כתבו פרומפט ב-ChatGPT. הפיקו ב-HeyGen.
הפכו כל שיחה לסרטון ברמת הפקה — עם מוטיון גרפיקס, b-roll וסיפור ויזואלי. ללא צורך בעריכה.
איך זה עובד
תארו
ספרו ל-ChatGPT איזה סרטון אתם צריכים — הסבר, פיץ' או מדריך — בשפה רגילה.
צרו
ה-Video Agent של HeyGen מפיק סרטון מלא עם אווטארים, מוטיון גרפיקס, b-roll וקריינות.
שכללו
המשיכו לשפר דרך השיחה. התאימו את התסריט, החליפו ויזואלים, שנו את הטון — בלי לצאת מ-ChatGPT.
מהפרומפט להפקה
מתסריט לסרטון
כתבו תסריט ב-ChatGPT וקבלו סרטון מופק במלואו תוך דקות.
מרעיון לפיץ'
הפכו רעיון גולמי לסרטון פיץ' מלוטש למשקיעים או לבעלי עניין.
מבלוג לסרטון
הפכו תוכן כתוב לתקצירי וידאו מרתקים.
ממצגת לסרטון
המירו מצגות וראשי פרקים למצגות וידאו דינמיות.
מפרומפט לקליפ סושיאל
צרו סרטוני סושיאל עוצרי גלילה מפרומפט אחד.
משיחה לסרטון הסבר
הפכו כל שיחה ב-ChatGPT לסרטון הסבר ברור.
שאלות נפוצות
מהי האפליקציה של HeyGen ל-ChatGPT?
האפליקציה של HeyGen בתוך ChatGPT מאפשרת לכם ליצור סרטונים שנוצרו על ידי AI ישירות מתוך השיחות שלכם. תארו מה אתם צריכים בשפה טבעית וקבלו סרטון ברמת הפקה עם אווטארים, מוטיון גרפיקס ו-b-roll — ישירות בצ'אט. אפשר לסקור ולערוך את הסרטון מבלי לצאת מ-ChatGPT.
האם אני צריך חשבון HeyGen?
כן, צריך חשבון HeyGen חינם כדי ליצור סרטונים. אפשר להירשם ב-heygen.com.
איזה סוגי סרטונים אפשר ליצור?
סרטוני הסבר, הדגמות מוצר, קליפי סושיאל, חומרי הדרכה, סרטוני פיץ' ועוד — כולם מופקים במלואם עם אווטארי AI, מוטיון גרפיקס, b-roll וקריינות.
במה זה שונה מהפלטפורמה הראשית של HeyGen?
האפליקציה ל-ChatGPT מאפשרת להישאר ב-ChatGPT לסיעור מוחות וליצירת וידאו בזרימה אחת. לעריכה מתקדמת, מיתוג מותאם ושיתוף פעולה צוותי — השתמשו ב-HeyGen ישירות ב-heygen.com.
האם השימוש חינם?
האפליקציה ל-ChatGPT חינמית לניסיון. יצירת הסרטונים משתמשת בקרדיטים מחשבון HeyGen שלכם. חשבונות חדשים מקבלים קרדיטים חינם להתחלה.
