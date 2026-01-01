Copient.ai adalah platform pelatihan AI canggih yang mensimulasikan interaksi pelanggan yang realistis dan tidak terskrip dalam lingkungan yang aman untuk latihan penjualan yang lincah. Para pemimpin penjualan tahu bahwa sangat penting bagi tim mereka untuk memahami materi dan menguasainya dengan cukup baik sehingga mampu memimpin percakapan, melakukan discovery call, dan mendemonstrasikan produk dengan percaya diri. Sayangnya, video dan kuis saja tidak selalu cukup. Tim penjualan membutuhkan cara untuk melakukan role-play tidak terskrip dalam skala besar, dengan semua nuansa spesifik yang akan dihadapi tim dalam skenario dunia nyata.

Untuk menciptakan kombinasi pemenang tersebut, Copient.ai membutuhkan mitra yang dapat menyediakan pelatihan penjualan yang lebih interaktif, menarik, dan mudah diskalakan untuk menghadirkan dampak bisnis dalam waktu singkat. Saat itulah Copient.ai menggabungkan teknologi AI percakapannya dengan avatar interaktif HeyGen—tetap selangkah di depan kompetitor dan mentransformasi cara tim penjualan belajar dan beradaptasi di iklim bisnis yang bergerak cepat saat ini.

“Kami secara aktif bersaing dengan semakin banyak perusahaan yang berusaha memecahkan masalah role-play dalam skala besar, tetapi berkat kerja sama kami dengan HeyGen, kami selangkah lebih maju dari yang lain.”



Mengomunikasikan hal terbaru dan terbaik dalam lanskap yang kompleks

Copient.ai dimulai sebagai solusi pelatihan internal untuk Copient Health, sebuah perusahaan layanan kesehatan yang memanfaatkan machine learning untuk meningkatkan efisiensi dan operasional di rumah sakit serta pusat bedah di seluruh negeri. Para pendirinya melihat langsung bagaimana perwakilan penjualan kesulitan menguasai lanskap yang kompleks dalam penjualan teknologi kesehatan. Menanggapi tantangan ini, tim membangun alat pelatihan berbasis chat untuk mempercepat proses pelatihan, yang kemudian berkembang menjadi Copient.ai. Kini, Copient.ai merevolusi pelatihan penjualan di berbagai industri, jauh melampaui sektor kesehatan.

Yang membedakan Copient.ai dari platform pelatihan penjualan tradisional adalah kemampuannya mensimulasikan skenario penjualan yang sangat realistis melalui AI percakapan, sehingga tim penjualan dapat melakukan role-play tanpa skrip yang disesuaikan secara spesifik dengan kebutuhan unik perusahaan, termasuk persona pembeli yang terperinci, pengetahuan produk yang mendalam, dan metodologi penjualan yang dapat dikonfigurasi untuk mempersiapkan mereka dengan lebih baik menghadapi dunia nyata. Ketika tiba saatnya bagi tim untuk meningkatkan pengalaman berbasis teks menjadi pengalaman yang sepenuhnya imersif, di mana anggota tim penjualan dapat melihat dan berinteraksi dengan avatar AI, tidak ada solusi yang memenuhi ekspektasi tinggi dan persyaratan mereka untuk avatar Copient.ai—hingga mereka menemukan HeyGen.

Mengajarkan pelatih virtual dengan teknologi AI HeyGen

Saat ini Copient.ai mengintegrasikan avatar interaktif HeyGen ke dalam platform pelatihan penjualannya, sehingga tim sales dapat melakukan percakapan role-play yang dinamis, menyempurnakan pitch, dan melatih penanganan keberatan. Platform ini memanfaatkan avatar HeyGen yang cerdas secara emosional untuk menciptakan simulasi yang sangat realistis, di mana perwakilan penjualan menerima evaluasi dan coaching yang konsisten berdasarkan rubrik atas kinerja mereka. Bukan hanya tim sales yang menggunakan Copient.ai. Semakin banyak program bisnis di universitas-universitas papan atas yang memanfaatkan Copient.ai untuk melakukan role-play dalam skala besar guna melatih mahasiswa bisnis profesional untuk karier nyata di bidang penjualan. Sesi role-play otomatis dengan evaluasi dan coaching secara real-time ini terbukti sangat berharga, terutama di kelas-kelas besar dengan lebih dari 200 mahasiswa, di mana coaching satu lawan satu menjadi kurang praktis.

“Ketika kami menghadirkan Copient.ai kepada para pelanggan kami, terutama universitas, mereka memiliki rubrik yang sangat ketat untuk menilai setiap interaksi guna memastikan para mahasiswa mendapatkan umpan balik dan coaching yang konsisten dan tidak bias,” ujar Josh Byrd, Chief Growth Officer di Copient.ai. "Sebelum ada AI, profesor, asisten pengajar, dan rekan mahasiswa harus melakukan role-play dan evaluasi secara langsung atau melalui lingkungan pertemuan virtual, yang menimbulkan berbagai komplikasi dan menurunkan kualitas pengalaman mahasiswa. Kami telah mengembangkan cara untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih baik bagi mahasiswa, memaksimalkan konsistensi, dan menghilangkan bias.”

Avatar interaktif dan kemampuan emosional HeyGen menciptakan pengalaman pengguna yang lebih realistis, membantu tim penjualan dan mahasiswa terlibat lebih efektif dalam sesi pelatihan.

Mencapai skor sempurna di berbagai industri

Keberhasilan platform ini terlihat jelas dari adopsinya yang sangat cepat: lebih dari 14.000 sesi role-play telah diselesaikan oleh 37 klien unik sejak peluncuran resmi Copient.ai pada 1 September 2024, dan platform ini memiliki lebih dari 500 pengguna aktif setiap harinya. Keyton menyampaikan bahwa para pengguna terus-menerus menggambarkan Copient.ai sebagai “platform pelatihan berbasis avatar real-time terbaik yang ada saat ini.”

Dalam ajang kompetisi penjualan tingkat universitas yang sangat kompetitif, tim-tim yang meraih posisi lima besar di International Collegiate Sales Competition (ICSC), Selling with the Bulls, dan National Collegiate Sales Competition (NCSC) semuanya menggunakan Copient.ai sebagai bagian integral dari pelatihan mereka. Para peneliti akademik terkemuka di bidang penjualan juga bekerja sama dengan perusahaan untuk menganalisis dampak AI percakapan terhadap pelatihan penjualan.

Sejak bermitra dengan HeyGen, data Copient.ai menunjukkan bahwa pengguna secara signifikan meningkatkan keterampilan penjualan mereka hanya setelah lima sesi role-play. Seiring Copient.ai terus berkembang di berbagai industri, mulai dari layanan kesehatan hingga pendidikan dan penjualan B2B, sangat penting untuk memiliki avatar yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan unik setiap klien. Dengan HeyGen, Copient.ai siap memberdayakan tim penjualan dan universitas di seluruh dunia melalui role-play, evaluasi, dan coaching berbasis AI percakapan untuk memastikan tim penjualan mencapai kesiapan penjualan yang maksimal.