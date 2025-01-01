Colenso BBDO, agensi iklan yang berbasis di Selandia Baru, memiliki sejarah menarik perhatian global dari ujung dunia melalui kampanye-kampanye inovatifnya. Mereka telah menguasai seni menciptakan kampanye yang menggabungkan kenakalan dan kecerdikan serta baru-baru ini, teknologi AI dengan HeyGen.
Untuk kliennya, Skinny Mobile, penyedia layanan telekomunikasi tercinta di Selandia Baru, Colenso meluncurkan kampanye pemasaran The Unlimited Spokesperson yang tidak hanya memulai percakapan, tetapi juga merayakan pelanggan-pelanggan paling antusias mereka. Melalui The Unlimited Spokesperson, Colenso berusaha menemukan pelanggan paling bahagia Skinny, mengkloning mereka secara digital, dan mengubah mereka menjadi duta merek dengan imbalan panggilan dan pesan teks gratis seumur hidup.
Pencarian itu membawa mereka kepada Liz, seorang pelanggan setia Skinny yang tinggal di tempat terpencil di Kerikeri dan sebelumnya bekerja sebagai insinyur telekomunikasi. Dia adalah orang yang sempurna untuk kampanye tersebut.
Pencarian untuk platform AI yang tepat
Bagi Colenso, menemukan teknologi yang sempurna tidak semudah menemukan juru bicara yang sempurna. Di bawah bimbingan ahli dari Creature Post. Tim tersebut menguji sejumlah alat AI, memasukkan HeyGen sebagai bagian dari formula kemenangan mereka untuk menggerakkan kampanye mereka.
“HeyGen adalah bagian yang sangat berharga dari perangkat kami dalam menghidupkan kampanye. Ini luar biasa di media sosial, dan kami telah menggabungkannya secara ekstensif ke dalam proses produksi TVC,” kata Anna Flaws, Produser Terpadu Utama di Colenso.
Bagi Colenso, kemampuan untuk mencoba lisensi enterprise sebelum berkomitmen merupakan perubahan besar. Seperti yang dibagikan Anna, “Manajer akun kami, Cathal, berhasil menyiapkan kami dengan uji coba, yang membuat segalanya menjadi jauh lebih mudah. Dari uji coba kami, kami yakin bahwa HeyGen Enterprise akan dapat melakukan apa yang kami butuhkan sebelum kami melakukan pembelian besar.”
Plus, kemudahan dan kesederhanaan platform tersebut yang menentukan keputusan. “Kami bisa mengerjakan grading dan pencahayaan dengan cara yang tepat untuk mengintegrasikan HeyGen agar terlihat sinematik dan alami. Semua orang benar-benar terkesan dengan hasilnya,” ujar Hadleigh Sinclair, Direktur Kreatif di Colenso.
Setelah menemukan kombinasi teknologi yang tepat, mereka memanfaatkan avatar studio HeyGen dan teknologi avatar instan untuk menciptakan klon digital Liz yang sangat fleksibel dan mudah digunakan—wajah baru Skinny Mobile. Selain HeyGen, mereka telah menciptakan toolkit yang kuat dengan memanfaatkan Flux untuk latar belakang yang liar, Topaz untuk peningkatan skala, Runway, bersama dengan berbagai alat lain yang terintegrasi dalam UI Comfy untuk menyatukan semua elemen tersebut. Ini memungkinkan mereka untuk mengubah Liz menjadi apapun yang mereka bayangkan—seorang Viking, pelatih sepak bola, astronot, pembawa berita, apapun yang Anda pikirkan. Skinny menyukainya, audiens memahaminya, dan instruksi Liz untuk 'membuatnya lebih aneh' mendorong Colenso untuk terus mendorong batas kreativitas.
Membuat buku panduan untuk kampanye sukses dengan AI
Colenso menemukan diri mereka dalam posisi yang tidak biasa karena memiliki teknologi yang terlalu baik. Hadleigh berbagi, “Sangat sulit untuk membedakan antara versi AI Liz dan Liz yang asli, kecuali Anda tahu apa yang Anda cari. Kami sebenarnya akhirnya memasukkan output HeyGen kembali melalui Runway agar kami bisa mendapatkan estetika AI secara keseluruhan lagi dan lebih terbuka tentang penggunaan AI kami.”
Hasilnya membuat Skinny dan Liz sama-sama terkesan. Tim Skinny tidak hanya menyetujui kampanye tersebut—mereka mendukungnya dengan penuh semangat, langsung mengakui potensi terobosannya bagi merek dan penggunaan AI yang unik. Liz menyaksikan dirinya yang digital berkembang menjadi sesuatu yang melampaui imajinasinya, bertransformasi dari duta Skinny menjadi pembuka percakapan budaya.
Salah satu yang membedakan kampanye ini adalah kemampuan HeyGen untuk mengatasi tantangan yang berkelanjutan dalam memanfaatkan AI: konsistensi karakter. Di mana platform sebelumnya menghasilkan avatar yang terlihat sedikit berbeda dari satu adegan ke adegan lain, HeyGen membantu Colenso mencapai kehadiran karakter yang mulus yang mempertahankan esensi Liz baik ketika ia tampil sebagai pembaca berita profesional atau seorang astronaut.
Bagi Colenso, kampanye ini bukan hanya tentang menggunakan AI demi menggunakan AI—ini tentang mendorong batas kreativitas, merangkul keanehan, dan bahkan mulai menulis buku panduan tentang bagaimana AI digunakan di Selandia Baru. Kampanye ini berdampak besar terutama karena merayakan AI, mengundang audiens ke dalam percakapan tentang kemungkinan kreatif daripada mencoba menyembunyikannya. Dan mungkin indikator terbesar kesuksesan kampanye adalah keterbukaan audiens terhadap AI—ketika dilakukan dengan cara yang tepat tentunya—seiring Colenso terus merancang ide-ide yang kreatif, berdampak, dan ambisius untuk kliennya.