarkan HeyGen sebagai pendorong nilai, bukan sekadar video yang lebih murah. Seperti yang dikatakan Rich, mereka menghindari membingkainya sebagai “jalan murah” dan malah memposisikannya sebagai solusi yang “hemat biaya dan berorientasi pada nilai”.
HeyGen juga membantu ELB mendapatkan bisnis baru. Rich menyebutkan seorang klien agregator konten yang memberikan kontrak kepada ELB untuk ratusan mikro-kursus terutama karena ELB dapat memenuhi tenggat waktu yang ketat dengan menggunakan HeyGen.
Akhirnya, ELB tetap transparan kepada klien tentang tumpukan alat yang mereka gunakan. “Mereka bertanya, alat apa yang kami pakai,” kata Rich. “Kami membuka kodenya dan menjelaskannya. Menggunakan HeyGen membuat mereka yakin bahwa kami memakai solusi yang paling mutakhir.”
Membentuk keunggulan kompetitif ELB dengan video AI yang cepat dan autentik
Sejak mengadopsi HeyGen, ELB telah mempercepat proses penyampaian, memperluas kapabilitas, dan meningkatkan posisinya di pasar:
- Pengurangan 65–75% dalam jam pengembangan: Untuk cakupan proyek micro‑learning SaaS, ELB beralih dari sekitar 200+ jam menjadi sekitar 70 jam dengan menggunakan HeyGen.
- Kecepatan menjadi nilai jual utama dalam proposal: ELB kini dapat dengan percaya diri menjanjikan tenggat waktu yang lebih singkat baik untuk proyek yang akan datang maupun proposal penjualan.
- Klien baru berhasil diraih berkat kemampuan AI: HeyGen membantu ELB mendapatkan kontrak untuk membuat “ratusan micro-course” dengan menawarkan jadwal penyelesaian yang agresif dan biaya produksi yang lebih rendah.
Rich mencatat bahwa tim internal dan para pemimpin engineering dari perusahaan yang diakuisisi mendorong langkah ini: “Para engineer merekomendasikan HeyGen dengan mengatakan ‘ini yang terbaik di pasar’ dan seorang klien utama meminta kami untuk menggunakannya, jadi kami pun langsung mengeksekusinya.” Saat ini, HeyGen secara rutin disertakan dalam paket solusi ELB.
Di luar metrik, Rich menekankan perubahan tak berwujud: klien, pemangku kepentingan internal, dan prospek kini melihat ELB sebagai mitra yang berpikiran maju dan andal dalam video AI. “Mereka cukup paham untuk bertanya, alat apa yang kami gunakan,” kata Rich. “HeyGen adalah bagian dari cara kami membedakan diri sekarang.”