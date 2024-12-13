Webinaires et podcasts à la demande - Cas d'utilisation
Produisez sans effort des webinaires et des podcasts à la demande
Les webinaires et les podcasts favorisent l'engagement, mais leur production est souvent chronophage et coûteuse. HeyGen simplifie le processus, vous permettant de créer du contenu professionnel à la demande en quelques minutes. Pas besoin d'équipe de production ni de caméra.
Avantages et valeur
Développez vos webinaires et podcasts à la demande avec des vidéos de haute qualité
Créez des webinaires et des podcasts avec la vidéo IA
La production traditionnelle de webinaires et de podcasts prend beaucoup de temps et nécessite une équipe complète. Avec HeyGen, vous pouvez générer du contenu de haute qualité à la demande en utilisant des avatars IA et des voix off automatisées, afin que vous puissiez vous concentrer sur l'apport de valeur, et non sur la coordination de la production vidéo.
Faites la promotion de votre contenu avec des clips vidéo captivants
Attirez plus de vues avec des vidéos promotionnelles accrocheuses. Transformez des webinaires ou des podcasts longs en clips courts et partageables pour les réseaux sociaux, les campagnes d'emailing et les pages d'atterrissage sans montage supplémentaire.
Réutiliser le contenu à grande échelle pour différents publics
Localisez facilement votre contenu de webinaires et de podcasts avec des traductions automatiques alimentées par l'IA et le doublage labial. Créez des versions dans plusieurs langues pour élargir votre audience sans temps de production supplémentaire.
Témoignages clients
Découvrez comment les marketeurs augmentent le contenu à la demande
Comment créer
des webinaires et podcasts à la demande avec HeyGen
Connectez-vous à HeyGen et préparez-vous à créer des enregistrements de webinaires de haute qualité, des podcasts vidéo et du contenu promotionnel en quelques minutes—sans équipe de production.
Choisissez parmi des modèles personnalisables conçus pour des webinaires, des épisodes de podcast et des clips promotionnels. Besoin de contrôle total ? Commencez avec un canevas vierge et appliquez votre kit de marque en un clic pour une apparence homogène et conforme à votre image de marque.
Téléchargez le script de votre webinaire, l'introduction de votre podcast ou votre texte promotionnel, et choisissez un avatar IA réaliste pour délivrer votre message. Utilisez votre propre jumeau numérique ou sélectionnez parmi plus de 250+ avatars IA pour créer une vidéo professionnelle et captivante qui semble véritablement personnalisée.
Utilisez l'éditeur glisser-déposer de HeyGen pour ajuster le texte, les polices et les couleurs. Ajoutez votre logo, les visuels de votre marque et les messages clés pour garantir que votre contenu s'aligne parfaitement avec le style et la voix de votre marque.
Intégrez des images, des icônes et des animations issues de la bibliothèque multimédia de HeyGen pour mettre en avant les caractéristiques clés, renforcer votre proposition de valeur et clarifier les concepts complexes dans votre contenu généré par IA.
Une fois que votre vidéo est peaufinée et prête, exportez-la dans le format de votre choix et partagez-la par e-mail, sur les réseaux sociaux, les pages d'atterrissage ou les canaux internes—là où se trouve votre public.
FAQ
Un webinaire à la demande est une présentation vidéo préenregistrée que les audiences peuvent regarder à tout moment, contrairement aux webinaires en direct. Avec HeyGen, vous pouvez facilement créer des webinaires professionnels à la demande en utilisant des avatars IA, des modèles personnalisables et des voix off automatisées—aucune équipe de production vidéo n'est nécessaire.
HeyGen vous permet de transformer le contenu de votre podcast en podcasts vidéo captivants en ajoutant des avatars IA, des sous-titres et des éléments visuels. Il suffit de télécharger votre script ou votre audio, de sélectionner un avatar et de générer un podcast vidéo dynamique qui peut être partagé sur différentes plateformes.
Oui ! HeyGen facilite la création de courtes vidéos promotionnelles captivantes pour stimuler les inscriptions aux webinaires ou les écoutes de podcasts. Vous pouvez extraire les moments clés, ajouter des visuels de marque et créer des clips d'aperçu pour les réseaux sociaux, les campagnes d'emailing et les pages d'atterrissage, le tout alimenté par l'IA.
Non. HeyGen est conçu pour les marketeurs, pas pour les monteurs vidéo. Ses outils intuitifs de glisser-déposer vous permettent de créer du contenu de webinaire et de podcast de haute qualité sans compétences techniques ni logiciel coûteux.
Oui ! HeyGen vous permet de personnaliser votre vidéo avec les couleurs de votre marque, des polices, des logos et des superpositions, garantissant ainsi une cohérence visuelle de votre contenu sur toutes les plateformes.
Avec HeyGen, vous pouvez facilement décomposer du contenu long en clips courts et partageables. Mettez en évidence les points clés, ajoutez des sous-titres et formatez les vidéos pour différents canaux—tels que LinkedIn, Instagram et les campagnes d'email marketing.
Oui ! HeyGen propose une traduction vidéo alimentée par l'IA, le clonage vocal et le synchronisme labial, vous permettant de localiser rapidement des webinaires et des podcasts dans plusieurs langues—sans coûts de production supplémentaires.
HeyGen est utilisé par les marketeurs B2B, les créateurs de contenu, les équipes de vente et les éducateurs pour produire et développer des webinaires, des podcasts vidéo et du contenu promotionnel de manière efficace, en exploitant souvent nos fonctionnalités de création de podcasts par intelligence artificielle.
Vous pouvez exporter vos vidéos dans divers formats et les partager sur des plateformes telles que LinkedIn, YouTube, des campagnes d'emailing, des sites web d'entreprise et des outils de communication interne. Les clients utilisent également Zapier pour automatiser le processus de téléchargement.
Avec HeyGen, vous pouvez créer une vidéo de webinaire ou de podcast à la demande entièrement peaufinée en quelques minutes, et non en semaines. Il suffit de choisir un modèle, de télécharger votre script, de sélectionner un avatar et d'exporter votre vidéo finale—prête à être partagée.