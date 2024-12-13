Lettres d'information et Communauté - Cas d'utilisation
Transformez les newsletters et les mises à jour de la communauté en vidéos captivantes
Les gens ne lisent pas toujours les longs e-mails, mais ils regardent des vidéos. Que vous partagiez des mises à jour de l'entreprise, des aperçus du secteur ou des compilations de contenu, HeyGen facilite la transformation de newsletters statiques en vidéos captivantes qui maintiennent votre public informé et intéressé.
Avantages et valeur
Des mises à jour visuellement attrayantes que votre public regardera vraiment
Gagnez du temps en créant des mises à jour en quelques minutes
La création d'une lettre d'information traditionnelle peut prendre beaucoup de temps. Produire une lettre d'information vidéo ne doit pas l'être. HeyGen vous aide à créer des vidéos à partir de zéro. Ajoutez simplement un script et transformez votre contenu écrit en vidéos professionnelles mettant en vedette des avatars alimentés par l'IA. Aucun tournage ni montage nécessaire.
Augmentez l'engagement en convertissant le texte en vidéo
Les mises à jour basées sur du texte et les longs courriels passent souvent inaperçus, mais la vidéo capte l'attention. Avec la fonctionnalité de transformation d'actifs en vidéo de HeyGen, vous pouvez transformer des documents basés sur du texte en mises à jour vidéo visuellement captivantes, aidant ainsi votre public à rester informé et diverti.
Personnalisez et mettez à l'échelle les mises à jour sans effort
Que vous vous adressiez à des entreprises mondiales, à des communautés de niche ou à vos abonnés sur les réseaux sociaux, HeyGen vous aide à personnaliser les mises à jour vidéo pour différents publics. Vous pouvez localiser instantanément dans plusieurs langues, vous assurant ainsi de vous connecter avec plus de personnes, plus efficacement.
Comment créer
des bulletins d'information et des mises à jour communautaires avec HeyGen
Commencez à créer des newsletters vidéo et des mises à jour communautaires de qualité professionnelle en quelques minutes—aucune équipe de production vidéo ou compétences en montage nécessaires.
Choisissez parmi des modèles d'IA personnalisables conçus pour les mises à jour d'entreprise, les récapitulatifs de contenu et les actualités du secteur. Vous avez besoin d'un contrôle total ? Commencez avec un canevas vierge et appliquez votre kit de marque pour une expérience vidéo cohérente et conforme à votre image de marque.
Téléchargez votre texte ou mettez à jour votre script et choisissez parmi plus de 700 avatars IA réalistes pour narrer votre vidéo. Vous préférez une touche personnelle ? Générez votre propre jumeau numérique pour une expérience plus authentique et mémorable auprès de votre public.
Utilisez l'éditeur intuitif de glisser-déposer de HeyGen pour modifier le texte, les polices et les couleurs dans votre vidéo générée par IA. Intégrez des logos, des titres, des graphiques ou des extraits de contenu en vedette pour renforcer les messages clés tout en préservant l'unité de la marque.
Traduisez et synchronisez les lèvres de votre bulletin vidéo ou de votre mise à jour communautaire en plusieurs langues en quelques secondes grâce à la localisation pilotée par l'IA, afin que vos mises à jour touchent un public mondial, sans les surcoûts de production supplémentaires.
Lorsque votre bulletin vidéo ou mise à jour communautaire est terminé, exportez-le dans le format choisi pour un partage fluide par e-mail, sur les réseaux sociaux, les plateformes communautaires, les portails internes ou YouTube—là où votre public aime se tenir informé.
FAQ
HeyGen est une plateforme de création vidéo alimentée par l'IA qui aide les entreprises à produire des formations vidéo d'entreprise captivantes et évolutives sans nécessiter une équipe de production. Elle vous permet de créer rapidement et efficacement des formations à la conformité, au développement du leadership, des tutoriels logiciels et des programmes de diversité, d'équité et d'inclusion.
Les bulletins d'information traditionnels et les mises à jour d'entreprise sont souvent négligés ou ignorés, tandis que le contenu vidéo a fait ses preuves pour capturer l'attention et augmenter l'engagement. HeyGen rend facile la transformation d'emails statiques en vidéos dynamiques que les audiences sont plus susceptibles de regarder, de se souvenir et sur lesquelles agir.
HeyGen est parfait pour créer une variété de vidéos de newsletters et de mises à jour communautaires, y compris :
- Annonces de l'entreprise – mises à jour de la direction, bilans trimestriels, mise en avant des employés
- Synthèses de contenu – résumer des articles de blog, des rapports sectoriels ou des temps forts des réseaux sociaux
- Actualités et tendances industrielles – décryptage des perspectives du marché et des tendances émergentes pour votre public
- Mises à jour de la communauté – impliquer les membres avec les événements à venir, les étapes importantes ou le contenu exclusif
Avec HeyGen, vous pouvez créer une newsletter vidéo de haute qualité entièrement produite en quelques minutes. Choisissez simplement un modèle, ajoutez votre script, sélectionnez un avatar IA et personnalisez vos visuels—sans nécessiter de tournage, de voix off ou de post-production.
Oui ! HeyGen vous permet de personnaliser des vidéos avec les couleurs, les polices, les logos et les visuels de votre marque, garantissant que chaque mise à jour soit en accord avec l'identité et le message de votre entreprise.
Absolument. HeyGen permet de personnaliser facilement le contenu vidéo pour différentes régions, équipes ou segments d'audience. Vous pouvez rapidement ajuster le message, changer les visuels et créer plusieurs versions de la même mise à jour pour garantir la pertinence.
Les vidéos HeyGen peuvent être exportées dans plusieurs formats et partagées via :
- Lettres d'information par courriel (intégrer ou lier directement)
- Plateformes de médias sociaux (LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter, etc.)
- Plateformes communautaires (Slack, Discord, forums privés)
- Canaux de communication internes (intranet de l'entreprise, portails RH, mises à jour d'équipe)
Oui. Les fonctionnalités de traduction et de synchronisation labiale de l'IA HeyGen vous aident à toucher un public mondial avec un effort minimal supplémentaire.
HeyGen élimine le besoin de tournage, de montage et de travail de voix off coûteux, permettant aux entreprises et aux créateurs de produire des mises à jour vidéo de qualité professionnelle pour une fraction du coût et du temps.
Mettre à jour le contenu vidéo avec HeyGen est simple : il suffit de modifier le script, de mettre à jour les visuels et de régénérer la vidéo en quelques minutes. Pas de nouvelles prises, pas de montages complexes, juste des mises à jour rapides quand vous en avez besoin.