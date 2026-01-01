Advantive adalah perusahaan SaaS yang menyediakan perangkat lunak berorientasi tujuan bagi produsen dan distributor spesialis, membantu mereka meningkatkan skala secara efisien dan beroperasi dengan lebih menguntungkan. Sebagai Director of Learning and Development, Bob Bednarz memimpin inisiatif enablement global yang berfokus pada percepatan pengembangan karyawan dan membuka potensi di seluruh organisasi.

Bagi Bob, pembelajaran bukan hanya soal menyampaikan informasi; ini tentang membantu orang mengembangkan keterampilan dan mempertahankan apa yang mereka pelajari dengan lebih cepat. Tujuannya adalah mempersingkat waktu yang dibutuhkan karyawan untuk mencapai tonggak-tonggak penting, mengompres proses yang sebelumnya memakan waktu dua hingga tiga tahun menjadi enam hingga dua belas bulan, atau bahkan lebih singkat. Mencapai hal itu dalam skala besar, dengan tim L&D yang ramping, membutuhkan pendekatan baru terhadap pembuatan konten dan keterlibatan.

Mempertahankan keterlibatan sambil beroperasi dengan kapasitas yang ramping

Tim L&D Advantive beroperasi secara ramping sesuai desain. Bob memegang banyak peran sekaligus, menyeimbangkan fasilitasi, pembuatan konten, dan perancangan program sambil mendukung lebih dari 600 karyawan secara global, di samping pelatihan untuk pelanggan.

Video selalu menjadi pusat dari strategi pembelajaran Advantive, terutama untuk konten mandiri dan on-demand. Namun, membuat video yang tetap relevan dan menarik seiring waktu merupakan tantangan.

“Salah satu tantangan terbesar dengan video tradisional adalah video itu cepat sekali menjadi usang,” kata Bob. “Anda mungkin merekam pelatihan berdurasi satu jam, dan 30 atau 40 hari kemudian, isinya sudah tidak akurat lagi. Lalu Anda harus merekam ulang seluruhnya.”

Kendala besar lainnya adalah ketergantungan pada para ahli materi. Pakar teknis Advantive sering kali berhadapan langsung dengan pelanggan, dan menyisihkan waktu bagi mereka untuk merekam pelatihan, apalagi membuat video yang menarik, merupakan tantangan tersendiri.

“Mereka tidak selalu punya keterampilan untuk merekam pelatihan yang menarik,” jelas Bob. “Dan kami juga tidak selalu punya waktu untuk menarik mereka dari pelanggan.”

Hasilnya adalah siklus produksi yang lambat, konten yang sudah ketinggalan, dan kemampuan yang terbatas untuk meningkatkan skala program pembelajaran tanpa menambah beban kerja.

Menemukan cara yang lebih cepat untuk membuat konten pembelajaran yang menarik

Kesan pertama Bob terhadap HeyGen dibentuk oleh kebutuhan. Dengan salah satu tim L&D paling ramping yang pernah ia tangani, ia memerlukan cara untuk membuat konten lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas atau keterlibatan.

“Saya perlu bisa membuat konten lebih cepat,” katanya. “Saat itu, sebenarnya hanya saya dan satu orang lainnya yang mendukung ratusan karyawan.”

Hal pertama yang langsung menonjol adalah kemampuan HeyGen untuk mengubah materi pelatihan berbasis teks menjadi video yang menarik, sekaligus menambahkan sentuhan manusia melalui avatar. “Salah satu tantangan terbesar dalam pembelajaran mandiri adalah keterlibatan,” kata Bob. “Orang membutuhkan koneksi emosional agar dapat mengingat informasi.”

Dengan menggunakan avatar studio, yang sering dimodelkan menyerupai dirinya sendiri, Bob dapat menciptakan rasa kehadiran dan keakraban, bahkan dalam pembelajaran asinkron. “Jika para pembelajar melihat seseorang, bahkan versi avatar dari saya, mereka cenderung lebih mudah mengingat apa yang mereka pelajari,” katanya.

Memungkinkan role-play realistis tanpa pelatihan langsung

Salah satu terobosan terbesar terjadi ketika Bob mulai menggunakan kemampuan avatar interaktif HeyGen.

“Momen paling ajaib bagi kami adalah ketika melihat avatar itu menjadi hidup,” katanya. “Tapi yang lebih penting lagi adalah LiveAvatar dan kemampuan untuk melakukan role-play.”

Bob mendemonstrasikan skenario wawancara simulasi untuk seorang pemimpin yang menjadi atasannya, menunjukkan bagaimana karyawan dapat melatih keterampilan dunia nyata, seperti wawancara atau percakapan kinerja, tanpa perlu kehadiran pelatih langsung.

“Saat itulah kami menyadari bahwa kami bisa membantu orang mengembangkan keterampilan tanpa perlu pelatih yang duduk bersama mereka selama berjam-jam,” katanya.

Hal ini membuka pintu bagi latihan yang dapat diskalakan dan terintegrasi langsung ke dalam pembelajaran mandiri. Alih-alih bergantung pada lokakarya 90 menit atau sesi role-play satu lawan satu, karyawan kini dapat berlatih dalam skenario realistis sesuai jadwal mereka sendiri.

“Saya tidak menyangka kita sudah sampai di tahap ini dengan AI,” kata Bob. “Tapi ini membuatnya menjadi mungkin.”

Menyederhanakan pembaruan konten dan distribusi multibahasa

HeyGen juga mengubah cara Advantive menangani pembaruan konten dan lokalisasi.

Alih-alih merekam ulang seluruh video hanya untuk perubahan kecil, Bob bisa dengan cepat memperbarui skrip dan membuat ulang kontennya. “Kalau kami perlu melakukan pembaruan, prosesnya jauh lebih cepat daripada merekam ulang video berdurasi tiga atau lima menit,” katanya.

Tim juga mulai bereksperimen dengan pembuatan video generatif, mengubah prompt atau konten bergaya PowerPoint menjadi video yang sudah dipoles hanya dalam hitungan hari, bukan minggu.

“Sering kali kami punya banyak ide, tetapi mewujudkannya secara visual dulu bisa memakan waktu berminggu-minggu,” kata Bob. “Sekarang kami bisa melakukannya hanya dalam hitungan hari.”

Untuk pelatihan pelanggan, proses penerjemahan menjadi jauh lebih mudah. Advantive terutama beroperasi dalam bahasa Inggris, tetapi pelanggan global memerlukan pelatihan dalam bahasa lain. “Kemampuan untuk mengunggah sebuah video dan dengan cepat menyediakannya dalam berbagai bahasa telah menjadi terobosan besar,” kata Bob.

Membangun fondasi untuk pembelajaran yang lebih cepat dan skalabel

Sejak mengadopsi HeyGen, Advantive telah melihat peningkatan yang jelas dan terukur.

Bob memperkirakan pengurangan 50% dalam waktu yang dibutuhkan untuk membuat konten pembelajaran mandiri. Dalam satu contoh terbaru, pelatihan PowerPoint dengan sulih suara yang sebelumnya memakan waktu beberapa hari kini dapat diselesaikan hanya dalam dua hingga tiga jam. “Penghematan waktu itu adalah metrik terbesar bagi kami,” kata Bob.

Selain meningkatkan efisiensi, waktu yang berhasil dihemat memungkinkan Bob untuk fokus pada pekerjaan yang berdampak lebih besar, seperti memfasilitasi sesi, berinteraksi dengan karyawan, dan mendukung para pemimpin, alih-alih menghabiskan berjam-jam untuk membuat konten.

“Kalau saya menghemat waktu, saya juga menghemat uang,” katanya. “Dan saya bisa menghabiskan lebih banyak waktu langsung di hadapan orang-orang, yang pada akhirnya mendorong keterlibatan dan retensi.”

Hal yang paling dihargai Bob dari HeyGen adalah bahwa platform ini terus berkembang. Fitur-fitur baru terus memperluas kemungkinan bagi tim pembelajaran dan pengembangan. “Kita masih baru menyentuh permukaannya saja,” katanya.

Saran Bob untuk mereka yang baru mulai itu sederhana: langsung terjun dan bereksperimen. “Semakin sering Anda memakainya, semakin banyak Anda belajar cara menggunakannya,” kata Bob. “Dan luangkan waktu untuk membangun avatar studio Anda. Semakin baik Anda membuatnya, semakin nyata dan menarik pengalaman yang dihasilkan.”

Bagi Bob dan tim L&D Advantive, HeyGen telah menjadi fondasi untuk pembelajaran yang lebih cepat, lebih menarik, dan lebih mudah diskalakan.

“Jika Anda ingin menghemat waktu, menghasilkan konten lebih cepat, dan menciptakan pengalaman belajar yang benar-benar terhubung dengan orang-orang dan mudah diingat,” kata Bob, “HeyGen benar-benar layak untuk dicoba.”