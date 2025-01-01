Colenso BBDO, agensi iklan yang berbasis di Selandia Baru, memiliki sejarah menarik perhatian global dari ujung dunia melalui kampanye-kampanye inovatifnya. Mereka telah menguasai seni menciptakan kampanye yang menggabungkan kenakalan dan kecerdikan serta baru-baru ini, teknologi AI dengan HeyGen.

Untuk kliennya, Skinny Mobile, penyedia layanan telekomunikasi tercinta di Selandia Baru, Colenso meluncurkan kampanye pemasaran The Unlimited Spokesperson yang tidak hanya memulai percakapan, tetapi juga merayakan pelanggan-pelanggan paling antusias mereka. Melalui The Unlimited Spokesperson, Colenso berusaha menemukan pelanggan paling bahagia Skinny, mengkloning mereka secara digital, dan mengubah mereka menjadi duta merek dengan imbalan panggilan dan pesan teks gratis seumur hidup.

Pencarian itu membawa mereka kepada Liz, seorang pelanggan setia Skinny yang tinggal di tempat terpencil di Kerikeri dan sebelumnya bekerja sebagai insinyur telekomunikasi. Dia adalah orang yang sempurna untuk kampanye tersebut.

Pencarian untuk platform AI yang tepat

Bagi Colenso, menemukan teknologi yang sempurna tidak semudah menemukan juru bicara yang sempurna. Di bawah bimbingan ahli dari Creature Post. Tim tersebut menguji sejumlah alat AI, memasukkan HeyGen sebagai bagian dari formula kemenangan mereka untuk menggerakkan kampanye mereka.

“HeyGen adalah bagian yang sangat berharga dari perangkat kami dalam menghidupkan kampanye. Ini luar biasa di media sosial, dan kami telah menggabungkannya secara ekstensif ke dalam proses produksi TVC,” kata Anna Flaws, Produser Terpadu Utama di Colenso.