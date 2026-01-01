AI editing studio

Beranda Akademi Bagikan halaman Studio pengeditan AI

Studio pengeditan AI

Saat pertama kali mendaftar HeyGen dengan email kerja Anda, Anda akan otomatis menjadi Admin untuk workspace Anda. Peran Admin memberi Anda akses penuh, termasuk penagihan, keamanan, dan izin, sehingga Anda bisa membangun fondasi yang tepat sejak hari pertama. Setelah masuk, Anda akan membuat workspace dengan memberinya nama—biasanya nama perusahaan atau tim Anda—dan mengunggah gambar profil atau logo agar mudah dikenali.

Dari sana, Anda akan masuk ke pengaturan workspace. Di sini Anda dapat memperbarui nama workspace, mengganti gambar jika diperlukan, dan mulai mempersonalisasi lingkungan agar sesuai dengan brand Anda. Setelah itu selesai, saatnya mengundang rekan satu tim Anda. Di dalam tab Members, Anda dapat mengundang orang melalui email dan menetapkan peran mereka: Admin mengelola penagihan dan keamanan, Editor membuat dan mengedit konten, dan Viewer dapat mengakses video tanpa melakukan perubahan. Setiap undangan memberikan tingkat akses yang tepat bagi tim Anda dan membantu Anda berkolaborasi dengan efisien.

Sebagai Admin, Anda juga bertanggung jawab atas keamanan. Di pengaturan Security, Anda dapat mengaktifkan single sign-on dengan penyedia seperti Okta atau Microsoft Entra ID, menyiapkan autentikasi dua faktor, dan menerapkan izin berbasis peran. Kontrol ini memastikan workspace Anda tetap aman dan konten Anda terlindungi.

Dengan menyelesaikan langkah-langkah ini, Anda akan memiliki workspace HeyGen yang terkonfigurasi sepenuhnya dan siap untuk kolaborasi serta pembuatan video. Fondasi ini memudahkan Anda untuk tetap terorganisir, melindungi brand, dan meningkatkan skala produksi di seluruh tim.

Itulah pengenalan Anda ke HeyGen. Di modul berikutnya, kami akan membahas cara menyesuaikan brand kit Anda, menjelajahi AI Studio, dan mulai membuat video pertama Anda dengan avatar, suara, dan template.